Met de Apple Watch-uitdagingen kun je badges en iMessage-stickers verdienen. Lees hoe je meedoet aan de nieuwste uitdagingen en wat er nodig is om de beloningen te verdienen. Ook hebben we een tijdlijn van eerdere Apple Watch-uitdagingen.

Sportieve Apple Watch-uitdagingen

Apple organiseert regelmatig uitdagingen, waar je als Apple Watch-gebruiker aan kunt meedoen. Je verdient dan een speciale badge en iMessage-sticker, als bewijs dat je de uitdaging hebt voltooid. In dit artikel lees je wat de eerstvolgende Apple Watch-uitdaging is en hoe je eraan kunt meedoen.

Nieuwjaarsuitdaging in januari 2020

Als je op 1 januari nog brak op de bank ligt, denk je waarschijnlijk niet aan een leuke uitdaging. Gelukkig heb je tot 7 januari om weer bij te komen, want dan begint de januari-uitdaging van Apple op de Apple Watch. Vorig jaar sloeg Apple de januari-uitdaging over maar komend jaar kun je weer meedoen. Je kunt een speciale badge winnen in de Activiteit-app en je krijgt speciale stickers in iMessage en FaceTime als je de uitdaging haalt.

Dit is ‘m: maak zeven dagen op rij je ringen vol.

Je moet dus minstens 30 minuten per dag sporten, je calorieëndoel halen en twaalf sta-uren halen. Je krijgt nog een melding op je Apple Watch voordat de uitdaging begint.

Apple Watch-uitdagingen: hoe & wat

Apple organiseert twee soorten uitdagingen: de persoonlijke uitdaging die voor iedereen verschillend is en de algemene uitdaging. Soms gelden deze uitdagingen alleen in een bepaalde regio.

Meedoen aan een Apple Watch-uitdaging

Om de beloofde badge en sticker te verdienen moet je op de aangegeven dag een prestatie leveren, bestaande uit een workout. Soms moet je een bepaalde afstand afleggen (bijvoorbeeld 5 kilometer), maar het komt ook voor dat er een bepaalde tijdsuur geldt (bijvoorbeeld 30 minuten sporten). Meestal kun je de workout uitvoeren door te wandelen, hardlopen of rolstoelrollen.

Je moet de inspanning registreren via de Workout-app op de Apple Watch of een third party-app die data deelt met de Gezondheid-app.

In de Activiteit-app op de iPhone zul je vlak voor de genoemde datum de uitdaging te zien krijgen. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is de aangegeven workout uit te voeren. Is de uitdaging niet te zien of blijft het badgelogo grijs? Dan moet je even je Apple Watch herstarten.

Daarnaast biedt Apple ook persoonlijke uitdagingen op de Apple Watch, die per persoon verschillend zijn.

Help, mijn medaille verschijnt niet! Wat kan ik doen?

Heb je je doel gehaald, maar verschijnt de medaille niet in het overzichtsscherm van de Activiteit-app op je iPhone? In Apple’s eigen supportartikel staat dat het tot 9 dagen kan duren voordat de medaille verschijnt. Het is dus een kwestie van geduld hebben tot de medaille verschijnt. Zorg er ook voor dat zowel je iPhone als Apple Watch up-to-date zijn. Controleer ook of je Apple Watch verbinding kan maken met een Wi-Fi-netwerk.

Meedoen aan regionale Apple Watch-uitdagingen

Sommige uitdagingen zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een bepaalde regio, met name in de VS. Je kunt er echter ook aan meedoen als je in Nederland, België of een ander land woont.

Je moet dan wel even je regionotatie aanpassen:

Open op de iPhone de Watch-app en ga naar Algemeen > Taal en regio. Zet de Regionotatie op Verenigde Staten. De Apple Watch gaat nu de regionotatie aanpassen en dat kan even duren. Geen zorgen: de klok blijft wel op Nederlandse tijd staan, maar de afstand is helaas wel in mijlen.

Baal je dat de afstand in mijlen is? Gelukkig kun je het ook weer instellen in kilometers:

Open de Workout-app en blader naar de gewenste workout. Tik op de drie puntjes. Kies Afstand. Druk met Force Touch op het scherm. Kies KM en start de workout.

Eerdere uitdagingen in 2019

Benieuwd naar de eerdere uitdagingen in 2019? Hieronder vind je een overzicht van de uitdagingen die dit jaar geweest zijn:

Thanksgiving uitdaging op 28 november

Op 28 november kon je 5 kilometer gaan wandelen, rennen of in je rolstoel voortbewegen om een speciale badge te verdienen. In 2016 en 2017 was er op Thanksgiving ook een badge te verdienen, maar in 2018 sloeg Apple een jaartje over. De medaille die je kon verdienen heeft veren als een kalkoen.

Veterans Day-uitdaging op 11 november

Op 11 november kon je een badge verdienen door minstens 11 minuten een workout te doen. De badge zag er helaas hetzelfde uit als in 2018, met een Amerikaanse vlag en een gouden ster. Ook hier ging het weer om een regionale uitdaging: je kreeg de uitdaging alleen te zien als je je regio op VS had gezet.

Sportdag-uitdaging op 14 oktober (Japan)

Op 14 oktober moest je wat extra moeite doen om de medaille te behalen. Je moest er namelijk je regio voor wijzigen naar Japan, omdat de uitdaging alleen voor Japanners was bedoeld. Je mocht elk type uitdaging uitvoeren, als je maar 30 minuten bewoog om je trainingsring vol te maken. Je moest deze activiteiten vastleggen in de Workout-app of in elke andere app die workout-data deelt met HealthKit.

100 jaar Grand Canyon op 25 augustus

Apple gaf je op 25 augustus de mogelijkheid om stickers te verdienen met een wandeling, hardlooptraining of rolstoel-workout van tenminste 3 mijl, oftewel 4,8 kilometer. Dit is de lengte van de South Kaibab Trail van Cedar Ridge en weer terug. Je verdiende er exclusieve stickers en een badge mee.

Begin augustus organiseerde Apple tussendoor ook nog een uitdaging in China om National Fitness Day te vieren. Hiervoor moest je 30 minuten of langer gaan sporten.

Internationale Yoga Dag op 21 juni

21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag (International Day of Yoga). Deze keer moest je een yoga-oefening van minimaal 15 minuten doen om de medaille te verdienen. Je verdiende hiermee drie verschillende geanimeerde stickers die met yoga te maken hebben.

Dag van de Aarde op 22 april

Traditiegetrouw organiseerde Apple ook in 2019 weer een uitdaging op de Dag van de Aarde. Je verdiende een medaille en stickers voor iMessage als je op maandag 22 april (Tweede Paasdag) een workout van minimaal 30 minuten uitvoerde. Het maakte daarbij niet uit wat voor workout het was, als deze maar meetelde in de Activiteit-app. Je ontving onderstaande medaille.

Maart 2019 – Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2019 kon je een medaille behalen in het kader van de Internationale Vrouwendag. Je kreeg de medaille als je een wandel-, hardloop- of rolstoelworkout van 1,6 kilometer voltooide. Als dat lukte, ontving je onderstaande medaille en stickers voor iMessage.

Februari 2019 – Hartmaand-uitdaging

Net als in 2018 organiseerde Apple dit jaar de Hartmaand-uitdaging. Van 8 tot en met 14 februari moest je elke dag de groene trainingsring volmaken. Dat betekent dus dat je een week lang minimaal 30 minuten moest trainen. Is dat gelukt, dan kreeg je een speciale medaille en geanimeerde iMessage-stickers. Dit jaar is het onder andere een groen met roze sticker, met in het midden een hartje.

Eerdere uitdagingen in 2018

Hieronder vind je de uitdagingen die Apple eerder in 2018 heeft georganiseerd.

November 2018 – Veterans Day

Op 11 november was er een regionale uitdaging voor Veterans Day. Dat betekent dat je je regio moest aanpassen naar de VS. Net als in 2017 moest je een warkout van ten minste 11 minuten doen op de betreffende dag. De dag wordt overigens gehouden om de Amerikanen te eren die in het leger hebben gediend.

September 2018 – Nationale Parken-uitdaging

Apple vierde op 1 september het 50-jarig bestaan van Redwood National Park. De uitdaging was simpel: doe een wandel-, hardloop- of rolstoel-workout van minimaal 50 minuten. Net als bij eerdere uitdagingen kon je wereldwijd speciale stickers verdienen.

Juni 2018 – WWDC

Tijdens WWDC 2018 organiseerde Apple een Close Your Rings-uitdaging voor ontwikkelaars. Deze uitdaging liep van 3 t/m 7 juni. Om mee te doen moesten ontwikkelaars een speciale code aanvragen. Met maximaal vier vrienden kon je samenwerken om punten te verdienen. Als iedereen binnen het team elke dag de ringen sloot, kreeg het team bonuspunten. Wie meer dan 200 punten verzamelde kreeg een leuke verrassing uitgereikt.

April 2018 – Dag van de Aarde

Op 22 april was het Dag van de Aarde. Je moest net als voorgaand jaar een workout voltooien van minimaal dertig minuten. Elk type workout was geschikt: fietsen, zwemmen, hardlopen of roeien. De enige voorwaarde was dat de workout meetelde voor de Activiteit-app. Als beloning kreeg je drie geanimeerde iMessage-stickers en de bijbehorende medaille.

Maart 2018 – Internationale Vrouwendag

Op 8 maart moest je in het teken van de Internationale Vrouwendag je rode activiteitenring verdubbelen. Dat betekent dus dat je twee keer zoveel calorieën moest verbranden als normaal. Met deze uitdaging verdiende naast de medaille ook drie geanimeerde iMessage-stickers.

Februari 2018 – Hartmaand-uitdaging

In de week van 8 t/m 14 februari moest je elke dag de groene activiteitenring sluiten, dus minimaal 30 minuten per dag sporten. De uitdaging eindigde niet geheel toevallig op Valentijnsdag. Deze Hartmaand-uitdaging leverde drie geanimeerde iMessage-stickers op en een hartvormige medaille.

Januari 2018 – Nieuwjaarsuitdaging

Apple begon het nieuwe jaar goed met de Nieuwjaarsuitdaging. Je moest in januari 2018 zeven dagen achter elkaar alle ringen volmaken, dus de groene ring voor training, rode ring voor calorieën en blauwe ring voor je sta-uren. Je kreeg als beloning onderstaande badge en iMessage-sticker, waarmee je tegen je vrienden kunt opscheppen.

