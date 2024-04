Komt er nog een nieuwe Mac mini met M3-chip? Het lijkt erop dat we nog wel even wat geduld moeten hebben voordat er in 2024 een nieuwe Mac mini komt.

Eens in de zoveel tijd brengt Apple een nieuwe Mac mini op de markt, de goedkoopste en kleinste Mac in het assortiment. De laatste update is van januari 2023, toen de Mac mini de overstap maakte naar de M2-chip. Maar inmiddels is de M3-chip al een tijdje te koop en het leek er lang op dat er op termijn een nieuw model zou komen. Hoewel een nieuwe Mac mini nog steeds in de pijplijn zit, gaat het nog wel even duren voordat we die gaan zien. De nieuwe Mac mini krijgt in 2024 echter geen M3-chip.

‘Mac mini 2024 krijgt M4-chip’

Volgens Mark Gurman van Bloomberg, die wel vaker gezegd heeft dat er een nieuwe Mac mini komt, gaat de kleinste Mac de M3-lijn overslaan. Hoewel de Mac mini zowel de M1- als de M2-chip kreeg, is deze Mac pas bij de M4-chip weer aan de beurt, zo zegt hij. Al eerder sprak hij over een nieuwe Mac mini die eind 2024 of begin 2025 uit komt, voorzien van een M4-chip. Daardoor is er te weinig ruimte om voor die tijd nog een M3-model uit te brengen.

Bovendien zou de sprong tussen de M2- en M3-versie en daaropvolgend de M3- en de M4-versie waarschijnlijk wel erg klein zijn. De Mac mini is niet het type product dat per se elke generatie van de M-chips hoeft te krijgen. We zagen bij de iMac eerder al dat Apple er niets op tegen heeft om een generatie M-chips over te slaan. Die Mac-desktop ging namelijk van de M1- naar M3-chip.

De nieuwe Mac mini die op z’n vroegst eind 2024 komt, verschijnt dus vermoedelijk met een M4- en M4 Pro-chip. Er staan voor dit jaar nog meerdere nieuwe Macs met M4-chip gepland. Sterker nog: de gehele line-up, van MacBook Air tot Mac Pro, zou op den duur een variant van de M4-chip krijgen. Dat is sinds het bestaan van de M-chips nog niet eerder gebeurd.