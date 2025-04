Apple heeft macOS Sequoia 15.4 uitgebracht, een update die verschillende nieuwe functies en verbeteringen naar de Mac brengt. Van een slimmere Mail-app en verbeterde wachtwoordbeheer tot snellere apparaatconfiguratie met Quick Start—deze update maakt macOS nog gebruiksvriendelijker. Bovendien breidt Apple Intelligence de ondersteuning uit naar nieuwe talen. In dit artikel nemen we je mee langs de belangrijkste vernieuwingen in macOS Sequoia 15.4.

macOS Sequoia 15.4 brengt een aantal nieuwe functies en mogelijkheden naar je Mac, zowel binnen Apple Intelligence als daarbuiten.

In macOS Sequoia 15.4 voegt Apple allereerst ondersteuning toe voor nieuwe talen rondom Apple Intelligence, zo wordt het naast Engels mogelijk om Apple Intelligence te gebruiken in het Duits, Frans, Italiaans, Portugees (Brazilië), Spaans, Japans, Koreaans en vereenvoudigd Chinees.

Daarnaast krijg je (mits je Mac op Engels staat) toegang tot de herontworpen versie van Mail, die al je mail onderverdeeld in categorieën zoals Primair, Transacties, Updates en Promoties. Zo wordt er orde in de chaos geschept. Hoewel het niet per se een Apple Intelligence-functie is, werkt dit niet als je Mac in het Nederlands staat.

Ook wordt Quick Start uitgebreid naar Mac. Hiermee kan je nog sneller en nieuwe Mac in gebruik nemen met je bestaande instellingen en gegevens. Je kent dit al van de iPhone en iPad, maar het is nu dus ook beschikbaar op de Mac.

Tot slot heeft de Wachtwoorden-app een nieuwe functie gekregen: een timer voor verificatiecodes. Deze visuele timer toont hoelang een code nog geldig is, wat het eenvoudiger maakt om tweefactorauthenticatiecodes te beheren. ​

macOS Sequoia 15.4 bevat nog meer kleine verbeteringen die je ook op de iPhone en iPad vindt, zoals een verbeterde Foto’s-app, nieuwe emoji en meer. Zie daarvoor ook onderstaande releasenotes.

Dit zijn de officiële Engelse releasenotes van macOS Sequoia 15.4:

This update introduces the ability to create Memory movies in Photos with Apple Intelligence, a new Sketch Style option in Image Playground, Mail Categorization, and enhancements to better organize and filter your library in Photos. This release also includes other features, bug fixes, and security updates for your Mac.

Apple Intelligence (Mac with M1 and later)

• Memory movies can be created by describing the story you want to see in Photos

• Sketch is now available as a style option in Image Playground, so you can create gorgeous drawings

• Apple Intelligence features support 8 additional languages and 2 additional English locales, including English (India, Singapore), French (France, Canada), German (Germany), Italian (Italy), Japanese (Japan), Korean (South Korea), Portuguese (Brazil), Simplified Chinese, and Spanish (Spain, Latin America, US)

Mail

• Mail Categorization sorts your messages to help you prioritize the most important messages

Photos

• New filter to show or hide items not contained in an album in the Library view

• Retouch brush is included in the Clean Up tool

• Reorder items in the Media Types and Utilities collections

• Consistent filtering options in all collections, including the ability to sort by oldest or newest first

• Option to sort albums by Date Modified

• Disable “Recently Viewed” and “Recently Shared” collections from the View menu

This update also includes the following enhancements and bug fixes:

• 8 new emoji including objects, plants, and a smiley face are now available in the emoji keyboard

• New widgets for Podcasts including a Followed Shows widget to track your favorite shows and a Library widget to get to your most used sections, such as Latest Episodes, Saved, and Downloaded

• Matter-compatible robot vacuum cleaners can be controlled in the Home app as well as be added to scenes and automations

• Resolves an issue where certain external displays might not be able to turn off Night Shift

• Increases the default maximum memory allocation limit available to the GPU on Mac Studio (2025) with M3 Ultra with 256GB or 512GB of unified memory

• Improves transcoding performance in Final Cut Pro on Mac Studio (2025) with M3 Ultra

• Screen Time App Limits persist even after a child uninstalls and reinstalls an app

• Fixes an issue where VoiceOver navigates elements in incorrect order in Music

• Addresses an issue where a Braille display may show an incorrect line when navigating lines with left or right arrows

Some features may not be available for all regions or on all Apple devices.

For detailed information about the security content of this update, please visit: https://support.apple.com/100100