Als je je nieuwe iPhone uitpakt en inricht, duurt het even voordat alle data is overgezet. Dat levert een relatief warm toestel op, dat op de achtergrond druk is het met ophalen van allerlei data en apps. Maar een dag later zou alles weer bij het oude moeten zijn. Dat geldt niet voor sommige eigenaren van een iPhone 15 (Pro). Er wordt flink geklaagd over oververhitte toestellen, zowel bij normaal gebruik als bij het opladen. Analist Ming-Chi Kuo weet wel waarom en heeft er nu een Medium-post aan gewijd.



Kuo denkt niet dat de problemen veroorzaakt worden door de 3nm A17 Pro-chip, maar door bepaalde keuzes in het design. Daardoor moesten compromissen in het thermische systeem worden gedaan. De problemen zouden het gevolg zijn van de overstap naar titanium, die de iPhone 15 Pro -modellen lichter maken dan hun voorgangers. Fabrikant TSMC, die erin slaagde om een geavanceerde 3nm-chip voor Apple te maken, treft dus geen blaam. Door het gebruik van een titanium frame en een kleiner gebied om de warmte af te voeren, heeft dat negatieve gevolgen voor de thermische efficiency.

Maar er is nog hoop: volgens Kuo kan Apple het probleem aanpakken met software-updates. Maar dat kan wel ten koste gaan van de prestaties van de chip, terwijl dat nou juist een groot pluspunt is van de Pro-modellen. Apple heeft de CPU-prestaties met 10% verhoogd en de GPU-prestaties met 20%. Ook nieuw is dat hardware-gebaseerde ray tracing nu mogelijk is op een smartphone, waardoor de belichting en reflecties tijdens het gamen nog realistischer zijn.

Maar ook als mensen niet aan het gamen zijn, raken de iPhone 15-modellen oververhit. Gebruikers merken dat hun toestel tijdens normaal gebruik en tijdens het opladen te heet worden om nog comfortabel vast te houden. Metingen met een infrafroodcamera laten temperaturen zien tot wel 46,7 graden Celsius. De plek waar de logische printplaat zit wordt het meest heet en ook doen de klachten zich vooral voor bij het opladen tussen 25% en 60%. Anderen melden oververhitting als ze niet aan het laden zijn, maar alleen wat rustig zitten te bladeren op sociale media.

Normaal raken iPhones oververhit als je ze in de brandende zon op een dashboard laat liggen, maar niet tijdens normaal gebruik.