‘Sommige usb-c-powerbanks laden iPhone 15 niet op’

Een grote verandering aan de iPhone 15 dit jaar is dat Apple de Lightning-aansluiting heeft ingeruild voor een usb-c-poort. Dat is goed nieuws, want je kan je iPhone en andere usb-c-apparaten hierdoor met dezelfde kabel opladen. Gebruikers melden echter dat niet alle usb-c-powerbanks compatibel zijn met de iPhone 15.

Op Reddit en op het forum van Apple-site MacRumors melden enkele gebruikers problemen met het opladen van de iPhone 15 via een usb-c-powerbank. De Anker PowerCore Slim 10K PD zou een van de powerbanks zijn die niet compatibel is met de nieuwste iPhone.



iPhone 15 en powerbank problemen: omgekeerd opladen via usb-c mogelijk de oorzaak

De problemen worden misschien veroorzaakt door de mogelijkheid tot omgekeerd opladen op de iPhone. De iPhone 15-reeks kan namelijk andere apparaten, zoals een Apple Watch of AirPods, opladen via de usb-c-poort. Mogelijk probeert de iPhone de powerbank op te laden, in plaats van andersom.

Het is niet duidelijk hoeveel powerbanks met usb-c-ondersteuning problemen geven bij het opladen van de iPhone 15. Mocht je tegen hetzelfde oplaadprobleem aanlopen, dan kan je proberen om een usb-a-naar-usb-c-kabel te gebruiken om je smartphone mee op te laden. Veel moderne powerbanks hebben naast usb-c-ondersteuning ook ondersteuning voor usb-a. Wellicht dat Apple in de toekomst nog met een software-update komt waardoor powerbanks beter herkend worden, zodat de iPhone ze niet zelf probeert op te laden.

Ondanks dit probleem heeft de usb-c-poort in de iPhone 15 veel voordelen. In een eerder artikel hebben we de voordelen (en nadelen) voor je op een rij gezet.