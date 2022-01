In iOS 15.4 heeft Apple een nieuwe functie voor eigenaren met een Europees vaccinatiebewijs. Je kan je corona vaccinatiebewijs in Wallet zetten, maar ook in de Gezondheid-app.

Met de CoronaCheck-app kun je een QR-code maken van je vaccinatiebewijs, zodat je toegang krijgt tot plekken waar het bewijs (nu nog) verplicht is. Ook voor reizen naar het buitenland heb je zo’n vaccinatiebewijs nodig. In Nederland maken we gebruik van de Europese standaard voor het internationale vaccinatiebewijs, zodat deze in alle landen gescand kan worden. Maar het kan onhandig zijn om telkens de CoronaCheck-app te moeten openen. Dat kan sneller, want je kan op meerdere manieren je vaccinatiebewijs in Wallet zetten. Ook zet je je coronabewijs in de Gezondheid-app, met ingang van iOS 15.4.

Vaccinatiebewijs in Wallet en Gezondheid-app vanaf iOS 15.4

Apple biedt al sinds iOS 15.1 ondersteuning voor vaccinatiebewijzen in de Gezondheid-app en Wallet, maar toen werkte het nog alleen voor de Amerikaanse bewijzen. Vanaf iOS 15.4, die in het voorjaar van 2022 voor iedereen beschikbaar komt, is ook ondersteuning toegevoegd voor het Europese corona vaccinatiebewijs. Dit wordt ook wel de EU Digital COVID Certificate (EU DCC) genoemd. De QR-code van dit bewijs bevat alle relevante informatie, zoals je naam, de hoeveelheid doses, welk vaccin er gebruikt is en door wie het verstrekt is. Je kan dit bewijs vanuit de QR-code van de CoronaCheck-app toevoegen aan de Gezondheid-app en daarna aan Wallet.

Hou er rekening mee dat het alleen werkt voor je internationale vaccinatiebewijs en dus niet voor het Nederlandse bewijs. In de QR-code van het Nederlandse bewijs staat veel minder informatie, omdat daarin alleen opgenomen is dat iemand of gevaccineerd is, of een negatieve test heeft, of een herstelbewijs heeft. Welk bewijs er is, wordt niet vermeld.

Je coronavaccinatie toevoegen aan de Gezondheid-app en Wallet doe je zo:

Open de CoronaCheck-app. Ga naar je internationale QR-code. Zorg ervoor dat je meest recente vaccinatie hier al aan toegevoegd is. Maak een screenshot van deze QR-code. De melding die in beeld verschijnt, kun je negeren. Heb je een papieren QR-code, dan kun je deze stap overslaan. Stuur de screenshot naar een ander apparaat (zoals een Mac, iPad of pc) en scan deze met de Camera-app van je iPhone. Je kan ook naar de Foto’s-app gaan, daar het screenshot openen en de QR-code ingedrukt houden. Tik op de melding Coronavaccinatie (via Camera-app) of Open met Gezondheid (via Foto’s-app). Je wordt doorgestuurd naar de Gezondheid-app. Er verschijnt een overzicht van de desbetreffende vaccinatie. Het groene vinkje geeft aan dat hij door de instanties correct ondertekend is en toegevoegd kan worden aan de Wallet-app. Tik nu op Voeg toe aan Wallet en Gezondheid. De bevestiging komt in beeld. Tik op Gereed. Je ziet nu een samenvatting van je bewijs, met daarbij de QR-code, je naam en andere gegevens. Tik nu op de knop Bekijk in Wallet.

Je vaccinatiebewijs is nu toegevoegd aan de Wallet-app. Deze wordt automatisch gesynchroniseerd met je Apple Watch met watchOS 8.5 of nieuwer. Onthoud dat de kaart niet verschijnt in de Wallet-app op ouder iOS-versies.

Bekijken in Gezondheid-app

Om je vaccinatiebewijs te bekijken in de Gezondheid-app, doe je het volgende:

Open de Gezondheid-app en tik op Gegevens. Scroll helemaal naar onderen. Onder het kopje Medisch dossier zie je daar de optie Vaccinaties. Tik hierop. Tik op de vaccinatie om de gegevens te bekijken.

Vaccinatiebewijs snel openen via Wallet

Nu je vaccinatiebewijs in Wallet staat, is er een manier om deze supersnel te openen. Dat kan op deze manieren:

iPhone met Face ID: Druk twee keer snel op de zijknop. Apple Pay verschijnt, met daaronder je vaccinatiebewijs.

iPhone met Touch ID: Druk vanaf het toegangsscherm twee keer op de thuisknop. Je Apple Pay-kaart, met daaronder je vaccinatiebewijs.

Apple Watch: Druk twee keer op de zijknop. Scroll naar onderen om je vaccinatiebewijs te bekijken.

Vaccinatiebewijs in Wallet via alternatieve apps

Er zijn ook andere apps en diensten die je je internationale vaccinatiebewijs aan Wallet toe laten voegen. Als je geen iOS 15.4 of nieuwer hebt, kun je ook gebruikmaken van deze twee diensten:

Pass4Wallet - store cards (gratis, iPhone, iOS 12.1+) - Pass4Wallet is een app waarmee je zelf je eigen Wallet-kaarten kan maken. Er is ook ondersteuning voor het Europese vaccinatiebewijs. De kaart heeft een blauwe kleur en heeft een EU-logo.

CovidPass – Van oorsprong een Duitse website waar je je digitale coronacertificaat kan uploaden of kan laten scannen.

Hou er rekening mee dat je vaccinatiebewijs persoonsgegevens bevat. CovidPass zegt geen gegevens te bewaren en ook niet te delen met andere partijen. De broncode is beschikbaar in GitHub.