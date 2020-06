Op de Apple Watch kun je meldingen krijgen als je te lang stilzit in je rolstoel. Deze functie voor rolstoelgebruikers is te vinden op elke Apple Watch en zorgt ervoor dat je ook in een rolstoel regelmatig in beweging komt.

Tijd om te rollen!

Ook als je in een rolstoel zit, is het belangrijk om in beweging te blijven. Voor rolstoelgebruikers zorgt de Activiteit-app ervoor dat je je doelen in het oog houdt. Dit gebeurt met gekleurde activiteitenringen. Bij rolstoelgebruikers hebben deze de betekenis Rollen, Trainen en Bewegen. Op de Apple Watch kun je ook een waarschuwing krijgen als je te lang stilzit in je rolstoel. De functie voor rolstoelgebruikers is een tegenhanger van de al langer bestaande herinneringsfunctie om te gaan staan. Zo zitten er nog meer handige bewegingsfuncties voor rolstoelers in, die we in dit artikel op een rijtje zetten.

Rolstoelfuncties op de Apple Watch

De Apple Watch waarschuwt je elk uur dat je even opstaat en minimaal een minuut gaat bewegen. Omdat rolstoelgebruikers niet altijd kunnen opstaan heeft Apple een alternatief bedacht: ‘Tijd om te rollen!’. je krijgt elk uur een herinnering om even te gaan bewegen in je rolstoel.

Zo schakel je de herinneringen voor rolstoelgebruikers in:

Ga op de iPhone naar de Watch-app. Ga naar Mijn Watch > Gezondheid > Gezondheidsprofiel. Tik rechtsboven op Wijzig. Zet in je profiel dat je rolstoelgebruiker bent. Dit doe je door achter Rolstoel de optie Ja te kiezen. Ga vervolgens naar de Activiteit-app. Bij Rolherinneringen zet je het schuifje op groen. Heb je een uur lang stilgezeten, dan verschijnt de melding ‘Tijd om te rollen!’ op je Apple Watch. Dit gebeurt alleen als je je dagelijkse beweegdoel van 12 actieve uren nog niet hebt gehaald.

Activiteit-app voor rolstoel

De Activiteit-app werkt voor rolstoelers net iets anders. De drie ringen hebben de betekenis Rollen, Trainen en Bewegen. Als vervanging van de blauwe Staan-ring moedigt de Rollen-ring je aan om elk uur even te rollen of te strekken.

Voor de Trainen- en Bewegen-doelen meet Activiteit duw­bewegingen, zodat actieve calorieën nauw­keuriger berekend worden. De sensoren in de Apple Watch houden rekening met verschillende soorten oppervlakken en overgangsmomenten, zoals verplaatsing van een rolstoel naar een bureau­stoel of naar een auto.

Als er Apple Watch-uitdagingen worden georganiseerd, houdt de smartwatch er rekening mee. In plaats van hardlopen of wandelen krijg je een uitdaging op maat, waarbij je gaat rollen binnen- of buitenshuis.

Workout-app voor rolstoel

Ook de Workout-app houdt rekening met andere manieren van bewegen als je in een rolstoel zit. Voor rolstoel­gebruikers zijn er twee speciale trainingen: ‘Buiten rolstoel­rijden in rustig tempo’ en ‘Buiten rolstoel­rijden in snel tempo’. Je hoeft alleen je training te kiezen en Apple Watch schakelt de juiste sensoren in.

Meer functies voor rolstoelers

watchOS bevat nog meer handige functies voor mensen met beperkingen, zoals de mogelijkheid om het tijdstip te checken met trillingen. Je kunt veel functies ook regelen via Siri, zodat je helemaal niet het scherm hoeft aan te raken.

Met ‘Aangepaste aanraking’ regel je hoe het scherm op je aanraking reageert. Zo kun je de dubbeltik­snelheid aanpassen en aangeven dat herhaalde aanrakingen moeten worden genegeerd. Je kunt dan gewoon met je vinger het scherm aanraken en naar een bepaald onderdeel gaan, zonder dat er onbedoeld een taak wordt uitgevoerd.

Daarnaast is de kliksnelheid aanpasbaar, zodat je je eigen tempo kunt instellen voor het tweemaal of driemaal klikken op de knop aan de zijkant. Zo krijg je meer tijd om apps en functies als Apple Pay te openen.

Voor mensen die niet in een rolstoel zitten zijn er sta-notificaties, die je naar wens kunt in- of uitschakelen.