In deze eerste indruk van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro lees je wat onze eerste ervaringen zijn. Hoe bevallen de twee nieuwkomers en is er veel verschil? Wij gingen alvast hands-on met de twee 6,1-inch iPhone 12-modellen die vanaf vrijdag in de winkel liggen.

Hands-on met de iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Waarschijnlijk heb je je iPhone 12 al besteld en is het wachten alleen nog op de koerier of op het juiste tijdslot in de winkel waar je hebt besteld. Of misschien twijfel je nog. We hebben in een apart artikel al de verschillen tussen iPhone 12 en iPhone 12 Pro op een rijtje gezet. Maar daarbij gaat het om technische verschillen. Of je in de ervaring ook iets merkt van die verschillen is een heel andere vraag, die we hieronder willen beantwoorden. Hoe groot is het verschil in gebruik, wat is onze eerste indruk en meer. Later volgen natuurlijk nog onze uitgebreide reviews.

In deze eerste indruk kunnen we dan ook niet álle vragen die je mogelijk zou kunnen hebben beantwoorden. Zijn er specifieke dingen die je wilt weten, schroom dan niet om ze in de reacties onder dit artikel te noemen.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een 512GB iPhone 12 Pro in oceaanblauw, waarbij we de eigenschappen hebben vergeleken met een 256GB iPhone 12 in groen. Beide toestellen zijn geleend van Apple.



iPhone 12 (Pro) unboxing en eerste indruk

Bij het uitpakken valt ons uiteraard meteen op hoe klein de verpakking is. Eén iPhone-verpakking is tegenwoordig zo dun als twee op elkaar gestapelde doosjes van de siliconenhoesjes. Er zit dan ook vrijwel niets in: het toestel, de oplaadkabel en wat papier. Het eerste wat je ziet is de nieuwe kleur: het toestel ligt met het scherm omlaag in de doos en het scherm zelf is afgedekt met een witte sticker.

Dat er geen stroomadapter meer bij wordt geleverd vinden we eigenlijk wel wat problematisch. Apple had dit optioneel voor bijvoorbeeld €10 extra moeten meeleveren. Zeker omdat deze keer ook voor de goedkopere modellen een usb-c-kabel wordt meegeleverd en een dergelijke stroomadapter heeft nog niet iedereen in huis. Als iPhone-veelverslinders hebben we wel genoeg 5 Watt-adapters liggen, maar nog niet zoveel usb-c-adapters.

Helemaal onthand ben je natuurlijk niet: je kunt de iPhone 12 nog gewoon opladen met een Qi-lader, met de oude Lightning-kabel, of door de nieuwe kabel op een usb-c-poort van de MacBook aan te sluiten. Maar ook hier geldt: nog niet iedereen is op usb-c overgestapt. De volgende stap is dat Apple de iPhone zelf ook een usb-c-poort geeft, maar zover is het nog niet.

Design van de iPhone 12 (Pro)

Bij het uitpakken is meteen duidelijk: deze twee toestellen lijken wel heel erg op elkaar. Het formaat is hetzelfde (6,1-inch), de vormgeving en het ‘handgevoel’ ook, zeker als je ze beide in een hoesje steekt. Gebruik je je iPhone liever naakt, dan zijn de verschillen wat duidelijker: de iPhone 12 heeft een glimmende achterkant en matte zijkanten en bij de iPhone 12 is het precies andersom.

De ronde zijkanten dateren alweer uit 2014, sinds de iPhone 6 op de markt kwam. Bij de iPhone X kreeg de voorkant een facelift en nu is het tijd voor een retro-design met platte zijkanten. Zelf vind ik het platte design prettiger in de hand liggen. Je vingers raken een groter deel van de rand, dus je hebt meer grip.

Wel komt daarbij een ander probleem aan het licht: de glimmende randen van de iPhone 12 Pro zijn erg gevoelig voor vingervlekken. Bij de gouden versie is een speciale coating aangebracht, maar die ontbreekt op onze oceaanblauwe versie, dé must-have kleur van dit jaar. Al hadden veel mensen liever een wat meer uitgesprokener kleur gezien.

De matte afwerking van de iPhone 12 Pro zorgt er echter voor dat je meerdere kleurtinten te zien krijgt. Als het licht er goed op valt kan de oceaanblauwe iPhone ook een wat sprekender kleur krijgen. Zelf vind ik deze kleur erg mooi, al moet je er wel rekening mee houden dat het meer naar blauwgroen neigt en daarom niet goed past bij de blauwe Apple Watch.

Over kleuren gesproken: dit jaar is er geen spacegrijs (!) maar een wat lichtere kleur die Apple grafiet noemt. Nu was spacegrijs toch al in 1001 varianten beschikbaar, dus voor liefhebbers van grijs verandert er niet zoveel. Wat de iPhone 12 betreft hebben we een mintgroen reviewexemplaar. Vorig jaar was deze kleur nieuw, al is het groen bij de 12 wel weer een beetje getweakt.

Wat de camerabult betreft: die is bij de iPhone 12 exact hetzelfde als bij de iPhone 11, met twee lenzen en een matte afwerking. Op de iPhone 12 is er een extra cirkeltje te zien waar de LiDAR Scanner zit. Het CE-keurmerk is naar de rand rondom het toestel verplaatst, iets wat bij sommige kleuren wat meer en bij andere wat minder opvalt.

5G: voorbereid op de toekomst

Wat Apple betreft is 5G de grote vernieuwing op deze toestellen. We zijn blij dat Apple deze stap neemt, zodat we in ieder geval niet het gevoel hebben dat we achterlopen op Android-gebruikende vrienden. Maar of je er nu al profijt van hebt, is heel erg afhankelijk van je provider, de locatie waar je woont en meer factoren.

Omdat het hier om een eerste indruk gaat, hebben we dit nog niet uitgebreid getest. Onze eerste indruk is: lekker snel, maar 4G is dat ook. Het standpunt varieert ook nogal per provider. Volgens KPN is 4G en 5G momenteel ongeveer even snel, terwijl T-Mobile en Vodafone wel flinke snelheidsverschillen beloven. Op onze testlocatie, vlakbij de Apple Store in Amsterdam, haalden we met 4G hogere snelheden dan met 5G zoals je op de afbeelding hieronder kunt zien.

Dat lijkt heel erg tegen de intuïtie in te gaan, maar het kan wel: als jouw 4G-mast gunstiger staat, kan het zomaar gebeuren dat 4G sneller is.

Maar snelheid is niet het hele verhaal. Stabiliteit van de verbinding, betrouwbaarheid, een hogere capaciteit van het netwerk en lage latency zijn ook van belang. Dat zul je gaan waarderen als je (ooit later) in een mensenmassa staat en een filmpje wilt uploaden. Of als je (eveneens ooit, later) in een vliegtuig stapt en vlak voor vertrek nog even wat series wilt downloaden.

De 5G-verbinding is op beide toestellen (iPhone 12 en iPhone 12 Pro) hetzelfde. Er zit precies hetzelfde draadloze Qualcomm X55-modem in, met dezelfde eigenschappen en instellingen. Je krijgt dus geen snellere verbinding op de Pro-modellen.

En voor wie het zich afvroeg: ook de processor is in beide toestellen gelijk en werkt op dezelfde kloksnelheid, heeft dezelfde hoeveelheid kernen. Wel heb je op de Pro-modellen meer werkgeheugen (6GB vs 4GB) en hebt dus meer armslag voor zware toepassingen.

Opladen met MagSafe

Eigenlijk vinden we MagSafe een veel spannender ontwikkeling bij de nieuwe iPhones. De MagSafe Charger is eigenlijk een nice-to-have accessoire. Veel mensen zullen geneigd zijn er eentje te kopen omdat het nieuw is en omdat Apple de indruk wekt dat deze oplader écht de perfecte oplader bij je iPhone 12 is. Maar opladen met een kabel gaat veel sneller en opladen met een gewone Qi-lader lukt nog steeds.

Wel zijn we enthousiast over de vele accessoires die dankzij MagSafe mogelijk zijn, waaronder houders voor in de auto of op het bureau veel mooier uitgevoerd kunnen worden. Zonder storende kabels en klemmen.

Een leuk detail is dat de animatie die je bij het aantrekken van een MagSafe-hoesje te zien krijgt identiek is aan de kleur van het hoesje. Hoe snel het opladen gaat met en zonder case, gaan we uiteraard nog uitgebreid testen.

Conclusie iPhone 12 (Pro) unboxing en eerste indruk

Het lijkt soms wel alsof alles na verloop van tijd weer terugkomt en dat is ook bij deze iPhones het geval. De geliefde vorm van de iPhone 4 en 5 is terug, maar nu zonder de brede schermranden en in de vorm van een krachtige smartphone die ook de Pro-gebruikers aanspreekt.

Toch zal er voor de gewone gebruiker weinig verschil zitten tussen beide toestellen. De punten die een Pro-gebruiker zullen waarderen zijn meer RAM en een betere camera met HDR-video, ProRAW en LiDAR Scanner. Maar dat zijn onderwerpen waar gewone gebruikers niet snel wakker van zullen liggen en waarvoor ze zeker geen €250 extra zullen betalen.

Wat dat betreft is het mooi verdeeld: met de iPhone 12 krijg je een écht heel goed toestel met 5G, OLED, Ceramic Shield, MagSafe, dualsim en dezelfde processor, selfiecamera en batterijduur. Voor mensen die de Pro-functies belangrijk vinden is er een toestel dat precies inspeelt op jouw extra behoeften.

Bekijk ook iPhone 12 reserveren is gestart: hier vind je alle details Wil je de iPhone 12 reserveren? Je kan vanaf vrijdag 16 oktober terecht bij diverse webshops en providers voor het reserveren van de iPhone 12. Alle informatie die je moet weten over het reserveren van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro lees je hier.

Je kunt nu de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 12:

64GB: €909,-

128GB: €959,-

256GB: €1.079,-

Verder lezen:





Deze prijzen gelden voor de iPhone 12 Pro:

128GB: €1.159,-

256GB: €1.279,-

512GB: €1.509,-

Bekijk ook: