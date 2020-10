iPhone 12 Pro prijs in Nederland: zoveel gaat ‘ie kosten

Apple heeft de iPhone 12 Pro officieel gepresenteerd en dat betekent dat ook de prijzen bekend zijn van deze opvolger van de iPhone 11 Pro. Apple kiest voor een vanafprijs van €1.159,-.

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 12 Pro:

Bij Apple lagen de prijzen van een losse iPhone 11 Pro ook op €1.159,- voor het instapmodel. Wil je meer keuze hebben, dan is het verstandig om ook te kijken of jouw favoriete kleur uitvoering bij andere winkels verkrijgbaar is. De eerste winkels hebben hun prijzen al bekendgemaakt, al valt er nog niet veel korting te halen.

iPhone 12 Pro los kopen: hier moet je op letten

De iPhone 12 Pro is de directe opvolger van de iPhone 11 Pro. Er zit een groter 6,1-inch scherm in (in plaats van 5,8-inch) en je kunt voor het eerst kiezen voor de kleur oceaanblauw.

Bovendien voegt Apple 5G toe, waardoor het toestel mogelijk wat duurder wordt om te produceren. Maar zien we dat ook terug in de verkoopprijs? Gelukkig niet! Apple hanteert nog steeds dezelfde prijzen van vorig jaar.

Bij het kopen van een losse iPhone 12 Pro kun je op een aantal punten letten:

Kleur : de iPhone 12 Pro is voor het eerst leverbaar in de kleur oceaanblauw. We verwachten dat hier veel vraag naar zal zijn.

: de iPhone 12 Pro is voor het eerst leverbaar in de kleur oceaanblauw. We verwachten dat hier veel vraag naar zal zijn. Opslag : het instapmodel met 128GB opslag is op zich genoeg voor de meeste mensen. Maar twijfel je over de hoeveelheid opslag kiezen, dan hebben we daar een aparte tip over. Lees ook ons artikel over de iPhone 12 opslag.

: het instapmodel met 128GB opslag is op zich genoeg voor de meeste mensen. Maar twijfel je over de hoeveelheid opslag kiezen, dan hebben we daar een aparte tip over. Lees ook ons artikel over de iPhone 12 opslag. Verkrijgbaarheid: de iPhone 12 Pro is een populair toestel en er zal vooral veel vraag zijn naar het donkerblauwe model. Hou daarom in het begin rekening met langere levertijden en beperkte voorraden. Als jouw voorkeursmodel moeilijk leverbaar blijkt is het handig als je een andere kleur of opslagcapaciteit ook wel OK vindt.

Ben je van plan je toestel later weer door te verkopen, dan moet je bij het kopen van een losse iPhone 12 Pro opletten dat je voor een gangbaar model kiest. Bij het doorverkopen van een nieuwe iPhone wil je immers zoveel mogelijk ontvangen voor je huidige toestel. Een gangbare kleur zoals spacegrijs is dan gemakkelijker kwijt te raken.

Bedenk ook of je een iPhone-verzekering nodig hebt en of je AppleCare+ wilt afsluiten. Dit is een soort schadeverzekering, waarbij twee incidenten gedekt zijn. Gebruik je geen hoesje, dan kan deze extra dekking je een rustiger gevoel geven. Je zou ook kunnen kijken naar toestelverzekeringen van aanbieders als CentraalBeheer, Simplesurance of NowGo.

iPhone 12 Pro als los toestel of met contract

De iPhone 12 Pro als los toestel is aantrekkelijk, omdat je ‘m snel in huis hebt en geen gedoe hebt met afbetalen. Maar je moet het bedrag natuurlijk wel hebben. Is dat niet het geval, dan is een iPhone 12 Pro met abonnement misschien een betere oplossing. Je voorkomt BKR-registratie door een deel van de toestelprijs zelf voor te schieten. De resterende kosten kun je dan over een langere periode uitsmeren.

Bij een losse iPhone 12 Pro betaal je het complete bedrag in één keer. Dat kan prettig zijn, omdat je precies weet waar je aan toe bent.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 12 Pro hebben voor een prima prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag en uiteraard ook op prijs bij betrouwbare webwinkels en aanbieders.

Daarnaast kun je ook terecht bij alle bekende providers die de iPhone 12 Pro abonnementen in het assortiment gaan opnemen.

Losse iPhone 12 Pro: iets voor jou?

De iPhone 12 Pro is een van de vier toestellen die Apple in het najaar van 2020 gaat uitbrengen. Misschien is een van de andere modellen meer iets voor jou. De Pro is het high-end toestel met 6,1-inch scherm. Wil je een goedkopere iPhone of een kleiner of groter scherm, dan kun je ook voor deze modellen kiezen:

iPhone 12 mini: het instapmodel met 5,4-inch scherm.

iPhone 12: technisch hetzelfde als bovengenoemd model, maar met een groter 6,1-inch scherm.

iPhone 12 Pro Max: hetzelfde high-end model als de 12 Pro, maar met een nog groter scherm van 6,7-inch.

iPhone 12 Pro of liever een andere iPhone?

De iPhone 12 Pro gaat op 16 oktober in pre-order en wordt vanaf 23 oktober geleverd. Je kunt terecht bij Apple en bij diverse providers en webwinkels. Aanvankelijk zal er voor sommige modellen nog een lange levertijd zijn. Wil je daar niet op wachten of heb je nu een nieuwe iPhone nodig, dan zou je ook kunnen kiezen voor de iPhone 11 Pro. Deze is sinds september 2019 in Nederland verkrijgbaar in drie kleuren en met een opslagcapaciteit van 64GB, 128GB en 256GB.

Dit zijn ter vergelijking bij Apple de prijzen van een losse iPhone 11 Pro:

iPhone 12 Pro met sim only

Een iPhone 12 Pro als los toestel met sim only abonnement is een slimme oplossing als je niet aan een langlopend abonnement wilt vastzitten. Bij sim only kun je eenvoudig kiezen voor maandelijkse contracten. Ben je wat honkvaster, dan zijn er ook sim only’s van 1 of 2 jaar. Je hebt meer flexibiliteit en de prijzen liggen bij sim only vaak wat lager. Bovendien kun je de beste iPhone 12 Pro-deal uitzoeken, zonder dat je aan een bepaalde provider vastzit. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!