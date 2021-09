iPhone 13 Pro met abonnement

De iPhone 13 Pro is de luxere versie van de iPhone 13. Dit toestel is bedoeld voor mensen die hoge eisen stellen aan hun smartphone en bereid zijn daar iets meer voor te betalen. Juist vanwege die hoge prijs is het goed om op aanbiedingen te letten, want er valt veel te besparen. Met onze prijsvergelijker is dat heel gemakkelijk. Je ziet op deze pagina bij welke provider je het voordeligst uit bent voor een iPhone 13 Pro abonnement, zodra de eerste tarieven bekend zijn.



iPhone 13 Pro abonnement in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en wil je het beste wat Apple momenteel te bieden heeft? Dan is de iPhone 13 Pro echt iets voor jou. Dit toestel zal nog minstens vijf jaar updates krijgen, dus tot 2026/2027 zit je in ieder geval goed. Rond die tijd ben je vast alweer toe aan een ander toestel.





Voor wie is een iPhone 13 Pro abonnement ideaal?

De iPhone 13 Pro heeft een 6,1-inch scherm en dat is een perfect formaat voor internetten, chatten films kijken en wat je verder nog wilt doen. Daarnaast krijg je de best mogelijke specs: alle vernieuwingen die Apple in 2021 heeft aangekondigd zitten in dit toestel. Wil je wel een nog groter scherm, dan ben je beter af met een iPhone 13 Pro Max abonnement, die je ook vanaf najaar 2021 kunt afsluiten bij Nederlandse providers.

Als je een iPhone 13 Pro met abonnement neemt zul je in veel gevallen te maken krijgen met BKR-registratie. Je kunt dit voorkomen door zelf een bedrag bij te betalen, zodat je onder de 250 euro blijft. Op zich is een BKR-registratie niet zo erg, maar het kan impact hebben als je een hypotheek of andere lening wilt afsluiten. Eventueel zou je een losse iPhone 13 Pro kunnen kopen in combinatie met een sim only-abonnement, zodat je volledige vrijheid hebt in de keuze van je aanbieder. Je zult dan wel het volledige bedrag in een keer moeten betalen. Een abonnement via een provider heeft weer als voordeel dat je een vast maandbedrag per toestel betaalt en dat kan handig zijn voor mensen die zicht willen houden op hun maandelijkse uitgaven.

iPhone 13 Pro bij providers

De iPhone 13 Pro is hét toptoestel van Apple, dus elke provider heeft dit model in het assortiment opgenomen. Hoeveel je betaalt is echter sterk afhankelijk van de bundel die je erbij afsluit. Het loont daarom de moeite om de maandbedragen goed te vergelijken. Bij sommige providers betaal je voor dezelfde hoeveelheid GB’s een stuk minder. Maar kijk ook eens iets verder dan de gebruikelijke providers: bij winkelketens zoals MediaMarkt, Coolblue en telecomwinkels kun je niet alleen losse toestellen vinden, maar ook een abonnement afsluiten. Online afsluiten kost weinig moeite en meestal krijg je de volgende dag al je toestel geleverd, mits het op voorraad is.

iPhone 13 Pro met 5G

De iPhone 13 Pro is net als zijn voorganger geschikt voor de 5G-netwerken. Het werkt op alle Nederlandse 5G-frequenties, dus je zit helemaal goed. Bij veel providers hoef je er geen speciale bundel voor af te sluiten en krijg je het gratis bij je abonnement, maar er zijn ook providers die er €2 extra per maand voor rekening. Of het voor jou zin heeft is afhankelijk van je locatie. 5G biedt niet alleen hogere snelheden, maar ook betere dekking, al zal je daar aanvankelijk nog niet zo veel van merken.

iPhone 13 Pro abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 13 Pro met vast contract of heb je liever een losse iPhone 13 Pro in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is.

Bij een iPhone 13 Pro abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Je betaald naast je abonnementskosten ook een vast bedrag per maand voor het toestel. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past.

Wil je liever een losse iPhone 13 Pro kopen, dan kan dat natuurlijk ook. Hou rekening met een losse toestelprijs vanaf €1.159.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Waarop letten bij een iPhone 13 Pro abonnement?

Kies je voor de iPhone 13 Pro, dan raden we aan om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te halen is. KPN, Vodafone en T-Mobile geven je leuke extra’s als je naast een bestaand vast internet-abonnement ook een mobiele bundel. Daarnaast kun je met triple-play (internet, mobiel, tv) nog meer besparen. Je krijgt korting, gratis onderling bellen, extra MB’s of extra zenderpakketten.

We raden je dan ook aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G- en 5G-netwerk en een wat grotere databundel. Zo loop je nooit tegen verrassingen aan dat je factuur hoger uitvalt dan gedacht. Mocht je je iPhone 13 Pro abonnement toch iets te krap hebben gekozen, dan is er gelukkig niets aan de hand: je kunt vrijwel altijd tijdens de looptijd van het contract overstappen naar een grotere databundel.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een goede indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen zal 20GB al genoeg zijn.

iPhone 13 Pro bij welke providers?

iPhone 13 Pro is bij alle providers verkrijgbaar, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone. Ook kun je terecht bij telecomwinkels zoals Belsimpel, die abonnementen van meerdere providers aanbieden. Met de prijsvergelijker van iCulture kun je de beste iPhone 13 Pro aanbiedingen vinden. Sorteer op provider, model, contractduur en meer. Zo betaal je geen euro te veel!

Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij goedkopere providers, zoals Simyo en Hollandsnieuwe.

Liever een toestel met een groter scherm? Kijk dan eens naar de iPhone 13 Pro Max om te kijken hoeveel duurder je uit bent met dit toestel. En vind je de iPhone 13 Pro toch nog iets te prijzig, dan zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone 13 met abonnement, want ook die is voorzien van 6,1-inch OLED-scherm.

