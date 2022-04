Eén van de grootste minpunten van Arlo's Essential-camera voor binnenshuis is opgelost met een nieuwe update. Je kunt de 100 euro kostende camera nu gebruiken met HomeKit met alle voordelen van dien.

Arlo Essential Indoor Camera met HomeKit-ondersteuning

Al een paar jaar heeft de Arlo Pro 3 camera HomeKit-ondersteuning, maar de Essential Indoor Camera van het merk bleef achter. Vanaf nu niet meer, want in combinatie met de juiste hub kun je nu HomeKit gebruiken.



Deze Arlo-camera’s zijn geschikt voor HomeKit

Hiermee zijn bijna alle beveiligingscamera’s van Arlo nu geschikt, te weten:

Arlo Essential Indoor Camera

Arlo Baby 1080p HD Monitoring Camera

Arlo Pro Wire-Free HD Security Camera

Arlo Pro 2 Wire-Free HD Security Camera

Arlo Pro 3 Floodlight Camera

Arlo Pro 3 Wire-Free 2K Security Camera

Arlo Pro 4 Spotlight Camera

Arlo Ultra Wire-Free Security Camera

Een paar modellen ontbreken nog, zoals de Arlo Essential Spotlight, ook al beweert Arlo in het persbericht dat alle Arlo’s nu compatibel zijn.

Eerder dit jaar kreeg ook de Arlo videodeurbel HomeKit-ondersteuning. Voor de Essential Indoor Camera is het belangrijk dat je een Arlo SmartHub of Base Station gebruikt om de ondersteuning voor HomeKit te kunnen realiseren. Heb je het accessoire bijgewerkt naar de nieuwste versie, dan kun je de camerabeelden nu via de Woning-app bekijken en een melding krijgen bij beweging.

Je hebt één van de volgende Arlo-hubs nodig om HomeKit te kunnen gebruiken. De camera moet hiermee verbonden zijn en niet direct aan de router hangen.

VMB5000

VMB4540

VMB4500

VMB4000

Na het toevoegen van de camera aan HomeKit wordt het getoond in de Woning-app. Je kunt de beelden bekijken en de camera laten meedoen in automatiseringen. Wordt er beweging herkend, dan kun je bijvoorbeeld instellen dat je slimme lampen aanspringen. Ook de Apple TV werkt met HomeKit en dus ook deze camera.

Helaas biedt de update geen ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Dat betekent dat je camerabeelden niet in iCloud worden opgeslagen. Hierdoor mis je ook handige functies zoals bepalen wanneer de opnames wel en niet worden opgeslagen en het herkennen van mensen en dieren.

Je kunt de Arlo Essential Indoor Camera kopen voor rond de 100 euro bij MediaMarkt, Coolblue en bol.com.