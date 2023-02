Apple is volgens geruchten toch weer begonnen met het ontwikkelen van een iPhone SE 4. De vierde generatie krijgt een 6,1-inch OLED-scherm.

iPhone SE 4 toch op komst?

Zijn de geruchten over uitstel of annulering van de iPhone SE 4 dan toch niet waar? Volgens analist Ming-Chi Kuo is Apple weer begonnen met de ontwikkeling van de vierde generatie iPhone SE. Er zit een 6,1-inch OLED-scherm in en een door Apple zelf ontwikkelde 5G-chip. Het is nog niet duidelijk wanneer het toestel zal worden uitgebracht. Wel werd er al eerder gesproken over een 6,1-inch scherm. Dit is identiek aan de huidige toestellen, zoals de iPhone 14.



Kuo schrijft in een reeks tweets dat Apple een eigen 4nm-chip voor 5G-functies gaat gebruiken, die overigens alleen Sub-6Hz ondersteunt. Het zal meteen ook het startschot zijn om 5G-chips van Qualcomm uit te faseren. Als de massaproductie van de iPhone SE 4 goed loopt in het eerste kwartaal van 2024, dan zal Apple ook de baseband-chips van Qualcomm voor de iPad en Apple Watch aan de kant zetten.

Het zorgt ervoor dat Apple meer marge kan opstrijken, terwijl Qualcomm gaandeweg Apple kwijtraakt als klant. Dit geldt voor de komende 2 tot 3 jaar. De grootste verandering bij de iPhone SE 4 is volgens Kuo niet de 5G-chip, maar de overstap van een LCD-scherm naar een OLED-scherm. Wat het design betreft zal de iPhone SE eruit zien als een “kleinere variant van de 6,1-inch iPhone 14”. Dat is op zich vreemd, want de iPhone 14 heeft zelf ook al een 6,1-inch scherm en het zou vreemd zijn als het aanstaande instapmodel nog smallere bezels krijgt. De iPhone SE staat er juist om bekend dat de schermranden wat breder zijn.

