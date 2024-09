Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de iPhone 16-modellen zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen buiten Apple de toestellen in handen hebben gehad. Er zijn meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking (wat, geen stickers meer!?) en het in gebruik nemen. De komende dagen zul je nog veel meer reviews online kunnen vinden, waaronder die van iCulture natuurlijk! Maar daarvoor moeten we de toestellen eerst wat langer in handen hebben.

Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien tijdens het uitpakken. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes. Het is volgens Brownlee zelfs het einde van een tijdperk! Waarom dat is, zie je in de video.

Review van TechCrunch

TechCrunch nam de grotere iPhone 16 Pro Max onder handen. Het toestel biedt verbeteringen op het gebied van camera’s en AI, met functies zoals Camera Control en Apple Intelligence, zoals we allemaal weten. Wat we ook weten, is dat veel van deze functies pas later beschikbaar zijn. Brian Heater vindt dat het toestel solide en toekomstgericht is, maar om deel uit te maken van die toekomst moet je wel $1.200 neertellen.

Review van The Verge

Volgens Nilay Patel van The Verge is er dit jaar maar één reden om te upgraden, namelijk de nieuwe camerafuncties. De reviewer vindt dat er minimale hardware-upgrades in vergelijking met de 15 Pro zijn doorgevoerd. Bovendien voelt lijkt het toestel niet af, omdat belangrijke functies zoals Apple Intelligence pas later worden toegevoegd. Een opvallende verbetering is de nieuwe Camera Control-knop, al is dat wel wat gepriegel.

De mogelijkheid om foto’s nauwkeuriger aan te passen met de vernieuwde fotostijlen, valt ook goed in de smaak omdat het meer controle biedt over schaduwen en kleurtinten. Ondanks enkele verbeteringen aan de camera, is een upgrade momenteel moeilijk te rechtvaardigen, vindt Patel. Wat de Pro Max betreft begint het toestel langzamerhand te groot te worden.

Review van CNET

Bij CNET zijn ze een stuk optimistischer: het is een aantrekkelijke upgrade en de beste iPhone-funcite sinds jaren zit erin. Bij de introductie is Apple Intelligence nog niet beschikbaar, maar de toestellen maken het goed met voldoende andere functies. Neem bijvoorbeeld 4K 120fps slow motion-videofilmen en de nieuwe Camera Control-knop. De reviewer is ook blij vverrast over de verbeterde batterijduur en de mogelijkheden die iOS 18 biedt om je toestel te personaliseren. Vooral voor mensen met een iPhone 12 Pro en ouder is dit een zinvolle upgrade.

Review van Engadget

De iPhone 16 Pro en Pro Max focussen op cameraverbeteringen zoals de Camera Control-knop en Photographic Styles, schrijft reviewer Cherlynn Low. Maar ze missen hun volledige potentieel omdat Apple Intelligence pas later wordt uitgerold. De toestellen hebben snellere sensoren voor vloeiende foto’s en video’s, maar zijn qua design en batterijduur slechts kleine updates ten opzichte van hun voorgangers. Vooral de beperkte batterijduur van de iPhone 16 Pro de reviewer valt op. De nieuwe functies zijn handig, maar rechtvaardigen geen upgrade.

Video’s van iJustine, Brian Tong en meer

Hieronder zie je een bloemlezing van diverse reviews. Brian Tong wist er maar liefst 3 video’s van te maken! Helaas konden we nog geen Nederlandstalige reviews vinden.