Hands-on video’s en ervaringen met de iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 is het nieuwste model van de iPhone SE, dat onlangs aangekondigd is. De pre-order van de iPhone SE 2022 is inmiddels in volle gang, terwijl de eerste leveringen aanstaande vrijdag zijn. Maar enkele internationale websites hebben het nieuwe model al kunnen testen en delen hun ervaringen in diverse reviews en hands-ons. We hebben in deze round-up van iPhone SE 2022 reviews de belangrijkste details voor je verzameld.



iPhone SE 2022 kopen

Je kunt de nieuwe iPhone SE 2022 kopen bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf. Check ook bij welke andere winkels je terecht kan. Lees meer in ons artikel over de iPhone SE 2022 prijzen.

iPhone SE 2022 met abonnement bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone SE 2022 los bestellen

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

Hands-on bij TechCrunch

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders:

TechCrunch noemt de iPhone SE de ‘smartphone die doet wat hij moet doen’. Over de camera is de schrijver tevreden, al vindt hij het gemis van de nachtmodus wel een minpunt. Met de camera maak je prima foto’s, hij noemt hem zelfs ‘één van de betere smartphone camera’s’, mede dankzij verbeteringen als Deep Fusion, HDR 4 en de fotografische stijlen. Hij waardeert het design van de iPhone SE, omdat hij zo dun en licht is. Hij vindt de afrondingen nog steeds erg prettig vasthouden. Hoewel de reviewer zelf geen geschikt persoon is voor de iPhone SE 2022, denkt hij wel dat er een markt voor is. De iPhone SE is een prima smartphone die recht voor z’n raap is.

Lees verder in het artikel bij TechCrunch

Review van The Verge

Bij The Verge krijgt de iPhone SE 2022 een mooie 8, hoewel er wel kanttekeningen staan bij het display. Allison Johnson noemt het scherm vooral te klein en kleiner dan het zou kunnen zijn. Dankzij herkenbare elementen zoals de thuisknop en Touch ID is het toestel geschikt voor een bepaald publiek, maar voor een groot deel zal het design te gedateerd zijn, zo concludeert ze. Maar onderschat hem niet in het gebruik, want qua prestaties is de iPhone SE 2022 een beest die niet onder doet voor de iPhone 13-familie. Maar die prestaties komen dankzij het mindere scherm minder goed tot hun recht. Ook een opslagcapaciteit van 64GB in het standaardmodel wordt als minpunt genoemd.

Lees verder bij The Verge

Review van Engadget

De conclusie die ze bij Engadget trekken, komt overeen met die van The Verge: te weinig opslag in het standaardmodel en een klein en beperkt scherm. Maar in de ogen van Engadget zijn de vertrouwde thuisknop en Touch ID-sensor een pluspunt, zeker in combinatie met de razendsnelle prestaties. Het design lijkt zo erg op het model van 2020, dat je maar nauwelijks het verschil kan zien. Zelfs de middernacht kleur lijkt op spacegrijs, waarbij je het verschil alleen goed ziet onder een felle lamp. De batterij is iets verbeterd en dat is ook in de test van Engadget naar voren gekomen. Het lukte om een video 12 uur lang te kijken in hun test, maar de iPhone 13 mini scoorde toch iets beter. In de praktijk levert dit een batterijduur van een dag op. Maar als je veel moet werken en het toestel veel gebruikt, is de kans dat je het einde van de dag niet haalt het grootst.

Lees verder bij Engadget

Review van CNET

Bij CNET zijn ze fan van de batterijduur, de camera, de thuisknop met Touch ID en de betaalbare prijs. Tegenvallers zijn ook hier het gebrek van de nachtmodus, de helderheid van het scherm en de tegenvallende selfiecamera. Dankzij de snellere chip zitten er wat verbeteringen in de foto’s, maar ten opzichte van de camera aan de achterkant merk je wel het kwaliteitsverschil. Bij CNET zijn ze blij met ondersteuning voor draadloos opladen (net als het vorige model), maar noemen ze het ontbreken van MagSafe wel een gemis. Al met al is de iPhone SE 2022 een betaalbare manier om binnen het Apple-ecosysteem te komen.

Lees verder bij CNET

Video’s van iJustine, René Ritchie, MKBHD en meer

Tot slot hebben we nog enkele reviewvideo’s van de iPhone SE 2022 van de belangrijkste YouTubers, zoals MKBHD, iJustine en Rene Ritchie. Zo vindt MKBHD dat de iPhone SE staat voor Simple Edition, omdat het alle belangrijke simpele dingen heeft die een iPhone nodig heeft. Wel vindt hij dat dit nieuwe model een minder grote hit is dan de voorganger van twee jaar geleden.





















iPhone SE 2022 kopen

Je kunt de nieuwe iPhone SE 2022 kopen bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf. Check ook bij welke andere winkels je terecht kan. Lees meer in ons artikel over de iPhone SE 2022 prijzen.

iPhone SE 2022 met abonnement bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone SE 2022 los bestellen

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders: