Het is al een tijdje rustig op het gebied van HomeKit-camera's, maar gelukkig komt er deze week weer een nieuwe optie bij. De Arlo Pro 3 heeft HomeKit-ondersteuning gekregen via een gratis firmware-update.

Arlo Pro 3 met HomeKit

In augustus 2019 kregen de Arlo Pro en Arlo Pro 2 al HomeKit-support, in oktober gevolgd door de Arlo Ultra. Met de HomeKit-update voor de Arlo Pro 3 heb je nu dus vier camera’s om uit te kiezen bij deze fabrikant. De camera verscheen eind vorig jaar en krijgt nu een firmware-update die sinds woensdag wordt uitgerold. Dankzij de HomeKit-ondersteuning kun je de camerabeelden via de Woning-app bekijken en meenemen in scenes. Zo kun je andere accessoires inschakelen op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd.



Helaas is de ondersteuning niet helemaal compleet. De Arlo Pro 3 krijgt namelijk wel gewone HomeKit-ondersteuning, maar werkt nog niet samen met HomeKit Secure Video. Daarmee zou je je beelden ook in iCloud kunnen opslaan. Bij Arlo ben je voorlopig nog afhankelijk van de online opslagdienst van Arlo zelf.

De Arlo Pro 3 is de opvolger van de Arlo Pro 2 en biedt ondersteuning voor 2K UHD-video’s. De camera heeft een kijkhoek van 160 graden en kan ook in het donker goed zien dankzij de nachtzichtfunctie. Behalve met HomeKit werkt het ook met Amazon Alexa en Google Assistent. Mocht je een camera willen kopen voor je slimme huis, dan is dit het nieuwste model. Heb je liever een camera die HomeKit Secure Video ondersteunt, dan ben je beter af met deze producten:

Heb je een dergelijke Arlo Pro 3-camera met SmartHub versie VMB4540, dan kun je nu de update installeren. Andere modellen volgen in de toekomst. Installeren gaat als volgt: