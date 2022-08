Welke nieuwe functies krijgt de Apple Watch Series 8? Welke verbeteringen komen eraan ten opzichte van de voorgangers? In dit artikel lees je welke functies we in de Apple Watch Series 8 verwachten.

Nieuwe Apple Watch Series 8 functies

De Apple Watch Series 8 komt er bijna aan en veel Apple-gebruikers zullen weer uitkijken naar dit nieuwste model. Ieder jaar voegt Apple wel wat nieuwe functies toe aan de nieuwste Apple Watch, al was het de afgelopen jaren wat beperkt tot een klein aantal nieuwe mogelijkheden. Dit jaar staan er weer wat nieuwe functies op de planning, waaronder een nieuwe gezondheidssensor en een speciale batterijmodus. Op 7 september wordt de Apple Watch Series 8 onthuld tijdens Apple’s september-event, maar de afgelopen tijd zijn er al wat verbeteringen uitgelekt. Dit zijn de nieuwe functies van de Apple Watch Series 8 die we verwachten.

#1 Temperatuursensor meet lichaamstemperatuur

Er zijn al meerdere aanwijzingen dat de Apple Watch Series 8 dit jaar een nieuwe gezondheidssensor krijgt. De laatste keer dat Apple zo’n nieuwe sensor toevoegde, was de saturatiesensor in de Apple Watch Series 6. De nieuwe temperatuursensor in de Apple Watch Series 8 biedt volgens bronnen de mogelijkheid om je lichaamstemperatuur te meten. Het lijkt erop dat de sensor je niet een exacte waarde geeft, maar alleen laat zien of je bijvoorbeeld koorts of verhoging hebt. Je lichaamstemperatuur kan een belangrijke indicatie voor je gezondheid zijn, zeker in combinatie met andere symptomen. Bovendien zou de functie gebruikt kunnen worden door vrouwen die graag zwanger willen worden, als een soort fertiliteitsfunctie dus.

#2 Nieuwe energiebesparingsstand met meer mogelijkheden

Bloomberg schreef eerder dat Apple werkt aan een nieuwe verbeterde energiebesparingsstand voor de Apple Watch, als onderdeel van watchOS 9. Maar in watchOS 9 is die verbeterde functie in geen velden of wegen te bekennen. Dat zou te maken hebben met de hardware-eisen voor die nieuwe spaarstand. Volgens de laatste berichten komt de nieuwe spaarstand dan ook alleen op de Apple Watch Series 8-modellen beschikbaar. Met deze functie kun je veel langer met de batterij doen, terwijl een aantal van de functies nog wel gewoon beschikbaar blijven. In de huidige spaarstand kun je alleen het tijdstip aflezen. Zelfs meldingen ontvangen is dan niet meer mogelijk. De Apple Watch krijgt nog wel eens kritiek dat de batterijduur veel te kort is en deze nieuwe spaarstand zou in dat geval goed van pas komen.



De huidige spaarstand in de Apple Watch

#3 Nieuwe chip (maar wat heb je eraan?)

De Apple Watch Series 8 krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe S8-chip, maar volgens de laatste berichten krijgt de S8-chip dezelfde specs als de S6 van twee jaar geleden. De vraag is dan ook wat je aan deze nieuwe chip hebt. Voor het antwoord moeten we mogelijk naar de vorige verbetering krijgen, want de chip zou bijvoorbeeld energiezuiniger kunnen zijn. Hierdoor gaat de Apple Watch Series 8 langer mee, al dan niet met de nieuwe spaarstand. En dat zou dan ook weer van pas komen voor de vierde nieuwe functie.

#4 Verbeterde slaapmodus

In watchOS 9 verbetert Apple de slaapfuncties in de Apple Watch. Het horloge meet ook slaapfasen en geeft meer inzicht in je slaappatroon. Maar mogelijk krijgt de functie op de Apple Watch Series 8 nog wat meer extra’s. Wall Street Journal schreef vorig jaar september nog dat Apple aan een functie werkt waardoor de Apple Watch slaapapneu kan vaststellen. Door een energiezuinigere chip en langere batterijduur in de Apple Watch Series 8, is er mogelijk meer ruimte om tijdens je slaap geavanceerdere metingen te doen. We zien bij Apple vaker dat een energiezuinigere chip of grotere batterij tot gevolg heeft dat er meer functies bij komen, met dezelfde batterijduur als vorige modellen zonder die nieuwe functies. Gebruik je de slaapfuncties niet, dan profiteer je mogelijk wel van die langere accuduur.

#5 Groter scherm, maar alleen in speciaal model

Naar verwachting komt de gewone Apple Watch Series 8 beschikbaar in dezelfde formaten als de Series 7, dus 41mm en 45mm. Maar Apple werkt ook aan een groter model. Deze Apple Watch Pro (zoals die nu genoemd wordt) zal qua functies overeenkomen met de Apple Watch Series 8, maar dan dus in een iets andere behuizing en met een groter scherm. Er wordt gesproken over een formaat tussen de 47mm en 50mm. Met een groter scherm zou je meer metingen kunnen aflezen tijdens het sporten, zonder dat je hoeft te scrollen. Ook kan je dan bijvoorbeeld meer complicaties op je wijzerplaat zetten. Meer over de Apple Watch Pro lees je op onze pagina.

Onthoud dat Apple nog meer nieuwe functies aan de Apple Watch Series 8 kan toevoegen. Bij de Apple Watch Series 7 verbeterde Apple de stevigheid van de behuizing en het scherm en ging het opladen sneller. Er zijn tot op heden echter nog geen geruchten geweest over andere verbeteringen voor de Apple Watch Series 8 dan bovenstaande functies. Apple zou ook werken aan bloeddrukmeter en glucosemeter, maar die functies worden nog niet dit jaar verwacht.

De Apple Watch Series 8 en andere modellen worden naar verwachting op 7 september 2022 aangekondigd, tijdens Apple's iPhone 14-event.