Ruim drie jaar geleden verscheen de allereerste versie van Halide, een professionele camera-app die onder andere gemaakt is door de Nederlandse ontwikkelaar Sebastiaan de With. Anderhalf jaar geleden kwamen ze met een tweede app, genaamd Spectre Camera. Die app draaide vooral om foto’s met lange belichting. De makers zijn de afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe app en die is nu uitgebracht. Halide Mark II is een update van de bestaande Halide-app en combineert nieuwe technieken met die van Spectra-camera. Tegelijkertijd is er ook een nieuw verdienmodel voor de app geïntroduceerd, maar kopers van het origineel worden wel beloond voor hun eerdere aankoop.



Halide Mark II: nieuwe camera-app met nieuw design en RAW-mogelijkheden

Om te beginnen is de interface van de app op de schop gegaan. Volgens de makers is Halide met de nieuwste versie makkelijker om te gebruiken, doordat je alles met één hand kan bedienen. In een veegbeweging kan je wisselen tussen de automatische en handmatige modus. Voor oudere toestellen met thuisknop is de interface ook op de schop gegaan, zodat alles binnen handbereik ligt. Oorspronkelijk was Halide ontworpen voor de nieuwe schermverhouding van de iPhone X, maar nu vinden we de kenmerkende interface ook op iPhones met thuisknop, zoals de iPhone SE 2020.

Nadat je je foto gemaakt hebt, zie je dat ook de fotoviewer aangepast is. Je ziet meteen meer informatie, zoals de locatie, ISO-waarde en meer technische gegevens. Wil je verder in de foto duiken, veeg dan omhoog om een schat aan metadata te bekijken. Je ziet de bestandsnaam, of er wel of geen flits gebruikt is en de exacte resolutie en bestandsgrootte.

Verbeteringen voor RAW

RAW-fotografie zorgt ervoor dat de foto in zijn puurste vorm gemaakt wordt. Er komen dan geen machine learning-processen aan te pas en worden ook geen filters toegepast. RAW zorgt ervoor dat je zo flexibel mogelijk bent in het bewerken van je foto. Een nadeel is dat de kwaliteit op het eerste gezicht dan minder lijkt. Met een aantal nieuwe functies wil Halide dat verbeteren. Met Coverage maak je een foto met Apple’s technieken zoals Smart HDR en Deep Fusion, maar het gaat daarbij wel om een RAW-bestand. De kwaliteit is dan alsnog hoog, maar je bent wel net zo flexibel in het bewerken als met een RAW-bestand.

Instant RAW is een andere functie waarmee RAW-bestanden sneller verwerkt worden. Halide Mark II gebruikt machine learning om een RAW-bestand op je iPhone te verwerken, zodat je deze sneller kan delen of bewerken. Tik één keer op Instant RAW om dit in te schakelen.

De makers laten weten dat Halide Mark II Apple ProRAW-ready is. Apple ProRAW is een nieuwe functie op de iPhone 12 Pro en combineert technieken als Deep Fusion met de flexibiliteit van RAW. Op dit moment ondersteunt de nieuwe app ProRAW nog niet, maar de app is er dus wel klaar voor om het snel te implementeren.

Halide Mark II heeft nog veel meer nieuwe functies, waaronder XDR Analysis. Wil je meer tot in detail lezen over alle verbeteringen? Op Medium legt Ben Sandofsky, de andere maker van de app, alle verbeteringen tot in de puntjes uit.

Nieuw verdienmodel voor Halide

Halide was altijd een betaalde app. Alle updates van de afgelopen jaren waren kosteloos voor gebruikers, maar nu is het volgens de makers tijd om het iets anders aan te pakken. Halide Mark II is een gratis download, maar nieuwe gebruikers moeten €10,99 per jaar betalen om alle functies te kunnen gebruiken. Er is ook een mogelijkheid voor een eenmalige aankoop van €32,99.

Als je de app eerder al aangeschaft had, is de nieuwe versie gratis te downloaden en te gebruiken. Het lidmaatschap voor alle functies is een jaar gratis en ook toekomstige updates binnen dat jaar zijn kosteloos. Daarna moet je wel voor de app betalen.