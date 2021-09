Als je bij de nieuwe iPhones altijd het beste van het beste wil, kom je de laatste jaren steevast uit bij de Pro-modellen. Dit jaar zijn er de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Maar waar er vorig jaar bij de iPhone 12-serie nog grotere verschillen zaten tussen de twee Pro’s (vooral in de camera), is dat dit jaar een stuk minder het geval. Toch zijn er zeker nog verschillen tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max die bepalend kunnen zijn voor jou.

De pre-order van de iPhone 13 begint op vrijdag 17 september bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Verschillen tussen iPhone 13 Pro vs iPhone 13 Pro Max

De verschillen tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max bevinden zich vooral op het vlak van design, scherm en batterij. Dit zijn de belangrijkste verschillen in het kort, op volgorde van belangrijkheid:

Scherm: De iPhone 13 Pro Max dankt zijn naam aan het grotere display. De iPhone 13 Pro Max heeft het grootste scherm van alle iPhones. Batterij: De iPhone 13 Pro Max gaat dankzij de grotere batterij een stuk langer mee. De exacte verschillen bespreken we hieronder. Afmetingen: De iPhone 13 Pro Max is aanzienlijk groter, dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. Prijs: Deze verschillen komen tegen een prijs: de iPhone 13 Pro Max is daarmee ook meteen de duurste iPhone van de line-up.

Benieuwd naar de alle verschillen tot in detail? De iPhone 13 Pro vs iPhone 13 Pro Max bespreken we nu:

Prijs : De iPhone 13 Pro is er vanaf €1.159,-, terwijl de iPhone 13 Pro Max te koop is vanaf €1.259,-. Dat is dus een prijs verschil van €100,-.

: De iPhone 13 Pro is er vanaf €1.159,-, terwijl de iPhone 13 Pro Max te koop is vanaf €1.259,-. Dat is dus een prijs verschil van €100,-. Afmetingen en gewicht : De iPhone 13 Pro is kleiner (146,7 x 71,5 x 7,65mm) dan de iPhone 13 Pro Max (160,8 x 78,1 x 7,65mm) en is daardoor ook lichter (203 gram vs 238 gram). Je kunt het beste de twee modellen in het echt met elkaar vergelijken om te bepalen welke maat voor jou ideaal is.

: De iPhone 13 Pro is kleiner (146,7 x 71,5 x 7,65mm) dan de iPhone 13 Pro Max (160,8 x 78,1 x 7,65mm) en is daardoor ook lichter (203 gram vs 238 gram). Je kunt het beste de twee modellen in het echt met elkaar vergelijken om te bepalen welke maat voor jou ideaal is. Schermformaat : Het 6,7-inch display van de iPhone 13 Pro Max is zonder twijfel de grootste reden om te kiezen voor dit model. Het grotere display (de iPhone 13 Pro heeft een 6,1-inch scherm) is vooral prettig voor het kijken van films, spelen van games en als je bijvoorbeeld foto’s en video’s wil bewerken op de iPhone. Is dit voor jou niet zo belangrijk of heb je een ander apparaat waar je deze taken op doet, dan kan je ook prima uit de voeten met de kleinere iPhone 13 Pro.

: Het 6,7-inch display van de iPhone 13 Pro Max is zonder twijfel de grootste reden om te kiezen voor dit model. Het grotere display (de iPhone 13 Pro heeft een 6,1-inch scherm) is vooral prettig voor het kijken van films, spelen van games en als je bijvoorbeeld foto’s en video’s wil bewerken op de iPhone. Is dit voor jou niet zo belangrijk of heb je een ander apparaat waar je deze taken op doet, dan kan je ook prima uit de voeten met de kleinere iPhone 13 Pro. Resolutie : De iPhone 13 Pro Max heeft een hogere resolutie, namelijk 2778 x 1284 pixels. De iPhone 13 Pro blijft steken bij 2532 x 1170 pixels. Dit komt vooral doordat het scherm van de gewone Pro kleiner is.

: De iPhone 13 Pro Max heeft een hogere resolutie, namelijk 2778 x 1284 pixels. De iPhone 13 Pro blijft steken bij 2532 x 1170 pixels. Dit komt vooral doordat het scherm van de gewone Pro kleiner is. Pixels per inch : Maar ga je die lagere resolutie in de praktijk ook merken? Dat niet, want qua pixels per inch verschillen de twee nauwelijks van elkaar. De iPhone 13 Pro Max heeft 458 pixels per inch, terwijl de iPhone 13 Pro er 460 heeft. Op papier is de iPhone 13 Pro dus iets scherper, maar in de praktijk zul je dat met het blote oog niet zien.

: Maar ga je die lagere resolutie in de praktijk ook merken? Dat niet, want qua pixels per inch verschillen de twee nauwelijks van elkaar. De iPhone 13 Pro Max heeft 458 pixels per inch, terwijl de iPhone 13 Pro er 460 heeft. Op papier is de iPhone 13 Pro dus iets scherper, maar in de praktijk zul je dat met het blote oog niet zien. Batterij : Qua batterijduur verschillende twee behoorlijk van elkaar. De iPhone 13 Pro Max kan 6 uur langer video afspelen (28 uur in plaats van 22 uur), terwijl het verschil bij video streamen 5 uur is (25 uur vs 20 uur). Bij audio afspelen is het verschil helemaal groot: 95 uur bij de iPhone 13 Pro Max en 75 uur bij de iPhone 13 Pro.

: Qua batterijduur verschillende twee behoorlijk van elkaar. De iPhone 13 Pro Max kan 6 uur langer video afspelen (28 uur in plaats van 22 uur), terwijl het verschil bij video streamen 5 uur is (25 uur vs 20 uur). Bij audio afspelen is het verschil helemaal groot: 95 uur bij de iPhone 13 Pro Max en 75 uur bij de iPhone 13 Pro. Opladen: Doordat de batterij ook groter is, gaat snelladen bij de iPhone 13 Pro Max wel iets langzamer. In 35 minuten is de iPhone 13 Pro Max-batterij tot 50% opgeladen, terwijl dit bij de iPhone 13 Pro in 30 minuten gedaan is.

Overeenkomsten iPhone 13 Pro vs iPhone 13 Pro Max

Zoals je ziet is het lijstje van verschillen niet heel groot. Dat betekent automatisch dat de twee modellen heel veel overeenkomsten hebben. Voor een complete lijst is dit veel te lang om op te noemen, dus we lichten de belangrijkste overeenkomsten uit.

Camera

Beide modellen hebben dezelfde camera. Waar vorig jaar de iPhone 12 Pro Max nog het enige model was met sensorverschuiving, vind je die nu in alle iPhone 13-modellen. Beide nieuwe Pro’s hebben ook dezelfde verbeterde lenzen: groothoek, ultragroothoek en telelens. Alle lenzen hebben op beide toestellen dezelfde diafragma en verbeteringen, waardoor ze meer licht doorlaten en foto’s er beter uit zien. Ook de macrofotografie, nieuwe filmmodus en de fotografische stijlen zijn op beide modellen beschikbaar. Kies je de iPhone puur voor fotografie en maakt het schermformaat voor jou niet uit, dan kan je dus net zo goed voor de iPhone 13 Pro gaan. Lees ook ons overzicht over de iPhone 13-camera voor alle specs op dit gebied.

Bekijk ook Alle nieuwe iPhone 13 camerafuncties op een rij Wat kunnen we dit jaar verwachten van de iPhone 13-camera's? Kom je als (hobby)fotograaf goed uit de voeten? We zetten de specs en upgrades van de iPhone 13-camera voor je op een rij.

Design

Qua design zijn de twee modellen identiek. Apple gebruikt de roestvrij stalen glimmende rand met matglazen achterkant. Je kan kiezen uit vier kleuren, namelijk grafiet, zilver, goud en het nieuwe Sierra Blue. Dit is een soort lichtblauw, dat de vervangende kleur is van het oceaanblauw van vorig jaar. Lees ook ons artikel over de kleuren van de iPhone 13.

Bekijk ook Kleur bekennen: in deze kleuren is de iPhone 13-serie verkrijgbaar Apple brengt de iPhone 13 weer in meerdere kleuren uit. Welke tinten keren terug en welke zijn nieuw? Lees hier alles over de kleuropties voor de iPhone 13-serie!

Prestaties en opslag

In beide toestellen vind je dezelfde verbeterde A15-chip. Deze chip heeft een 6-core CPU en een 5-core GPU. Vooral de GPU, oftewel het onderdeel van de chip dat verantwoordelijk is voor alle grafische toepassingen, is flink verbeterd ten opzichte van de iPhone 12 Pro. De A15-chip heeft een 55% snellere GPU. Dit geldt dus voor zowel de iPhone 13 Pro als iPhone 13 Pro Max.

Bekijk ook iPhone 13 Pro benchmarks tonen 55 procent hogere GPU-score De iPhone 13 Pro blijkt een aanzienlijk betere GPU-performance te hebben, vergeleken met de iPhone 12 Pro. Maar toch schijnt er iets te rommelen in Apple's chipteam.

Qua opslag kun je bij beide modellen nu kiezen voor 1TB, naast de bestaande opties met 128GB, 256GB en 512GB. Dit komt vooral van pas als je veel wil gaan filmen met de iPhone en bijvoorbeeld wil profiteren van ProRes. Hou er ook rekening mee dat ProRes beperkt is in resolutie op het model met 128GB. Lees meer in ons iPhone 13-opslag artikel, waar je ook leest wat de meerprijs is voor de modellen met meer opslag.

Bekijk ook Opslag in de iPhone 13 (Pro): dit zijn alle opties Hoeveel opslag kun je kiezen in de iPhone 13? En hoeveel werkgeheugen zit er in de iPhone 13 Pro? Lees hier alles over opslagruimte en werkgeheugen van de iPhone 13-serie.

Overige functies

Alle overige functies, zoals 5G, waterbestendigheid, mobiele en draadloze verbindingen, Face ID, audio, sensoren, aansluitingen en simkaart zijn op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max gelijk. Check daarvoor ook ons artikel met de iPhone 13-specs, waar we de belangrijkste specificaties op een rij gezet hebben.

Bekijk ook iPhone 13 specs: dit zijn de (technische) specificaties Hoe zien de specs van de iPhone 13 eruit? We hebben alle mogelijke specificaties van de iPhone 13-modellen op een rij gezet, afkomstig van de geruchten van de afgelopen maanden.

Conclusie iPhone 13 Pro vs iPhone 13 Pro Max

Of je kiest voor de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max, is voornamelijk afhankelijk van het scherm, formaat en batterij. Wil je absoluut het beste van het beste, met het grootste scherm en de langste batterijduur? Dan moet je zonder twijfel de iPhone 13 Pro Max hebben. Ook als het formaat en het gewicht voor jou geen issue zijn, is dit het toestel dat je moet hebben. Baseer je je keuze voornamelijk op de andere specificaties, zoals de camera, beeldkwaliteit en prestaties, dan kun je net zo goed voor de iPhone 13 Pro kiezen. Je bespaart daarmee €100, dat je bijvoorbeeld weer kan gebruiken voor een mooi hoesje.

Ga de iPhone 13 Pro kopen als…

…je de nieuwste pro-iPhone zoekt in het kleinste formaat

…je wel de beste iPhone wil en een zo licht mogelijk gewicht voor jou belangrijk is.

…je de beste nieuwe iPhone wil, zonder de hoofdprijs te hoeven betalen.

Bekijk ook iPhone 13 Pro los toestel: prijzen vergelijken en de beste deals Wil je de iPhone 13 Pro als los toestel kopen? Lees hier alles over bestellen bij Apple en webwinkels en wat de voordelen zijn van een losse iPhone 13 Pro ten opzichte van een langer lopend contract via een provider. Combineer met een goedkope sim only en je hebt de beste deal te pakken!

Ga de iPhone 13 Pro Max kopen als…

…je de nieuwste iPhone met het grootste scherm wil.

…je de langste accuduur in een nieuwe iPhone wil hebben.

…je de iPhone voornamelijk wil gebruiken voor het kijken van films en series, fotobewerking en games.

…geld voor jou geen probleem is. Je kan dan zelfs helemaal los gaan met de 1TB iPhone 13 Pro Max.

Bekijk ook iPhone 13 Pro Max kopen als los toestel: prijzen vergelijken en de beste deals Wil je de iPhone 13 Pro Max als los toestel kopen? We verzamelen hier alle iPhone 13 Pro Max prijzen, zodra ze bekend zijn bij Apple en diverse webwinkels. Een losse iPhone 13 Pro Max kan een slimme keuze zijn als je het combineert met een goedkope sim only . Check de beste deals voor iPhone 13 Pro Max hier!

Je kunt de iPhone 12 bestellen bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Check ook onze andere vergelijkingen: