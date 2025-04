De grote voorjaarsupdate voor de iPhone en iPad is er. In iOS 18.4 en iPadOS 18.4 worden weer talloze verbeteringen en nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Lees hier alles wat je over iOS 18.4 moet weten.

Ieder jaar brengt Apple in het voorjaar een middelgrote iOS-update uit, waar tal van handige nieuwe functies en verbeteringen in zitten. Nu is het de beurt aan iOS 18.4, die met name voor Europese gebruikers interessant is. Met deze update krijg je namelijk toegang tot Apple Intelligence en alle bijbehorende functies, mits je daar de nodige instellingen voor wil aanpassen. Maar in iOS 18.4, die nu beschikbaar is, zit nog veel meer.

iOS 18.4 beschikbaar: alles wat je moet weten

Met ingang van iOS 18.4 is Apple Intelligence voor het eerst zonder omweg te gebruiken in de EU. Althans: in de beperkt aantal talen waarin Apple’s AI-systeem beschikbaar is. Naast Engels is dat nu ook Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Japans, Koreaans en Chinees. Nederlands zit er dus niet bij, maar dankzij iOS 18.4 kun je Apple Intelligence wel in een andere beschikbare taal gebruiken. Om Apple Intelligence te activeren op je iPhone of iPad met iOS 18.4 en iPadOS 18.4, moet je je systeemtaal en Siri-taal aanpassen naar een ondersteunende taal.

Na het activeren krijg je toegang tot tal van opties, waaronder Schrijfhulp, Visual Intelligence, ChatGPT-integratie in Siri, Genmoji en Image Playground. Heb je het er niet voor over om de taal van je iPhone aan te passen, dan biedt iOS 18.4 nog veel meer nieuwe mogelijkheden. Zo kun je nieuwe achtergrondmuziek via het Bedieningspaneel afspelen, toont Safari meteen je recente zoekgeschiedenis (en je kunt dit gelukkig uitzetten) en krijgt de Mail-app een veelgevraagde functie bij het verwijderen of verplaatsen van e-mails. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe emoji in iOS 18.4 of de tal van andere kleine nieuwe functies in iOS 18.4, zoals verbeteringen in CarPlay, robotstofzuigers in HomeKit en nog veel meer. Op onze overzichtspagina lees je alles wat er nieuw is in iOS 18.4.

Releasenotes iOS 18.4 en iPadOS 18.4

Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 18.4 en iPadOS 18.4:

Deze update bevat verbeteringen om je bibliotheek in Foto’s beter te organiseren en filteren, plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Apple Vision Pro-app

– De nieuwe Apple Vision Pro-app, die automatisch wordt geïnstalleerd voor gebruikers met een Apple Vision Pro, helpt je om nieuw materiaal en ruimtelijke ervaringen te ontdekken en snel toegang te krijgen tot informatie over je apparaat

Foto’s

– Nieuwe filters om in de bibliotheekweergave in Foto’s onderdelen te tonen of te verbergen die zich niet in een album bevinden of gesynchroniseerd zijn vanaf een Mac of pc

– Je kunt de volgorde wijzigen van onderdelen in de verzamelingen ‘Mediatypen’ en ‘Andere’ in Foto’s

– Consistente filteropties in alle verzamelingen, waaronder de mogelijkheid om te sorteren op oudste of nieuwste eerst in Foto’s

– Optie om albums op wijzigingsdatum te sorteren in Foto’s

– De mogelijkheid om de verzamelingen ‘Recent bekeken’ en ‘Recent gedeeld’ uit te schakelen in de instellingen van Foto’s

– Verborgen foto’s worden niet meer geselecteerd voor import naar een Mac of PC als ‘Gebruik Face ID’ is ingeschakeld in de instellingen van Foto’s

Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen:

– Met de recente zoeksuggesties in Safari kun je snel teruggaan naar vorige zoekonderwerpen wanneer je een nieuwe zoekopdracht start

– De configuratie-assistent stroomlijnt de stappen die ouders moeten ondernemen om een account voor een kind in hun gezin aan te maken, en stelt standaardinstellingen in die geschikt zijn voor kinderen als ouders ervoor kiezen om de instellingen van een account voor een kind later te voltooien

– Applimieten in Schermtijd blijven behouden ook nadat een kind een app heeft verwijderd en opnieuw heeft geïnstalleerd

– De App Store bevat samenvattingen van recensies van gebruikers zodat je in een oogopslag nuttige informatie van andere gebruikers kunt lezen

– Pauzeer en hervat een appdownload of update uit de App Store zonder voortgang te verliezen

– Nieuwe widgets voor Podcasts, waaronder een widget voor gevolgde programma’s waarmee je je favoriete programma’s kunt volgen en een bibliotheekwidget om toegang te krijgen tot je meest gebruikte secties, zoals ‘Nieuwste afleveringen’, ‘Bewaard’ en ‘Gedownload’

– Met ‘Achtergrondmuziek’ heb je nu de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het bedieningspaneel muziek af te spelen, waarbij je toegang hebt tot een reeks handmatig samengestelde afspeellijsten die soundtracks bieden voor het dagelijks leven

– Matter-compatibele robotstofzuigers kunnen worden bediend in de Woning-app en ook aan scènes en automatiseringen worden toegevoegd

– Ondersteuning voor tien nieuwe systeemtalen, waaronder Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu en Urdu.

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

iOS 18.4 downloaden

Om iOS 18.4 en iPadOS 18.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.