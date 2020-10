MagSafe-accessoires voor de iPhone 12

De MagSafe is een magnetische oplader die je op de achterkant van de iPhone 12-modellen plakt. Alle genoemde accessoires zijn speciaal gemaakt voor de iPhone 12. Ze zijn al wel te bekijken op de website en ook de prijzen zijn al bekend, maar ze zijn nog niet te bestellen. We verwachten dat dit vanaf vrijdag 16 oktober mogelijk is. Later in november zullen er ook nog volledig leren hoesjes voor de iPhone beschikbaar komen.

Help, gaat mijn bankpas kapot?

De magneten achterin de iPhone roepen bij veel mensen angst op. Ben je bang dat je bankpasje kapot gaat door het gebruik van een magnetisch hoesje of oplader? Dat hoef je in principe niet te zijn. Op Nederlandse bankpassen wordt de magneetstrip al sinds 2012 niet meer gebruikt voor pinbetalingen, aangezien er nu een chip in zit die veel veiliger is en ongevoelig is voor magneten. Dat de bankpas niet kapot gaat door magneten is ons al eerder bevestigd door Betaalvereniging Nederland, de autoriteit op het gebied van bankpassen en andere betaalmiddelen.

Wel kun je tegen problemen aanlopen bij betaalautomaten en bij het openen van deuren van de deur bij een betaalautomaat. Deze gebruiken vaak nog wel de magneetstrip. Ook bij betalingen buiten Europa kun je problemen krijgen als de magneetstrip defect is.

De OV-chipkaart werkt met een chip, zoals de naam al aangeeft. Deze is dus niet afhankelijk van een magnetische strip.

Het is natuurlijk een ander verhaal als je allerlei andere pasjes gebruikt die nog wel voorzien zijn van een magneetstrip. Dit zijn vaak oudere pasjes. Toegangspasjes maken vaak gebruik van RFID of NFC en ook dan heb je geen last van de magneten.

MagSafe Charger

Het standaardmodel van de MagSafe Charger gaat in Nederland 45 euro kosten. Met MagSafe kun je je iPhone opladen op een vermogen van 15 Watt, terwijl dit op normale Qi-laders is gemaximaliseerd tot 7,5 Watt bij iPhones. Toestellen van andere fabrikanten kunnen vaak wel hogere vermogens aan.

Prijs:

Er komt ook nog een MagSafe Duo Charger aan, waarmee je de iPhone 12 en de Apple Watch tegelijk kunt opladen. Deze is echter nog niet te vinden op de website van Apple en er is ook nog geen prijs bekend.

Siliconenhoesje met MagSafe voor iPhone 12

Het siliconenhoesje met MagSafe is aan de buitenkant voorzien van een siliconenlaag en aan de binnenkant zit microvezel. Nadeel van deze hoesjes is dat ze vaak niet een heel jaar meegaan. Nou kan dat als voordeel hebben dat je halverwege het jaar weer een nieuw exemplaar in een seizoenskleur kunt uitkiezen, maar daarmee wordt het beschermen van je iPhone wel een dure grap. Je kunt kiezen uit de volgende kleuren:

Pruimenpaars

Donkermarineblauw

Kumquat

Cyprusgroen

Citrusroze

Wit

Zwart

Rood

Prijs:

Doorzichtig hoesje met MagSafe voor iPhone 12

Heb je liever een doorzichtige case, dan kan dat ook voor alle modellen. Deze is uiteraard maar in één kleur verkrijgbaar: transparant. Op de achterkant zit een duidelijk herkenbare cirkel waar je de MagSafe-lader moet plaatsen. Het is de eerste keer dat Apple zo’n duidelijke opdruk toevoegt.

Prijs:

Leren kaarthouder met MagSafe voor iPhone 12

De gewone leren hoesjes voor de iPhone 12 komen pas in november, maar Apple heeft ook een nieuw accessoire van leer. Het is een leren pasjeshouder die je met magneten achterop je iPhone kunt plakken.

Dit zijn de kleuren:

Zadelbruin

Baltisch bruin

California poppy

Zwart

Ze zijn alleen in één formaat verkrijgbaar, namelijk ter grootte van een bankpasje. Er passen vermoedelijk 2 of 3 plastic pasjes tegelijk in.

Prijs:

MagSafe-accessoires van andere fabrikanten

Het blijft niet alleen bij officiële accessoires van Apple: ook andere fabrikanten gaan bezig om hun hoesjes geschikt te maken. Zo is PopSockets bezig met MagSafe-geschikte accessoires om achterop je iPhone te plakken. Omdat het om magneten gaat, kan Apple fabrikanten niet tegenhouden om de meest vreemde accessoires te ontwikkelen, die je magnetisch achterop je iPhone kunt bevestigen.

Voor een fabrikant als PopSocket is het alleen maar praktisch. In plaats van vastplakken achterop je iPhone, wat sommige mensen niet zien zitten, kun je de accessoires straks weer gemakkelijk verwijderen. De magneten zijn gepositioneerd rondom een ronde, draadloze oplaadspoel. Er zijn meer dan 165 miljoen PopSockets verkocht sinds 2014, dus er is vraag naar. Wanneer de speciale PopSockets op de markt komen is nog niet bekend, maar de kans is groot dat het bedrijf concurrentie krijgt van nog meer accessoiremakers, nu het zo gemakkelijk is geworden om ze vast te maken aan je toestel.