Met de Apple Watch-uitdagingen kun je badges en iMessage-stickers verdienen. Lees hoe je meedoet aan de nieuwste uitdagingen en wat er nodig is om de beloningen te verdienen. Ook hebben we een tijdlijn van eerdere Apple Watch-uitdagingen.

Apple organiseert regelmatig uitdagingen, waar je als Apple Watch-gebruiker aan kunt meedoen. Je verdient dan een speciale badge en iMessage-sticker, als bewijs dat je de uitdaging hebt voltooid. In dit artikel lees je wat de eerstvolgende Apple Watch-uitdaging is en hoe je eraan kunt meedoen.

De nieuwste uitdagingen: Nationale Parken-uitdaging op 23 augustus

Op 23 augustus staat Apple stil bij de Nationale Parken, maar de bijbehorende uitdaging is wereldwijd beschikbaar. Leg op die dag een workout van minimaal 20 minuten vast en ontvang een bijbehorende medaille en geanimeerde iMessage-stickers. Alle soorten workouts doen mee, zoals een wandeling, hardlopen of hiken. Zolang de workoutduur maar 20 minuten of langer is.

Apple Watch medailles en uitdagingen bekijken

De Apple Watch heeft drie verschillende uitdagingen:

Op deze pagina zullen we de speciale uitdagingen bespreken. Soms gelden deze uitdagingen alleen in een bepaalde regio, maar we leggen verderop uit hoe je er dan toch aan kunt meedoen. Voor het bekijken van de uitdagingen en de medailles die je hebt verdiend ga je naar de Conditie-app op de iPhone. Blader omlaag en bij Medailles zie je welke prestaties je al succesvol hebt afgerond. Zijn er alleen grijze contouren zichtbaar, dan is het een uitdaging die je nog kunt verdienen: tik erop om te zien wat je moet doen. Je vindt hier ook de speciale uitdagingen en de medailles die je met speciale uitdagingen hebt verdiend.

Meedoen aan een Apple Watch-uitdaging

Om de beloofde badge en sticker te verdienen moet je op de aangegeven dag een prestatie leveren, bestaande uit een workout. Soms moet je een bepaalde afstand afleggen (bijvoorbeeld 5 kilometer), maar het komt ook voor dat er een bepaalde tijdsuur geldt (bijvoorbeeld 30 minuten sporten). Meestal kun je de workout uitvoeren door te wandelen, hardlopen of rolstoelrollen.

Je moet de inspanning registreren via de Workout-app op de Apple Watch of een third party-app die data deelt met de Gezondheid-app.

In de Activiteit-app op de iPhone zul je vlak voor de genoemde datum de uitdaging te zien krijgen. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is de aangegeven workout uit te voeren. Is de uitdaging niet te zien of blijft het badgelogo grijs? Dan moet je even je Apple Watch herstarten.

Daarnaast biedt Apple ook persoonlijke uitdagingen op de Apple Watch, die per persoon verschillend zijn.

Bekijk ook Zo werken de persoonlijke uitdagingen op de Apple Watch De Apple Watch stelt persoonlijke uitdagingen aan je voor, zodat je allerlei speciale medailles kunt verdienen in de Activiteit- en Conditie-app. Hier lees je hoe deze persoonlijke uitdagingen werken.

Help, mijn medaille verschijnt niet! Wat kan ik doen?

Heb je je doel gehaald, maar verschijnt de medaille niet in het overzichtsscherm van de Activiteit-app op je iPhone? In Apple’s eigen supportartikel staat dat het tot 9 dagen kan duren voordat de medaille verschijnt. Het is dus een kwestie van geduld hebben tot de medaille verschijnt.

Kun je niet wachten? Dan helpt het vaak om je Apple Watch even te rebooten. Zorg er ook voor dat zowel je iPhone als Apple Watch up-to-date zijn. Controleer verder of je Apple Watch verbinding kan maken met een Wi-Fi-netwerk.

Meedoen aan regionale Apple Watch-uitdagingen

Sommige uitdagingen zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een bepaalde regio, met name in de VS. Je kunt er echter ook aan meedoen als je in Nederland, België of een ander land woont.

Je moet dan wel even je regionotatie aanpassen:

Open op de iPhone de Watch-app en ga naar Algemeen > Taal en regio. Zet de Regio op Verenigde Staten. De Apple Watch gaat nu de regionotatie aanpassen en dat kan even duren. Geen zorgen: de klok blijft wel op Nederlandse tijd staan, maar de afstand is helaas wel in mijlen.

Baal je dat de afstand in mijlen is? Gelukkig kun je het ook weer instellen in kilometers:

Open de Workout-app en blader naar de gewenste workout. Tik op de drie puntjes. Kies Afstand. Hou het scherm ingedrukt. Kies KM en start de workout.

Bij regionale uitdagingen kunnen de badges en medailles soms niet meer zichtbaar zijn. Meestal gaat het goed, maar je moet erop voorbereid zijn dat je een medaille ook wel weer eens kunt kwijtraken.

Eerdere uitdagingen in 2026

Dag van de Yoga 2026

Op 21 juni 2026 was het Dag van de Yoga en kon je een speciale Apple Watch‑medaille verdienen. Daarvoor moest je die dag minstens tien minuten een yogawork-out doen, vastgelegd via de Work-out-app op je Apple Watch of met een yogasessie in Apple Fitness+. Naast de medaille ontving je ook een set geanimeerde iMessage-stickers.

Wereld Hardloopdag 2026

Net als vorig jaar kon je ook dit jaar tijdens de Wereld Hardloopdag op 3 juni een speciale Apple Watch-medaille verdienen. Deze zag er hetzelfde uit als vorig jaar, maar dan met 2026 in het midden. Om de medaille te verdienen, moest je een hardloopworkout van minimaal 5 kilometer vastleggen met de Work-out-app op je Apple Watch of een andere hardloopapp die synchroniseert met je Apple Watch.

Dag van de Aarde

Apple organiseerde in april weer twee nieuwe uitdagingen voor Apple Watch-gebruikers. Het gaat om herhalende uitdagingen die elk jaar georganiseerd worden: de Dag van de Aarde-uitdaging en de Dag van de Dans-uitdaging. Op 22 april, de internationale Dag van de Aarde, moest je een workout van 30 minuten vastleggen met de Work-out-app of met een andere app die synchroniseert met de Gezondheid-app. Je kreeg als beloning een speciale medaille en bijbehorende iMessage-stickers.

Dag van de Dans

Een week later, op 29 april, was het tijd voor de internationale Dag van de Dans. Om deze medaille en speciale iMessage-stickers te verdienen, moest je een dansworkout van 20 minuten vastleggen. Ook dit kon via de Work-out-app of een andere app die werkt met de Gezondheid-app.

Hartmaanduitdaging

Net als voorheen kon je ook dit jaar weer meedoen aan de Hartmaanduitdaging. Op zaterdag 14 februari 2026 (Valentijnsdag) moest je je volledige trainingsring volmaken om een speciale medaille en geanimeerde stickers te verdienen. Deze uitdaging wordt al minstens sinds 2018 ieder jaar georganiseerd.

Nieuwjaarsuitdaging

Sinds 1 januari 2026 kon je de Nieuwjaarsuitdaging halen. Het doel was om alle drie de activiteitsringen zeven dagen achter elkaar in januari vol te maken. De teller startte op 1 januari en liep tot de 31e. 31 januari was de uiterste datum waarop je voor de zevende dag op rij je ringen vol moest maken, dus je moest je streak uiterlijk op 25 januari beginnen.

Als beloning ontving je naast de speciale medaille, ook een setje geanimeerde iMessage-stickers. Deze uitdaging is inmiddels traditie geworden.

Eerdere uitdagingen in 2025

World Meditation Day

Op 21 december vierde Apple de World Meditation Day. In 2024 was dit op 21 mei, maar dat is onlangs verplaatst naar 21 december. Je moest een mindfulnessworkout van minimaal vijf minuten vastleggen, bijvoorbeeld met de Mindfulness-app of een andere soortgelijke app die synchroniseert met de Gezondheid-app. Zo krijg je vier speciale iMessage-stickers en een bijbehorende medaille.

Mindful Maand 2025

Op 10 oktober 2025 kon je een nieuwe medaille verdienen door even tijd voor jezelf te nemen en te focussen op je mentale gezondheid. Doe 10 minuten aan mindfulness of meditatie via de Mindfulness-app op je Watch (of een andere app die het bijhoudt in de Gezondheid-app) om de medaille te ontvangen. Je krijgt dan ook een aantal nieuwe iMessage-stickers, waaronder onderstaande.

Wereld Hardloopdag 2025

Ter ere van Wereld Hardloopdag (Global Running Day) op 4 juni 2025 had Apple ook dit jaar weer een speciale uitdaging klaargezet. Als je op die dag 5 kilometer hardliep – buiten of op een loopband – verdiende je een exclusieve medaille en bijbehorende iMessage-stickers. Voorwaarde was wel dat de activiteit werd vastgelegd in Apple’s Conditie-app of via een gekoppelde app.

10 jaar Apple Watch: Close Your Rings Day

Op 24 april 2025 vierde Apple het 10-jarig jubileum van de Activiteit-app en de Apple Watch en daarom werd er een speciale Global Close Your Rings Day georganiseerd. Als je op deze dag je ringen volgemaakt hebt, kreeg je een speciale digitale medaille en iMessage-stickers. Je kon bij de Apple Store gratis een fysiek speldje ophalen.

Dag van de Aarde-uitdaging

Ga op 22 april een workout doen van 30 minuten. Dit mag elk type workout zijn, zolang deze maar synchroniseert met de Gezondheid-app. Heb je 30 minuten gesport, dan ontvang je een passende medaille en iMessage-stickers. Dit is dezelfde uitdaging als de afgelopen jaren.

Hartmaand-uitdaging

Traditiegetrouw organiseert Apple op 14 februari (Valentijnsdag) de Hartmaanduitdaging. Net als voorheen moest je je trainingsring volmaken om een speciale medaille en iMessage-stickers te verdienen. De medaille ziet er hetzelfde uit als voorgaande jaren, maar dan met 2025 erin.

Nieuwjaarsuitdaging

Vanaf de eerste dag van het jaar kon je een medaille winnen door zeven dagen op rij alle drie activiteitsringen vol te maken. Dit betekent dat je je sta-, trainings- en bewegingsring moet volmaken tijdens de maand januari. Je krijgt daarna medailles die je met je vrienden kunt delen. Apple organiseert dit al meerdere jaren. Je hoeft geen workout te doen, maar om je ringen te vullen kun je niet de hele week in bed blijven liggen.

Eerdere uitdagingen in 2024

Veterans Day op 11 november

Op 11 november kon er weer een medaille verdiend worden door te sporten. De uitdaging was simpel: doe een workout van minstens 11 minuten. Dit was dezelfde uitdaging als de voorgaande jaren, maar let op: voor deze regionale uitdaging moest je je regio tijdelijk aanpassen naar VS.

Mindful Month op 10 oktober

Apple vierde in oktober voor het eerst de Mindful Month en is bedoeld om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Je kon stickers en een medaille verdienen door mee te doen. Het enige wat je op 10 oktober hoefde te doen is 10 mindful minuten te scoren. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de Mindfulness-app op de Apple Watch, maar ook met apps van derden zoals Headspace en andere meditatie-apps die met Apple HealthKit samenwerken.

Nationale Parken op 25 augustus

Apple organiseerde op 25 augustus een uitdaging, waarbij de Nationale Parken centraal stonden. Je kon stickers en medailles verdienen door een workout te doen van minimaal 20 minuten. Dit was een wereldwijde uitdaging, dus je hoefde geen instellingen te wijzigen.

National Fitness Day op 8 augustus

Je kon stickers en medailles verdienen door op 8 augustus een workout te doen van minimaal 20 minuten. De uitdaging was eigenlijk bedoeld voor Chinese gebruikers, maar als je je regio op China zette kon je toch de stickers verdienen.

Yoga Day op 21 juni

Je kon stickers en medailles verdienen door op 21 juni een yogasessie van 10 minuten te doen en dit vast te leggen met de Workout-app of een geschikte andere app! Kijk in ons overzicht van yoga-apps voor iPhone welke je het beste kunt gebruiken.

Global Running Day

Tijdens Global Running Day op 5 juni kon je stickers en een medaille verdienen als je 5 kilometer ging hardlopen. Dit mag zowel buitenshuis als op een loopband zijn.

World Meditation Day

De medaille voor World Meditation Day was wel heel gemakkelijk te verdienen. Op 21 mei moest je een 5 minuten durende meditatiesessie doen met je Apple Watch. Je kon hier voor de mindfulness app van Apple gebruiken of een andere app die synchroniseert met Apple HealthKit.

Dag van de Aarde-uitdaging

Ga op 22 april een workout doen van 30 minuten. Dit mag elk type workout zijn, zolang deze maar synchroniseert met de Gezondheid-app. Heb je 30 minuten gesport, dan ontvang je een passende medaille en iMessage-stickers.

Dag van de Dans-uitdaging

Doe op maandag 29 april een dansworkoutf van minstens 20 minuten met je Apple Watch en de medaille zit in de pocket!

Hartmaand-uitdaging

Op 14 februari moest je je trainingsring volmaken om de speciale medaille en iMessage-stickers te verdienen. De Hartmaand-uitdaging werd in 2018 voor het eerst georganiseerd en in de loop der jaren zijn de voorwaarden om de medaille te verdienen wel wat veranderd. Zo moest je in 2018 zeven dagen op rij de groene ring volmaken en in 2021 je trainingsring twee keer volmaken. Wat dat betreft is de Hartmaand-uitdaging van 2024 een stuk makkelijker gemaakt: je hoeft maar één keer je trainingsring vol te maken.

Februari is American Heart Month en hoewel we dat in Nederland niet actief vieren, is het wel een goed moment om eens wat meer te gaan bewegen en over je hartgezondheid na te denken. Dat kan goed met de Apple Watch, door het meten van je cardioconditie of het bekijken van je cardioherstel. De uitdaging is wereldwijd beschikbaar.

Bekijk ook Cardioconditie op de Apple Watch: bekijk je fitheid en VO2 Max Je kunt op de Apple Watch je cardioniveau bekijken. Ook krijg je een waarschuwing als je cardioconditie te laag is. In deze tip lees je wat dit betekent en hoe je dit instelt.

Ring in the New Year’-uitdaging

Maak in januari zeven dagen op rij al je ringen vol voor een speciale medaille en stickers met deze jaarlijkse uitdaging.

Eerdere uitdagingen in 2023

Deze uitdagingen waren eerder in 2023:

Veterans Day Challenge

Op 11 november kon er weer een medaille verdiend worden door te sporten. De uitdaging is simpel: doe een workout van minstens 11 minuten. Dat moet lukken. Dit was een regionale uitdaging, dus je moest je regio tijdelijk aanpassen naar VS.

National Park Challenge

Op 26 augustus kon je weer een nieuwe medaille verdienen met de National Park Challenge. Je verdiende een medaille door een workout van 20 minuten te doen.

National Fitness Day in China

Met deze regionale uitdaging moest je een workout van 20 minuten doen voor het verdienen van medailles en iMessage-stickers. Hij werd gehouden op 8 augustus 2023.

Internationale Yoga Dag

Op Internationale Yoga Dag (21 juni) kon je een medaille verdienen door een yoga-workout van minimaal 10 minuten te doen.

Internationale Dansdag-uitdaging

Op 29 april 2023 vierde Apple de Internationale Dansdag. Als je een dansworkout van minstens 20 minuten vastlegde, verdiende je de speciale medaille en bijbehorende iMessage-stickers. Deze uitdaging werd in 2021 voor het eerst georganiseerd en is sindsdien jaarlijks terugkerend.

Dag van de Aarde-uitdaging

Dag van de Aarde en was op zaterdag 22 april 2023. Als je op deze dag een workout van 30 minuten of meer deed, verdiende je de speciale medaille en stickers voor iMessage. Deze uitdaging wordt al jarenlang op 22 april georganiseerd.

Internationale Vrouwendag uitdaging

Op woensdag 8 maart vierde Apple de Internationale Vrouwendag met een speciale uitdaging. Je moest 20 minuten een workout doen om een medaille en stickers te verdienen. Het mocht één van de vele workouts zijn (het zijn er momenteel bijna 20) in de Workouts-app van Apple. Maar je mocht ook één van de oefeningen in Fitness+ doen of een app gebruiken die sportactivitieten synchroniseert met HealthKit.

Black Unity-uitdaging

Maak in februari zeven dagen op rij de rode bewegingsring vol. Deze uitdaging werd in 2021 voor het eerst gehouden en is sindsdien een terugkerende uitdaging.

Hartmaand-uitdaging

Maak op 14 februari je trainingsring vol om de speciale medaille en iMessage-stickers te krijgen. De Hartmaand-uitdaging werd in 2018 voor het eerst georganiseerd en in de loop der jaren zijn de voorwaarden om de medaille te verdienen wel wat veranderd. Zo moest je in 2021 je trainingsring twee keer volmaken en in 2018 zeven dagen op rij de groene ring volmaken. Wat dat betreft was de Hartmaand-uitdaging van 2023 een stuk makkelijker.

Chinees Nieuwjaarsuitdaging

Doe tussen 22 januari en 5 februari een workout van tenminste 20 minuten ter ere van het Jaar van het Konijn.

Ring in the New Year’-uitdaging

Maak zeven dagen op rij al je ringen vol.

Eerdere uitdagingen in 2022

Deze uitdagingen waren eerder in 2022:

Veterans Day op 11 november

Je kon op 11 november een badge en stickers verdienen door 11 minuten te gaan sporten. Apple besteedde extra aandacht aan veteranen in de vorm van boeken, films en dergelijke.

Nationale Parken-dag op 27 augustus

Je kon een badge en stickers verdienen door op zaterdag 27 augustus erop uit te trekken ter ere van de nationale parken. Je moest een afstand van één mijl (1,6 km) wandelen, rennen, of met je rolstoel afleggen.

National Fitness Day in China

Je kon een badge verdienen door op 8 augustus een 20 minuten durende workout te doen op de National Fitness Day in China. Dit was een regionale uitdaging. National Fitness Day is een nationale sportdag die sinds de Olympische Spelen in Beijing van 2008 is ingevoerd.

Wereld Yogadag

Op 21 juni kon je een badge en stickers verdienen door 20 minuten yoga te doen op Wereld Yogadag. Dit kon je vastleggen met de Workout-app of met een andere geschikte app. Ook waren er speciale 20 minuten durende workouts bij Fitness+.

Internationale Dansdag

Op 29 april kon je een badge en stickers verdienen door 20 minuten een dansworkout te doen op Internationale Dansdag. Dit kon je vastleggen met de Workout-app of met een andere geschikte app.

Dag van de Aarde

Kom in beweging! Je kon een badge en stickers verdienen door op de Dag van de Aarde (22 april) een halfuur te gaan sporten. Het maakte niet uit welke workout dit was, dus luiaards konden ook kiezen voor ‘Voorbereiding en herstel’.

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2022 kon je een badge en stickers verdienen door op Internationale Vrouwendag 20 minuten te gaan sporten. Je mocht kiezen uit alle sporten, dus ook ‘Voorbereiding en Herstel’.

Hartmaand

Op 14 februari was de Hartmaand Uitdaging, waarbij je 30 minuten moest gaan sporten om awards en stickers te verdienen. Er was die dag ook bij Fitness+ een speciale sectie met 30 minuten durende workouts te zien.

Black History Month 2022

Verdien een Unity-award voor Black History Month door je bewegingsring zeven dagen op rij te sluiten in de maand februari.

Chinees Nieuwjaar op 1 januari 2022

Voor het Chinese Nieuwjaar moest je een workout van minstens 20 minuten gaan doen tussen 1 en 15 februari.

Januari-uitdaging 2022

De traditionele nieuwjaarsuitdaging van de Apple Watch vond ook dit jaar weer plaats. Je hebt er de hele maand januari de tijd voor. Het doel is om zeven dagen achter elkaar zowel je bewegingsring, trainingsring als staanring vol te maken. Als beloning krijg je daarvoor een medaille en een set van vijf geanimeerde iMessage-stickers.

Eerdere uitdagingen in 2021

Deze uitdagingen waren eerder in 2021:

Nieuwjaarsuitdaging: januari 2021

Eenheid-uitdaging: februari 2021

Hartmaand-uitdaging: 14 februari 2021

Internationale Vrouwendag-uitdaging: 8 maart 2021

Dag van de Aarde-uitdaging: 22 april 2021

Internationale Dag van de Dans-uitdaging: 29 april 2021

Internationale Yoga Dag-uitdaging: 21 juni 2021 National Fitness Day-uitdaging (regionaal, China): 8 augustus 2021

Dag van de Lichamelijke Opvoeding-uitdaging (regionaal, Rusland): 14 augustus 2021

Nationale Parken-uitdaging: 28 augustus 2021

Veterans Day-uitdaging (regionaal, VS): 11 november 2021

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