Gouden iPhone 12 Pro is speciaal

Twijfel je nog of je een iPhone 12 of iPhone 12 Pro gaat kiezen? Behalve de prijs speelt het uiterlijk daarbij ook een belangrijke rol. Qua formaat zijn beide toestellen zo identiek, dat je dezelfde hoesjes kunt gebruiken. Maar de iPhone 12 heeft een glimmende achterkant en matte randen, terwijl het bij de iPhone 12 Pro precies omgekeerd is. Het high-end model heeft een glimmende rand van staal, die nogal gevoelig blijkt voor vlekken. Bij de gouden versie van de iPhone 12 Pro is echter iets bijzonders aan de hand: die is voorzien van een speciale coating. Je kunt daardoor de glimmende rand gemakkelijker schoonvegen en het trekt minder vingervlekken aan. Ook zouden er minder krassen op moeten komen, maar dat moet nog na langdurig gebruik worden bewezen.



Matthew Panzarino van TechCrunch kreeg die informatie ingefluisterd via Apple. Normaal maakt Apple gebruik van een zogenaamd physical vapor deposition-proces voor het coaten van de randen. Maar bij de gouden versie is een speciaal high-power, impulse magnetron sputtering (HiPIMS)-proces toegepast. Daarbij wordt de coating in een heel dicht patroon aangebracht, waardoor het veel sterker en helderder is. De moleculaire structuur lijkt op dat van staal. Daardoor is het duurzamer dan het standaard proces.

De eerste reviewers die hun hands-on ervaringen met de iPhone 12 Pro hebben gepubliceerd, kregen overigens een blauw exemplaar. Zij melden dat de rand inderdaad gevoelig is voor vingervlekken. Maar veel reviewers vinden de glimmende achterkant van de gewone iPhone 12 ook weer niet mooi. Een combinatie van matte achterkant en rand zou idealer zijn.

Vanaf vrijdag liggen de eerste iPhone 12 Pro-exemplaren bij gebruikers en zullen ook de eerste ervaringen met het gouden model te lezen zijn. Neig je ernaar om de gouden versie van de iPhone 12 Pro te kopen, dan kan dit een reden zijn om dit jaar voor goud te kiezen. In een apart artikel helpen we je met de kleur kiezen.