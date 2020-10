Logo’s Europese CE-keurmerk op zijkant iPhone 12

De iPhone 12 heeft voor het eerst sinds jaren een gloednieuw design. In plaats van de afgeronde randen, zijn de zijkanten nu helemaal vlak. Op de zijkant van de Amerikaanse iPhone 12 zit een mmWave-vlakje, dat zorgt voor het snellere 5G-bereik. Deze heeft een ietwat afwijkende kleur, waardoor de zijkant iets meer opvalt. Op de Europese modellen is de zijkant helemaal egaal van kleur, maar we vinden daar wel iets anders opvallends. Apple heeft de verplichte Europese keurmerken verplaatst van de achterkant naar de zijkant.



Nog altijd zijn elektronische apparaten die in Europa verkocht worden verplicht om het CE-logo op het toestel zelf te plaatsen. Ook het prullenbakje met het kruisje is verplicht, om daarmee te benadrukken dat je hem niet zomaar weg mag gooien. In de VS is het sinds 2014 niet meer nodig om dit op het toestel zelf te plaatsen, omdat dergelijke logo’s en symbolen ook via de instellingen van het toestel te raadplegen zijn. Daardoor vind je op de Amerikaanse iPhones niets anders dan het Apple-logo. Op de Europese iPhone 11 Pro-modellen vallen de keurmerken een stuk minder op, omdat het matglas de logo’s maskeert. Het is daarom des te jammer dat Apple de logo’s nu naar een iets opvallendere plek verplaatst heeft.

On European iPhone 12 and 12Pro series, the regulatory logos are laser engraved on the side of the device. #iPhone12 #iPhone12Pro #AppleEvent pic.twitter.com/EPPFGVljZ9 — 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) October 20, 2020

Op de iPhone 12 en iPhone 12 Pro vinden we de logo’s nu aan de zijkant, rechtsonder op het toestel. Omdat de symbolen rechtstreeks in het aluminium en roestvrij staal gegraveerd zijn, in plaats van onder een glasplaat, vallen de logo’s meer op. Als je een hoesje om de iPhone doet, zie je er natuurlijk niks meer van. Op onderstaande foto zie je ter vergelijking hoe Apple de keurmerken op de iPhone 11 Pro verwerkt heeft.



CE-keurmerk op iPhone 11 Pro

Wat ons betreft wordt het tijd dat de Europese regels voor dergelijke symbolen aangepast worden, zodat het voldoende is om ze (net als in de VS) alleen via de instellingen zichtbaar te maken. Wat vind jij van de nieuwe plek voor de logo’s? Laat het ons weten in de reacties.