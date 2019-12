Vind je de standaard Camera-app op je iPhone te simpel? Dan kun je met een slimme truc de standaard-app 'vervangen' met een andere camera-app. In deze tip leggen we uit hoe dat moet.

De standaard Camera-app biedt veel mogelijkheden, maar er zijn genoeg alternatieven die misschien meer je smaak zijn. Gelukkig is er een manier waarop je de standaard Camera-app kan vervangen door een alternatief, ook als je deze vanaf het toegangsscherm opent. Het maakt niet uit welke camera-app jij wil gebruiken. Met de stappen in deze tip zorg je ervoor dat je altijd je eigen favoriet opent. Dat geldt zelfs als je het toegangsscherm naar links veegt of op de cameraknop op het toegangsscherm drukt. Ook als je op je beginscherm op het icoon van de Camera-app tikt, word je naar de andere app gebracht. Hieronder lees je hoe je de standaard Camera-app kunt veranderen.

Let op: Je kunt de gewone Camera-app niet gebruiken zolang je onderstaande truc hebt toegepast.

Standaard camera-app vervangen

Allereerst is het belangrijk dat je minimaal iOS 13.2 op je iPhone hebt staan. In eerdere versies van iOS zal de truc niet werken. Je maakt hiervoor gebruik van persoonlijke automatiseringen in de Opdrachten-app.

Bekijk ook Persoonlijke automatiseringen: krijg taken gedaan met Opdrachten-app Sinds iOS 13.2 kun je veel dingen automatiseren. Dit doe je met de Opdrachten-app die standaard is geïnstalleerd. In deze gids helpen we je op weg met persoonlijke automatiseren met een paar voorbeelden. Wat zijn de mogelijkheden?

Allereerst moet je een andere camera-app geïnstalleerd hebben, zoals Halide of Camera+. Volg deze stappen om de standaard camera-app te wijzigen in een door jou gekozen app:

Open de Opdrachten-app en tik onderaan op Automatisering. Tik op het plusje rechtsboven. Kies voor Persoonlijke automatisering. Scroll naar beneden en selecteer Open app. Kies in het zojuist verschenen scherm bij de optie App eerst de standaard Camera-app en tik op Gereed. Daarna tik je op Volgende. Tik op Voeg taak toe en kies voor Scripten. Onder het kopje Apps vind je Open app. Tik hierop.

Je kunt nu een app kiezen. Stel hier je nieuwe standaard camera-app in. Tik op Volgende en zet de schakelaar bij Vraag vóór uitvoeren in het nieuwe venster uit (grijs). Tik op Gereed en voilà.

Je hebt nu de standaard Camera-app vervangen door een andere app. Zodra je de Camera-app op wat voor manier dan ook opent, wisselt je iPhone naar de andere gekozen camera. Wil je toch weer de standaard-app gebruiken, dan moet je de zojuist gemaakte automatisering weer verwijderen of uitschakelen. Verwijderen doe je eenvoudig door naar links te vegen over de automatisering in het automatiseringen-overzicht. Je kunt vervolgens de automatisering verwijderen.

Nieuwe standaard camera-app gebruiken

Na het veranderen van de standaard camera-app zijn erverschillende manieren waarop je deze kunt gebruiken. Kort gezegd wordt hij geopend op alle momenten dat ook de gewone camera zou openen. Zo kun je het onder andere voor elkaar krijgen:

Veeg naar links op je lockscreen.

Houd het camera-icoon op je lockscreen ingedrukt (iPhone X en nieuwer).

Tik op de standaard camera-app vanaf je beginscherm.

Vraag aan Siri om de camera te openen.

Tijdens onze tests kwam het voor dat de truc de eerste paar keren niet werkte. Na een paar keer proberen werkte het echter vlekkeloos. Loop je zelf tegen dit probleem aan, probeer het dan ook een paar keer opnieuw.

De standaard camera-app veranderen is niet het enige wat de Opdrachten-app kan doen. Met de persoonlijke automatiseringen in iOS kun je een hoop dingen makkelijker en sneller voor elkaar krijgen. Wist je bijvoorbeeld dat je automatisch je muziek-app kunt laten openen zodra je je oortjes verbindt? Lees onze aparte tip om te zien hoe je dat instelt.