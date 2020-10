iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn allebei vanaf vrijdag 16 oktober te bestellen, maar welke moet je kiezen? Beide modellen zijn even groot en lijken op het eerste gezicht ook bijna dezelfde functies te bieden. Toch zijn er meer verschillen tussen de iPhone 12 vs iPhone 12 Pro dan je misschien denkt. Het prijsverschil tussen de twee is behoorlijk groot (€250), dus het is verstandig om van tevoren goed te kijken naar de verschillende functies. We kijken in dit artikel daarom niet alleen naar de verschillen, maar ook naar de overeenkomsten.

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

Verschillen iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 bestellen bij de volgende aanbieders:Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

De verschillen zitten hem vooral in de camera, maar er zijn nog veel meer verschillen zowel aan de buitenkant als onder de motorkap. Dit zijn de belangrijkste:

Prijs : €909 vs €1.159; een prijsverschil van €250.

: €909 vs €1.159; een prijsverschil van €250. Gewicht : De afmetingen zijn gelijk, maar de iPhone 12 is vanwege aluminium wel een stukje lichter (162 gram) dan de iPhone 12 Pro (187 gram).

: De afmetingen zijn gelijk, maar de iPhone 12 is vanwege aluminium wel een stukje lichter (162 gram) dan de iPhone 12 Pro (187 gram). Opslag : Je krijgt bij de iPhone 12 Pro meteen 128GB opslag, met keuzes tot 256GB en 512GB. Bij de iPhone 12 kies je voor 64GB, 128GB en 256GB.

: Je krijgt bij de iPhone 12 Pro meteen 128GB opslag, met keuzes tot 256GB en 512GB. Bij de iPhone 12 kies je voor 64GB, 128GB en 256GB. Kleuren : De kleuren van de iPhone 12 zijn iets feller: de blauwe variant springt er veel meer uit en ook de groene is een lichte heldere kleur die je bij de Pro-modellen niet ziet. Daarnaast zijn er nog rood, zwart en wit. De iPhone 12 Pro is er in oceaanblauw, goud, grafiet (het nieuwe spacegrijs) en zilver.

: De kleuren van de iPhone 12 zijn iets feller: de blauwe variant springt er veel meer uit en ook de groene is een lichte heldere kleur die je bij de Pro-modellen niet ziet. Daarnaast zijn er nog rood, zwart en wit. De iPhone 12 Pro is er in oceaanblauw, goud, grafiet (het nieuwe spacegrijs) en zilver. Schermhelderheid : Het display van de iPhone 12 Pro is standaard iets helderder; 800 nits ten opzichte van 625 nits bij de iPhone 12.

: Het display van de iPhone 12 Pro is standaard iets helderder; 800 nits ten opzichte van 625 nits bij de iPhone 12. Camera : De iPhone 12 heeft aan de achterkant een dubbele camera (groothoek- en ultra-groothoeklens), terwijl de iPhone 12 Pro ook nog een telelens heeft. Je kan met de iPhone 12 Pro dus ook extra ver optisch inzoomen, met als gevolg vier maal optisch zoomen in plaats van twee.

: De iPhone 12 heeft aan de achterkant een dubbele camera (groothoek- en ultra-groothoeklens), terwijl de iPhone 12 Pro ook nog een telelens heeft. Je kan met de iPhone 12 Pro dus ook extra ver optisch inzoomen, met als gevolg vier maal optisch zoomen in plaats van twee. LiDAR Scanner : Met de LiDAR Scanner in de iPhone 12 Pro maak je mooiere portretfoto’s, ook met de nachtmodus. Ook is de autofocus sneller bij weinig licht. Komt ook van pas bij augmented reality-apps.

: Met de LiDAR Scanner in de iPhone 12 Pro maak je mooiere portretfoto’s, ook met de nachtmodus. Ook is de autofocus sneller bij weinig licht. Komt ook van pas bij augmented reality-apps. HDR-video opnemen : Met beide modellen kun je Dolby Vision HDR video’s opnemen, maar bij de iPhone 12 Pro kan dat tot 60 beelden per seconde. Filmpjes zijn dan wat vloeiender.

: Met beide modellen kun je Dolby Vision HDR video’s opnemen, maar bij de iPhone 12 Pro kan dat tot 60 beelden per seconde. Filmpjes zijn dan wat vloeiender. Apple ProRAW: Alleen de iPhone 12 Pro. Met Apple ProRAW behoud je de flexibiliteit en maakbaarheid van RAW-bestanden, maar wel met het betere resultaat met Deep Fusion en Smart HDR.

De belangrijkste verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro vinden we bij de camera. Als je de allerbeste camera wil hebben, moet je bij de iPhone 12 Pro (of liever de iPhone 12 Pro Max) zijn. Met de telelens kun je verder inzoomen en de nachtmodus werkt ook op meer lenzen. Bovendien kun je met de iPhone 12 Pro ook portretfoto’s maken bij de nachtmodus, dankzij de LiDAR Scanner. Deze sensor straalt lasers uit, zodat de omgeving gescand kan worden en de afstand tussen het toestel en objecten berekend kan worden. Lees er meer over in ons artikel over de iPhone 12-camera.

Bekijk ook De camera in de iPhone 12-serie: dit is er nieuw De iPhone 12-serie heeft zoals verwacht wederom een aantal verbeteringen voor de camera gekregen. In dit artikel zetten we de verbeteringen voor de camera's van de iPhone 12 (mini) en iPhone 12 Pro (Max) op een rij.

Andere belangrijke verschillen vinden we in het design. De iPhone 12 heeft net als de vorige standaard-iPhones een behuizing van aluminium. Je kan kiezen uit vijf opvallendere kleuren, terwijl de kleuren van de roestvrij stalen iPhone 12 Pro wat vlakker zijn. Als je gek bent op blauw of rood, moet je bij de iPhone 12 zijn. De blauwe iPhone 12 Pro is wat subtieler, maar daardoor wel wat sjieker.

Overeenkomsten iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Dit zijn verreweg de belangrijkste overeenkomsten:

Displayformaat : Beide modellen hebben een 6,1-inch display.

: Beide modellen hebben een 6,1-inch display. Schermresolutie en -techniek : De displays op beide modellen hebben dezelfde resolutie en gebruiken dezelfde technieken. Denk aan True Tone, HDR en brede kleurweergave.

: De displays op beide modellen hebben dezelfde resolutie en gebruiken dezelfde technieken. Denk aan True Tone, HDR en brede kleurweergave. Ceramic Shield : De voorkant is van beide modellen van het zogenaamde Ceramic Shield. Volgens Apple zijn de schermen daardoor vier keer beter beschermd bij vallen.

: De voorkant is van beide modellen van het zogenaamde Ceramic Shield. Volgens Apple zijn de schermen daardoor vier keer beter beschermd bij vallen. Afmetingen : Beide modellen zijn exact even groot. Qua afmetingen maakt het dus geen verschil.

: Beide modellen zijn exact even groot. Qua afmetingen maakt het dus geen verschil. Processor : Aan de binnenkant vinden we dezelfde chips en processor, de A14 Bionic-chip. De prestaties zijn dus gelijk.

: Aan de binnenkant vinden we dezelfde chips en processor, de A14 Bionic-chip. De prestaties zijn dus gelijk. Selfiecamera : De camera aan de voorkant is identiek qua resolutie en specs. Ook Face ID werkt even snel.

: De camera aan de voorkant is identiek qua resolutie en specs. Ook Face ID werkt even snel. Portretmodus : De portretmodus en portretbelichting werkt bij beide toestellen hetzelfde. Je hebt ook hetzelfde aantal lenzen.

: De portretmodus en portretbelichting werkt bij beide toestellen hetzelfde. Je hebt ook hetzelfde aantal lenzen. 5G : Dezelfde 5G-techniek vinden we in zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Pro. Als jouw provider het ondersteunt, zijn de maximale snelheden op het mobiele netwerk hetzelfde.

: Dezelfde 5G-techniek vinden we in zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Pro. Als jouw provider het ondersteunt, zijn de maximale snelheden op het mobiele netwerk hetzelfde. MagSafe : Geschikt voor de nieuwe MagSafe Charger.

: Geschikt voor de nieuwe MagSafe Charger. Batterij : De batterijduur is hetzelfde: 17 uur video afspelen of 65 uur audio luisteren.

: De batterijduur is hetzelfde: 17 uur video afspelen of 65 uur audio luisteren. Dualsim: Beide modellen werken met dualsim: een combinatie van een nanosim en de eSIM.

Qua ervaring haal je met beide modellen nagenoeg dezelfde mogelijkheden in huis. Er zijn geen kenmerkende en belangrijke functies die je mist op de iPhone 12 ten opzichte van de iPhone 12 Pro. Het grootste verschil zit hem vooral in de behuizing en camera, terwijl op bijna alle andere vlakken de toestellen behoorlijk gelijkwaardig zijn.

Specs iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Wil je alles nog eens rustig op je gemakt nalezen? Bekijk dan onderstaande tabel, waarin alle specificaties overzichtelijk op een rijtje staan.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Onze conclusie uit deze vergelijking tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro is duidelijk: beide modellen bieden de belangrijkste nieuwe functies. Wil je gebruikmaken van MagSafe, profiteren van het nieuwe scherm of sneller internetten op 5G? Dan is de iPhone 12 eigenlijk voldoende. Als je fanatieke fotograaf bent en met je iPhone de mooiste foto’s wil maken, dan profiteer je met de iPhone 12 Pro van de extra camerafuncties die je niet op de iPhone 12 vindt. Denk aan de LiDAR Scanner, de extra telelens en de portretfoto’s met de nachtmodus. Ook de keuze tussen aluminium en roestvrij staal kan de doorslag geven, al is dat persoonlijke smaak.

Ga de iPhone 12 kopen als…

…je de nieuwste iPhone wil en genoeg hebt aan een dubbele camera.

…je graag een nieuwe rode of diepblauwe iPhone wil.

…je aluminium prettiger vindt dan roestvrij staal.

…je absoluut niet meer dan duizend euro wil uitgeven voor een gloednieuwe iPhone.

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 bestellen bij de volgende aanbieders:Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Ga de iPhone 12 Pro kopen als…