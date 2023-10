Heb je sinds de iPhone 15 problemen ondervonden? In dit artikel zetten we de belangrijkste iPhone 15 problemen op een rijtje, al dan niet met oplossing.

Als een nieuw toestel uitkomt zijn er altijd wel enkele mensen die problemen ondervinden. Zo ook bij de iPhone 15. Deze nieuwe toestellen liggen nu bijna twee weken in de winkel en er zijn al enkele problemen opgedoken, waarbij oververhitting en problemen met de usb-c-aansluiting het meest worden genoemd. maar wat speelt er nog meer? En heb jij last van een iPhone 15 probleem dat volgens jou nog te weinig aandacht heeft gekregen? Laat het weten in de reacties!

#1 Oververhitte iPhone 15

Je moet de afgelopen twee weken wel op een andere planeet hebben gezeten om dit te hebben gemist. Elke regionale krant besteedde er aandacht aan en bij de kapper was dit het gesprek van de dag: voor je het weet raakt de iPhone 15 raakt oververhit! Nou ja, niet bij iedereen, maar toch zijn er heel wat iPhone 15 Pro-gebruikers die merken dat hun toestel te heet wordt om vast te houden. Apple is op de hoogte en werkt aan een oplossing. Het zou niets te maken hebben met het titanium frame (zoals analist Kuo beweert), maar het komt door een bug in iOS 17 in combinatie met apps van derden, zoals Instagram. Daarnaast hebben mensen last van oververhitting bij opladen in de auto.

Oplossing: Update iOS 17.0.3 installeren en een trage lader gebruiken.

#2 Krakend geluid in speaker van iPhone 15

Sommige gebruikers klagen over problemen met de ingebouwde speakers van de iPhone 15. Het geluid klinkt krakerig en rammelend, vooral wanneer het volume hoog staat en bij bepaalde frequenties. Gebruikers van Reddit melden vooral dat de oorspeaker problemen geeft, waaronder één persoon die de indruk kreeg alsof er vloeistof in de speaker zit. Sommige gebruikers konden hun toestel laten vervangen in de Apple Store, maar dit loste niets op. Onduidelijk is nog of het om een hard- of softwareprobleem gaat. Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten.

Oplossing: Probleem melden bij Apple of wachten tot er een officiële reactie komt. Zet ondertussen je geluid niet te hard.

#3 NFC-chip gaat kapot bij draadloos opladen in BMW’s

Dit probleem lijkt vooral mensen met een BMW te treffen. Als ze hun iPhone 15 op de draadloze oplaadmat leggen, blijkt deze het toestel in herstelmodus te zetten waarna de NFC-chip niet meer werkt. De chip lijkt daarbij onherstelbaar te zijn beschadigd. Meer hierover lees je in ons artikel over iPhone 15 autoproblemen.

Oplossing: iPhone 15 tijdelijk even niet opladen met de draadloze oplaadmat in de auto.

#4 CarPlay werkt niet

De overgang naar de usb-c poort is niet helemaal vlekkeloos gegaan. Vooral mensen met bekabelde CarPlay melden problemen. Het lukt niet om CarPlay werkend te krijgen, vooral op aftermarketsystemen met een usb-a aansluiting. Het vervangen van de Lightning-kabel door een willekeurige usb-c-kabel blijkt niet te werken. Apple verkoopt zelf ook geen geschikte kabel (wel een adapter, maar dat ziet er minder mooi uit). Bij kabels van derden hebben sommige mensen succes met de Belkin BoostCharge usb-a-naar-usb-c kabel.

Oplossing: Andere kabel van een goed merk proberen, of Apple’s adapter aansluiten.

#5 Powerbank werkt niet

Een probleem dat ook met usb-c te maken heeft, zijn powerbanks. De Anker PowerCore Slim 10K PD zou een van de powerbanks zijn die niet compatibel is met de nieuwste iPhone. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het omgekeerd opladen van de usb-c-poort, waarmee je bijvoorbeeld een AirPods-doosje kunt opladen. De powerbanks kunnen hier niet goed mee omgaan.

Oplossing: Probeer een usb-a-naar-usb-c-kabel om je iPhone 15 op te laden.

#6 Vingervlekken op titanium rand

De achterkant van de iPhone 15 Pro-modellen is bedekt met een laagje glas, dat niet gevoelig is voor vingervlekken. Maar de rand kan na een paar dagen behoorlijk smoezelig eruit zien. Dat hadden veel mensen niet verwacht: dat de glimmende stalen rand gevoelig was voor vette vingers, was een bekend gegeven. Maar het geborstelde matte uiterlijk zou toch minder problemen moeten geven? Helaas, het titanium blijkt gevoelig voor de warmte en vettigheid van je vingers.

Oplossing: Vaker poetsen, een hoesje gebruiken of gewoon laten zitten.

#7 Beschadigingen bij het uitpakken

We hopen niet dat we je hiermee nu een probleem aanpraten, waarvan je niet wist dat je ‘m had. Maar bekijk je iPhone 15 eens goed van alle kanten. Er zou sprake zijn van stofjes onder de cameralens, verkeerd uitgelijnde displays, krassen op het scherm en op de behuizing en verkleurde hoekpunten. Dit zou voorkomen op toestellen in de VS, Europa en China. Er wordt een link gelegd met de productie in India, waar de productiekwaliteit minder goed zou zijn. Maar dat kan ook een vooroordeel zijn.

Oplossing: Inspecteer je toestel nauwkeurig en ga terug naar de Apple Store als je niet de kwaliteit hebt gekregen die je verwacht bij zo’n duur toestel.

#8 iPhone 15 loopt vast bij ingebruikname

Als je de iPhone 15 uitpakt moet je meteen de update iOS 17.0.2 installeren die voor je klaarstaat. Doe je dit niet, dan kan de iPhone vastlopen. Bij het instellen van het toestel krijg je de vraag of je wilt updaten. Doe het!

Oplossing: Installeer de iOS 17.0.2 zodra je je iPhone 15 uitpakt.

#9 Glas aan de achterkant breekt snel?

Is het nu waar of niet? In een video van JerryRigEverything (zoals genoemd in onze iPhone 15 Pro-review) bleek dat de achterkant van de iPhone 15 Pro Max gemakkelijk kan barsten als je het toestel een beetje buigt met je handen. De YouTuber was er zelf nogal verbaasd over dat dit met weinig kracht al gebeurde. Dat was in zijn jarenlange carrière als ‘rigger’ nog niet eerder voorgekomen. Consumer Reports heeft professionele meetapparatuur gebruikt en ontkent dat het glas zomaar breekt. Wie heeft er nu gelijk? Het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen en je toestel niet bloot te stellen aan te sterke buigingen.

Oplossing: Niet op je iPhone gaan zitten en geen YouTubers naäpen.

Heb je te maken met iOS 17 problemen? Ook daar hebben we een artikel over, waar je je klachten (en mogelijke oplossingen) kunt melden.