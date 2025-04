De iPhone heeft al sinds de iPhone 4 minstens twee camera’s: eentje aan de binnenkant voor bijvoorbeeld videobellen (of selfies) en minstens eentje aan de buitenkant. In de loop der jaren hebben iPhones aan de buitenkant nog veel meer lenzen gekregen, voor allerlei soorten doeleinden. Maar wat met Apple’s eigen Camera-app nooit kon, was met twee camera’s tegelijk filmen. Volgens Jon Prosser van FrontPageTech gaat dat veranderen met de iPhone 17 Pro. Maar wist je dat het met apps nu al kan?

‘Met twee camera’s tegelijk filmen met iPhone 17 Pro’

In een video over het ontwerp van iOS 19 deelt Prosser nog een extra functie in de aankomende Camera-app, dat volgens hem alleen naar de nieuwe iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max komt. Het is dan mogelijk om met zowel de binnenste cameralens als met de buitenste cameralens tegelijkertijd te filmen. Dat is vooral handig als je iets wil laten zien en tegelijkertijd jezelf in beeld wil hebben. De functie zal ook vloggers en YouTubers aanspreken, die zichzelf altijd graag in beeld hebben.

Maar waarom zou deze functie alleen werken op de iPhone 17 Pro-modellen, terwijl veel andere concurrerende smartphones dit al jaren bieden? Daar heeft de geruchtenlekker zelf ook geen antwoord op. Wij vragen ons daarom af in hoeverre dit gerucht wel klopt. We geloven best dat Apple het filmen met twee camera’s tegelijkertijd mogelijk wil maken in de standaard Camera-app, maar het lijkt een opmerkelijke keuze om dit alleen voor de nieuwste modellen te houden. Tenzij Apple nog iets extra’s hiervoor in de pijplijn heeft zitten, waar de allernieuwste chip voor nodig is.

Met deze app kun je nu al met twee camera’s filmen

Met nagenoeg alle hedendaagse iPhones kun je nu al met twee camera’s tegelijk filmen. FiLMiC, een bedrijf gespecialiseerd in camera-apps, bracht al in 2020 de app DoubleTake uit. Wij schreven destijds al een review van DoubleTake en sindsdien is de app een keer grondig vernieuwd met een strakkere interface. Je kunt (afhankelijk van je iPhone) kiezen of je bijvoorbeeld met de selfiecamera en de groothoekcamera tegelijkertijd wil filmen of dat je liever de telelens met de ultragroothoeklens combineert. Je kunt zelfs kiezen of het camerabeeld in twee aparte bestanden bewaard moeten worden of dat je een video met een picture-in-picture weergave wil.