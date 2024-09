Analist Ming-Chi Kuo is in de verkoopcijfers van de nieuwe iPhone-modellen gedoken. Volgens hem zijn er 37 miljoen stuks in pre-order gegaan tijdens het eerste weekend. Maar de mix van toestellen is dit jaar wel anders.

Volgens analist Ming-Chi Kuo is de vraag naar iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max iets lager dan verwacht. Sinds de toestellen afgelopen vrijdag in pre-order gingen zouden er minder bestellingen zijn geplaatst dan vorig jaar. Maar bij de iPhone 16 Plus loopt het wél boven verwachting: daarvan zijn 48% meer pre-orders geplaatst. Dat is misschien ook wel te verklaren: de standaardmodellen bieden dit jaar meer functies dan ooit, waardoor het verschil voor sommige mensen te klein is geworden. Kuo heeft zijn gegevens gebaseerd op een “onderzoek naar de toeleveringsketen” en schattingen van leveringen in de online Apple Store. Eerder beweerde Kuo nog dat zo’n 70% van de verkochte modellen een Pro-model zou zijn.

We moeten daarom wel een slag om de arm houden: er is geen ‘exitpoll’ geweest bij de uitgang van de online Apple Store en wat Apple door de toeleveringsketen heeft laten produceren is niet maatgevend voor wat er daadwerkelijk is besteld. Ook de levertijden kunnen daarbij misleidend zijn: als een toestel is nog niet is uitverkocht, wil dat niet altijd zeggen dat mensen het nauwelijks kopen. Het kan ook zo zijn dat Apple er simpelweg meer exemplaren van heeft geproduceerd.

De huidige iPhone line-up in de Apple Store.

Gebruikers wachten nog af tot Apple Intelligence komt

Kuo schatte dat er van de vier iPhone 16-modellen ongeveer 37 miljoen stuks zouden worden verkocht in het eerste weekend. Volgens de analist is er dit jaar minder vraag naar Pro-modellen, waardoor de verkoop van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max naar schatting 27% en 16% lager lag. Bij de standaardmodellen was de groei niet genoeg om dit te compenseren. Volgens Kuo is een belangrijke reden dat Apple Intelligence niet beschikbaar is op de toestellen wanneer ze vrijdag 20 september worden uitgebracht. Deze functies komen pas in oktober, in iOS 18.1. Mensen zouden daarom nog even willen afwachten. Kuo noemt ook de “intense concurrentie” in China. Wat hij niet vermeldt, maar wat ongetwijfeld ook een rol zal spelen, is dat Apple Intelligence niet beschikbaar is voor 2 miljard mensen in twee belangrijke regio’s: de EU en China.

Verbod op buitenlandse AI-modellen in China

In de EU heeft Apple de functie zelf geblokkeerd, terwijl de situatie op het vasteland van China totaal anders is. Volgens Reuters eist de Chinese regering dat alle generatieve AI-chatbots (waaronder de nieuwe Siri) moeten worden gecontroleerd voordat ze mogen worden vrijgegeven. De Engelstalige krant South China Morning Post geeft aan dat alle 188 grote taalmodellen die al in China zijn goedgekeurd, allemaal van Chinese origine zijn. Het is nog niet mogelijk om buitenlandse AI-modellen te gebruiken en er zijn ook geen tekenen dat dit gaat veranderen.