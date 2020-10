iPhone 12 reserveren: dit zijn de winkels waar je terecht kan

Het reserveren van de iPhone 12 gaat van start op vrijdag 16 oktober om 14:00 uur. Dat betekent dat je vanaf dat moment jouw favoriet kan bestellen bij een winkel of provider die gestart is met het aannemen van reserveringen voor de iPhone 12 abonnementen en de iPhone 12 Pro abonnementen en losse toestellen. Let op dat het nu alleen nog gaat om deze twee modellen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn pas vanaf 6 november te reserveren.

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen.

Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Koop je via één van bovenstaande linkjes, dan steun je daarmee iCulture zonder dat het jou iets extra kost. Alvast bedankt!

Zoals altijd moet je er snel bij zijn als je als eerste jouw gewenste toestel in handen wil hebben. De eerste leveringen vinden plaats op 23 oktober, maar mogelijk raakt de voorraad al sneller op. Zeker de populaire modellen met 64GB en 128GB raken snel uitverkocht, dus wees er snel bij. Lees ook ons artikel met de iPhone 12 pre-order tips, zodat je niet misgrijpt.

Bekijk ook iPhone 12 pre-order: met deze tips pak je het slim aan iPhone 12 pre-order start op vrijdag 16 oktober. Er is vaak veel belangstelling voor nieuwe toestellen. Vandaar dat we enkele handige tips voor het reserveren van de Destart op vrijdag 16 oktober. Er is vaak veel belangstelling voor nieuwe toestellen. Vandaar dat we enkele handige tips voor het reserveren van de iPhone 12 op een rijtje hebben gezet, zodat je weet waar je aan toe bent. Met deze iPhone 12 pre-order tips weet je zeker dat je als eerste aan de beurt bent!

Twijfel je nog welke je moet kiezen? Lees dan onze vergelijkingen:

Bekijk ook iPhone 12 vs iPhone 12 Pro: wat zijn de verschillen? De iPhone 12 en iPhone 12 Pro lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn ook duidelijke verschillen. We vergelijken de iPhone 12 met de iPhone 12 Pro en zetten de verschillen en overeenkomsten op een rij.

iPhone 12 reserveren

De iPhone 12 is de nieuwe standaard iPhone met 6,1-inch display. Je kan bij de iPhone 12 kiezen uit vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart. De iPhone 12 heeft een snelle A14-chip, een nieuw Ceramic Shield OLED-display dat extra valbestendig is, een nieuw design met vlakke zijkanten en ondersteuning voor 5G. Dit model heeft een dubbele camera met een groothoek- en ultra-groothoeklens. Met de iPhone 12 kun je nu ook filmen in HDR Dolby Vision en bovendien zien je foto’s er mooier uit. De iPhone 12 is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB opslag en een vanafprijs van €909,-.

Verder lezen:

iPhone 12 Pro reserveren

De iPhone 12 Pro heeft dezelfde specificaties als de iPhone 12, maar dan met nog meer verbeteringen op het gebied van camera. De iPhone 12 Pro heeft een derde telelens en kan nu met alle lenzen nachtfoto’s maken. Ook zit er een LiDAR Scanner op, waarmee je mooiere portretfoto’s kan maken, zelfs in het donker. Bovendien zorgt deze scanner voor een betere autofocus bij weinig licht. Het design is vernieuwd met vlakke zijkanten en je kan kiezen uit vier kleuren: het nieuwe oceaanblauw, grafiet, goud en zilver. De iPhone 12 Pro komt meteen met 128GB opslag, maar je kan ook kiezen voor 256GB of 512GB. De vanafprijs ligt op €1.159,-.

Lees ook onze aparte artikelen:

iPhone 12 (Pro) reserveren bij Apple

Wil je de iPhone 12 of iPhone 12 Pro reserveren bij Apple? We adviseren dat online te doen, eventueel met afhalen in de winkel. Hou er ook rekening mee dat je het beste met een creditcard kunt afrekenen, omdat er bij iDEAL-betalingen vertraging kan oplopen waardoor je het toestel mogelijk later hebt.

Zo zit het met de iPhone 12 levertijd bij Apple:

iPhone 12: verwachte levering op 23 oktober

iPhone 12 Pro: verwachte levering op 23 oktober

Check regelmatig de levertijden, ook voor ophalen in de winkel. Als jouw favoriet niet meer snel te leveren is, kun je de iPhone 12 misschien wel reserveren voor ophalen in de winkel. Je betaalt dan meteen en je bent verzekerd van een exemplaar op de dag van de release.

Bekijk ook Alles over de iPhone 12 levertijd: hoe zit het met de voorraad? Op deze pagina lees je alles over de iPhone 12 levertijd en beschikbaarheid van de verschillende kleuren en opslagcapaciteiten. We vertellen je hoe het zit met de levertijd en voorraden bij diverse winkels en providers, zodat je niet te lang op je bestelling hoeft te wachten.

iPhone 12 reserveren bij providers

Net als Apple starten providers vanaf vrijdag 16 oktober om 14:00 met de reserveringen van de iPhone 12. De leveringen vinden op zijn vroegst een week later plaats, maar soms hebben kopers mazzel. Providers willen nog wel eens een dag eerder leveren, al kan je ook pech hebben waardoor je iets langer moet wachten op je iPhone 12 reservering.

Een iPhone 12 met abonnement afsluiten kan bij de volgende providers:

KPN: voorraad niet bekend

T-Mobile: voorraad niet bekend

Tele2: voorraad niet bekend

Vodafone: voorraad niet bekend

Wil je liever de iPhone 12 Pro met abonnement, dan kan dat natuurlijk ook:

KPN: voorraad niet bekend

T-Mobile: voorraad niet bekend

Tele2: voorraad niet bekend

Vodafone: voorraad niet bekend

Lees ook onze andere artikelen:

Wil je de toestellen onderling vergelijken? Ook dat kan: