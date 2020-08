Porsche Taycan is eerste auto met ingebouwde Apple Music

Porsche Taycan 2021 krijgt Apple Music

Ooit wilde Apple dat software en diensten alleen op de eigen hardware werkte, maar die tijd is voorbij. Porsche gaat in september een elektrische Taycan op de markt brengen, waarmee je drie jaar gratis data kunt streamen en een halfjaar naar Apple Music kunt luisteren. Daarna zul je er zelf voor moeten betalen. Via het touchscreen in de auto kun je Apple Music bedienen. Je hebt geen iPhone nodig. Via het ‘Advanced Cockpit’ touchscreen of via Porsche’s eigen spraakassistent kun je nummers, albums, afspeellijsten en radiostations van Apple Music opvragen. Mocht je daar problemen mee hebben: Siri werkt ook gewoon. Specifieke functies zoals het maken van een eigen radiostation of het maken van afspeellijsten is ook mogelijk via het touchscreen.



De samenwerking tussen Porsche en Apple gaat nog een stap verder. Er zullen Porsche-afspeellijsten op Apple Music verschijnen en Porsche-rijders die niet voor de nieuwe Taycan kiezen krijgen tot zes maanden Apple Music gratis, afhankelijk van het model. Dit geldt voor nieuwe en bestaande klanten. Daarnaast zullen muzieknummers speciaal zijn geoptimaliseerd voor het Burmester surround-sound audiosysteem in de Taycan.

De sportwagenfabrikant ziet allerlei overeenkomsten tussen Porsche en Apple: dezelfde waarden, dezelfde aandacht voor gebruikersinterface, kwalitatief hoogwaardige techniek, design en innovatie, aldus hoofd verkoop Detlev von Platen van Porsche AG.

De vernieuwde Taycan heeft overigens ook CarPlay. Bestellen kan vanaf half september. Een maand later zal de vernieuwde Porsche Taycan bij de dealer te vinden zijn. Eind van het jaar is er ook een 22 kW-optie. Integratie van Apple Music‌ in andere modellen volgt later.