In reviews van de Arlo videodeurbel lees je steevast één kritiekpunt: het werkt niet met HomeKit. Daar komt nu verandering in.

Arlo videodeurbel nu met HomeKit

Arlo heeft stilletjes de bedrade versie van de videodeurbel een update gegeven, waardoor er nu volledige ondersteuning is voor Apple’s HomeKit. Dit houdt ook in dat je de deurbel kunt laten afgaan op je HomePod. Dit biedt interessante mogelijkheden. Zo zou je bijvoorbeeld een alarmgeluid op de HomePod kunnen instellen als er iemand over het tuinpad loopt, zodat je bent voorbereid op bezoekers. Drukt deze persoon vervolgens op de deurbel, dan hoor je dat ook luid en duidelijk via je HomePod. De gewone Arlo-camera’s boden al ondersteuning voor HomeKit en nu komt de deurbel erbij. Je hebt een Arlo Smart Hub van Netgear nodig om er gebruik van te kunnen maken. Een bijkomend voordeel van het gebruik van de hub is dat je beelden kunt opslaan op een geheugenkaart. Je kunt er echter ook voor kiezen om alleen WiFi te gebruiken zonder hub, alleen dan heb je geen HomeKit en ook geen opslag van videobeelden.



De volgende Arlo SmartHub-modellen zijn vereist om HomeKit op je deurbel te kunnen gebruiken:

VMB5000: 1.14.0.9_137_8e45094

VMB4540: 1.15.0.2_371_f7780e1

VMB4500: 1.14.0.2_2777

VMB4000: 1.14.0.2_2776

Achter elk productnummer staat welke firmware je minimaal moet hebben.

Na het aansluiten van de deurbel op je hub en op HomeKit, zal de Arlo Video Doorbell in de Woning-app verschijnen, samen met je andere smart home-accessoires. Je kunt de bewegingssensor gebruiken om HomeKit-scenes te activeren, bijvoorbeeld om de lampen op het tuinpad aan te doen. Je kunt de videobeelden op de Apple TV bekijken.

HomeKit Secure Video wordt niet ondersteund en het is ook nog belangrijk om te weten dat de draadloze versie van de Arlo-deurbel niet met HomeKit werkt. Bekijk ons overzicht van HomeKit-deurbellen om andere opties te zien.