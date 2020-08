Apple brengt ieder jaar de nieuwe iPhones uit in meerdere kleuren. Er zijn wel wat geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 12 en in dit artikel lees je wat je kan verwachten.

Het design van de iPhone 12 krijgt een grote verandering. In plaats van de afgeronde hoeken, kiest Apple volgens bronnen voor een ontwerp dat meer wegheeft van de iPhone 4 en iPhone 5. Dat betekent dus strakke en rechte zijkanten. Bij dit nieuwe design horen mogelijk ook nieuwe kleuren. De kleuren van de iPhone 12 gaan vermoedelijk op de schop.



iPhone 12 kleuren: dit kan je verwachten

Net als ieder jaar bestaat de iPhone 2020 line-up uit twee series: de standaard iPhone en de pro-modellen. Al in januari was er een gerucht dat Apple de iPhone 12 Pro in donkerblauw uit zou brengen. Ook nu weer is er een bron die stelt dat de iPhone 12 in het donkerblauw komt. Of dit betekent dat alle modellen in donkerblauw komen, is nog niet duidelijk.

iPhone 12 Pro kleuren

Wat we wel verwachten, is dat de standaard kleuren die Apple ieder jaar heeft ook dit jaar weer terugkeren, in ieder geval bij de Pro-modellen. Donkergroen verdwijnt waarschijnlijk uit het assortiment, omdat dit een kleur is die echt bij de iPhone 11 Pro-serie past. Voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max verwachten we deze kleuren:

Spacegrijs

Zilver

Goud

Donkerblauw (nieuw!)

iPhone 12 kleuren

Voor de gewone iPhone 12 (en de nieuwe iPhone 12 Max) is het een stuk lastiger om dit te voorspellen. Apple gebruikte de afgelopen jaren een breed palet aan kleuren voor dit model. De iPhone XR was er in zwart, wit, rood, blauw, geel en koraal. Bij de iPhone 11 werden blauw en koraal ingeruild voor groen en paars, terwijl wit en geel een iets andere tint kregen. Of Apple dit jaar ook weer voor zes kleuren kiest, is nog niet bekend.

Meestal zijn kleuren rond deze periode van het jaar wel al uitgelekt. Het zou ons daarom niets verbazen als Apple voor de standaard iPhone 12 en iPhone 12 Max dezelfde kleuren kiest als voor de iPhone 12 Pro. Er zijn geen geruchten geweest over specifieke kleuren voor de niet pro-modellen. Dat zou dus betekenen dat donkerblauw ook bij dit model beschikbaar komt, mochten de bronnen het over deze kleur bij het rechte eind hebben.

Vermoedelijk horen we pas later in september of oktober het definitieve antwoord. De datum van het iPhone 12-event is meestal in september, maar dit jaar mogelijk pas ergens in oktober. Apple heeft al bevestigd dat de beschikbaarheid van de iPhone 12 een paar weken later is dan voorgaande jaren.

