Toen Apple in juni 2021 macOS Monterey aankondigde, viel één functie op: Universal Control. Maar tot teleurstelling van veel Mac-gebruikers, bleek de functie nog niet klaar te zijn. Apple was genoodzaakt om de functie uit te stellen en nam daarvoor de tijd. Maar het wachten is voorbij: in macOS Monterey 12.3, de update die nu beschikbaar is, is de functie te gebruiken.



macOS Monterey 12.3 beschikbaar

Met Universal Control, ook wel Universele bediening genoemd, kun je een meerdere Macs en iPads tegelijkertijd bedienen met één set muis, toetsenbord en/of trackpad. Je verplaatst de cursor simpelweg van het ene device naar het andere. Er is geen configuratie nodig, al kun je nog wel enkele instellingen aanpassen. Alles gaat geheel automatisch zodra je op de apparaten ingelogd bent met hetzelfde account. Hou er wel rekening mee dat de functie nu nog officieel het label “beta” gekregen heeft, waardoor er nog foutjes in kunnen zitten.

Maar in macOS Monterey 12.3 zitten meer nieuwe functies. Er zijn nieuwe emoji (dezelfde als in iOS 15.4), verbeteringen voor AirPods, iCloud-sleutelhanger en een belangrijke wijziging voor clouddiensten. In onze round-up lees je welke functies in macOS Monterey 12.3 toegevoegd zijn.

macOS 12.3 Monterey release notes

Hieronder lees je de officiële release notes van Apple:

macOS 12.3 voegt ‘Universele bediening’ toe, zodat je dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord kunt gebruiken op zowel de Mac als de iPad. Deze versie bevat ook nieuwe emoji’s, dynamische hoofd­tracking voor Muziek en andere functies en probleemoplossingen voor je Mac. Universele bediening (bèta) Met ‘Universele bediening’ kun je dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord gebruiken op zowel de iPad als de Mac

Je kunt tekst typen op de Mac of iPad en je kunt bestanden van de een naar de ander slepen Ruimtelijke audio Dynamische hoofdtracking is beschikbaar in Muziek in combinatie met ondersteunde AirPods op Mac-computers met de M1-chip

Aanpasbare instellingen voor ruimtelijke audio voor ‘Uit’, ‘Vast’ en ‘Hoofdtracking’ zijn nu beschikbaar in het bedieningspaneel in combinatie met ondersteunde AirPods op Mac-computers met de M1-chip Emoji’s Nieuwe emoji’s, waaronder gezichten, handgebaren en huishoudartikelen, zijn beschikbaar op het emoji-toetsenbord

Voor handdruk-emoji’s kun je nu afzonderlijke huidskleuren kiezen voor elke hand Deze versie bevat ook de volgende verbeteringen voor je Mac: In de Podcasts-app is een filter toegevoegd voor seizoenen, afgespeelde, niet-afgespeelde, bewaarde of gedownloade afleveringen

Het vertalen van webpagina’s in Safari biedt nu ondersteuning voor het Italiaans en Chinees (traditioneel)

Opdrachten biedt nu ondersteuning voor het toevoegen, verwijderen of raadplegen van tags met Herinneringen

Je kunt nu je eigen notities toevoegen aan bewaarde wachtwoorden

De nauwkeurigheid van metingen van de batterijcapaciteit is verbeterd Deze versie bevat ook probleem­oplossingen voor je Mac: Geluid kan vervormd klinken wanneer je video’s bekijkt in de Apple TV-app

Sommige foto’s en video’s worden mogelijk verplaatst bij het ordenen van albums in Foto’s Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Monterey 12.3 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.3 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

