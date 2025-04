Er zijn veel redenen om automatische software-updates in te schakelen op je iPhone, iPad of Mac: je apparaat heeft zo altijd de nieuwste functies, je bent beschermd tegen de nieuwste virussen, en het updaten gebeurt (meestal) op een moment dat je het apparaat zelf toch niet gebruikt. Maar in sommige gevallen zijn automatische updates niet zo handig. Want wat als je internetsnelheid inkakt bij een update? Of als het cruciaal is dat je altijd bereikbaar bent? Dan heb je de optie liever uit.

Apple lijkt dat besluit echter niet te willen respecteren, want met iOS 18.4, iPadOS 18.4 en macOS Sequoia 15.4 heeft het bedrijf op alle bijgewerkte apparaten automatische updates ingeschakeld, ook al stond de optie eerst uit. Als het om een bug gaat, is het wel heel toevallig dat de fout in alle drie de updates zit – het lijkt er dus op dat Apple dit met opzet heeft gedaan om gebruikers up-to-date te houden.

Automatische updates zijn gelukkig gemakkelijk weer uit te schakelen op je iPhone, iPad of Mac. Zo werkt het:

Open Instellingen (iPhone of iPad) of Systeeminstellingen (Mac). Navigeer naar Algemeen > Sofware-update. Tik op Automatische updates (iPhone of iPad) of op het i’tje achter Automatische updates (Mac). Zet de schakelaars uit bij de ongewenste opties.

Updates van het besturingssysteem en beveiligingsupdates zijn los van elkaar in- of uit te schakelen. Ook kun je kiezen om updates alleen automatisch te downloaden of ze ook direct automatisch te laten installeren.

Of de gekozen opties wél in stand blijven na een eventuele update naar iOS 18.5, iPadOS 18.5 of macOS Sequoia 15.5 is nog even afwachten. Het kan zijn dat Apple eenmalig de schakelaars om heeft gezet om iedereen die per ongeluk automatische updates heeft uitgeschakeld vanaf nu weer up-to-date te houden – de tijd zal het leren.