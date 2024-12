Eufy Indoor Cam E30 Bij de camera’s van Eufy moet je altijd even goed checken of ze wel met HomeKit werken. Bij deze nieuwe Eufy Indoor Cam E30 is dat inderdaad het geval. Sterker nog: dit is de tweede Eufy-camera in korte tijd die HomeKit ondersteunt, nadat afgelopen september de prijzige eufyCam S3 Pro met […]

Eufy Indoor Cam E30

Bij de camera’s van Eufy moet je altijd even goed checken of ze wel met HomeKit werken. Bij deze nieuwe Eufy Indoor Cam E30 is dat inderdaad het geval. Sterker nog: dit is de tweede Eufy-camera in korte tijd die HomeKit ondersteunt, nadat afgelopen september de prijzige eufyCam S3 Pro met HomeKit verscheen. Die kost €280,- per stuk, terwijl deze nieuwe indoor-camera een stuk betaalbaarder is. Voor €70 haal je ‘m in huis. De Indoor Cam E30 is in feite een update van het vorige model uit 2020, met 2K-resolutie. Alleen moet je je wel realiseren dat 2K- en 4K-resolutie niet van belang is als je HomeKit wil gebruiken, want daarin wordt nog steeds maar maximaal 1080p ondersteund.

Eufy 4K-binnencamera met HomeKit

Even leek het erop dat leek erop dat Eufy HomeKit aan de kant had gezet, maar nu lijkt er toch weer sprake van een comeback. Toch zul je bij aanschaf van een nieuwe eufyCam altijd even goed moeten opletten om zeker te weten dat het met HomeKit werkt. Tenminste, als je de HomeKit-functie wilt gaan gebruiken, want het biedt toch wel wat beperkingen in beeldkwaliteit. Je kunt clips alleen in volledige resolutie bekijken via de Eufy-app. Een ander punt om op te letten is het uiterlijk. Deze nieuwe E30 ziet er vrijwel hetzelfde uit als de supergoedkope Indoor Cam C210 van Eufy, die alleen 1080p en geen HomeKit-support biedt. De C210 is qua specs dan ook het minst aantrekkelijk.

De Eufy E30 werkt behalve met HomeKit ook met Google Home en Alexa.

Een verschil met het eerdere model uit 2020 is de ingebouwde schijnwerper. Deze kun je gebruiken in plaats van het traditionele nachtzicht, dat er ook in zit. Verder zijn de AI-prestaties aanzienlijk verbeterd sinds de laatste serie HomeKit-geschikte binnencamera’s. Logisch, want AI heeft zich de afgelopen tijd snel ontwikkeld. De camera kan dan ook beter onderscheid maken tussen mensen, huisdieren en verschillende geluiden. Met de pan & tilt-functie van de camera kun je de E30 zo instellen dat hij mensen als huisdieren nauwkeuriger kan volgen.

De camera geeft een 360º beeld in het horizontale vlak, waarbij je de positie handmatig kunt aanpassen, maar alleen via de Eufy-app. Een ingebouwde sirene lijkt niet aanwezig, maar wel een geïntegreerde luidspreker. Mogelijk kun je hiermee in twee richtingen communiceren via HomeKit, maar dat is niet helemaal zeker. Je kunt de camera neerzetten op een kast of aan het plafond vastmaken met de meegeleverde montageplaat. De opnames kun je vastleggen op een SD-kaart, zodat je geen geld kwijt bent aan betaalde clouddiensten (die je overigens wel via Eufy kunt aanschaffen).

De Eufy Indoor Cam E30 gaat binnenkort voor ca. €70 in de verkoop en dat is relatief goedkoop voor een 4K-camera met officiële HomeKit-ondersteuning. We hebben ‘m nog niet bij de Nederlandse Amazon en andere winkels kunnen vinden, maar dat zal niet lang duren. In de VS wordt hij ter introductie voor $60 aangeboden.

De eerder besproken eufyCam S3 Pro is al wel in de verkoop gegaan, maar echt scherpe deals zijn er nog niet te vinden.