Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Als gewone gebruiker kun je deelnemen aan Apple’s publieke beta’s voor bijvoorbeeld iOS 13 (vanaf juli 2019). Hiermee krijg je toegang tot de laatste publieke testversies om nieuwe functies uit te proberen en feedback te geven. Wil je je op een later moment afmelden van Apple’s betaprogramma’s voor iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS, dan kan dat. Deze tip legt uit hoe je dat doet.



In een aparte tip hebben we uitgelegd hoe je je kunt aanmelden voor Apple’s betaprogramma en hoe je de beta’s van iOS en macOS kunt installeren. Hieronder gaan we uitleggen hoe je je weer afmeldt.

Hoe kan ik me afmelden voor iOS betaprogramma?

Om je af te melden voor nieuwe betaversies van iOS en iPadOS moet je het profiel verwijderen dat je speciaal hiervoor hebt geïnstalleerd. Dit doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Instellingen > Algemeen > Profiel. Kies het profiel met de naam ‘iOS Beta Software Profile’. Tik op Verwijder profiel. Voer je toegangscode in en om het verwijderen te bevestigen. Herstart je iPhone.

Je ontvangt nu via Software-update geen nieuwe betaversies meer van iOS. Als je nog een betaversie van iOS of later gebruikt, moet je wachten op de definitieve versie. Ook kun je je toestel downgraden om terug te keren naar de laatste officiële versie.

Hoe afmelden voor watchOS beta’s?

Helaas is het niet mogelijk om een Apple Watch te downgraden naar een eerdere versie. Dit kan problemen opleveren als je je afmeldt van het betaprogramma. Je kunt wel stoppen met het ontvangen van toekomstige beta-updates, maar zult dan moeten wachten tot de volgende officiële versie uitkomt.

Zit je nu op de beta van watchOS 7.1, dan zul je dus moeten wachten tot watchOS 7.1 final uitkomt. Je kunt in de tussentijd niet downgraden naar de stabiele versie watchOS 7.0.1.

Om te stoppen met het ontvangen van beta-updates ga je als volgt te werk:

Ga op de gekoppelde iPhone naar de Watch-app.

Op het tabblad Mijn Watch tik je op Algemeen > Profielen.

Tik op Verwijder profiel en voer je pincode in.

Tik op Verwijderen.

Na het verwijderen van het profiel krijg je geen nieuwe beta’s meer.

Zodra de volgende officiële versie van watchOS uitkomt zal deze automatisch worden geïnstalleerd als je automatisch installeren hebben ingeschakeld. Zo niet, dan moet je het handmatig doen. Je kunt via de website van Apple inloggen om je helemaal af te melden voor het betaprogramma. Nieuwe beta’s zullen alleen worden geïnstalleerd als je bent ingeschreven voor het publieke betaprogramma én het benodigde profiel hebt geïnstalleerd.

Hoe afmelden voor macOS beta’s?

Op je Mac werkt het afmelden voor het betaprogramma iets anders. Voer de volgende stappen uit om je Mac af te melden:

Ga op je Mac naar Systeemvoorkeuren > Software-update. Klik linksonder op Details. Kies nu voor Herstel standaardinstellingen om je af te melden voor het betaprogramma.

Hierna ontvang je geen beta-updates meer via Software-updates. Om terug te keren naar de laatste officiële versie van macOS, kun je je Mac herstellen naar de Time Machine back-up die je hebt gemaakt voordat je de publieke beta installeerde. Je kan ook de aparte partitie waarop je de macOS beta geïnstalleerd hebt verwijderen.

Hoe kan ik me afmelden voor het tvOS betaprogramma?

Afmelden voor het betaprogramma op de Apple TV is veruit het meest eenvoudig van de drie besturingssystemen. Het gaat als volgt:

Ga naar Instellingen > Systeem > Software-update. Bij ontvang beta-updates zet selecteer je Uit.

Je ontvangt nu geen nieuwe betaversies van tvOS meer. Je moet nu wachten totdat de officiele versie voor iedereen beschikbaar komt. Het is niet mogelijk om je Apple TV terug te zetten naar een vorige versie van tvOS.

Wil je helemaal stoppen met het betaprogramma? Vergeet dan ook niet om je account van het betaprogramma te verwijderen. Je krijgt dan geen mailtjes meer over nieuwe betaversies. Het enige wat je daarvoor moet doen is in te loggen via deze link en helemaal onderaan klikken op de link om het betaprogramma te verlaten.