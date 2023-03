Voor liefhebbers van goedkope smart home-merken komt er binnenkort een nieuwe aanbieder bij. Ezviz gaat HomeKit ondersteunen en dat is goed nieuws, want er komt ook Matter en Zigbee 3.0 bij.

Ezviz nu met HomeKit

Ezviz is een merk dat we voorheen links lieten liggen, omdat het alleen met Alexa en het eigen smart home-systeem werkt. En dat is jammer, want ze brengen een enorme hoeveelheid accessoires op de markt, voornamelijk op het gebied van beveiligingscamera’s. Je vindt het merk ook bij de ‘betere’ winkels zoals Coolblue. Tijdens hun jaarlijkse presentatie van nieuwe producten kondigde Ezviz aan dat ze hun Ezviz Connect-platform open gaan stellen voor HomeKit en Matter. Hiervoor heb je de A3 Hub nodig, die gebruik maakt van Zigbee 3.0.



Ezviz valt in dezelfde prijsklasse als Meross, Aqara, Yeelight en soortgelijke merken: je vindt ze vooral bij Amazon en je kunt voor een redelijk bedrag een product krijgen van behoorlijk goede kwaliteit. De toekomstplannen zijn vergelijkbaar met Philips Hue en Aqara: de hub zal geschikt worden gemaakt voor Matter , zodat alle eigen Zigbee -accessoires beschikbaar komen via de Hub. Een punt van aandacht is dat dit alleen geldt voor de eigen Zigbee-accessoires van Ezviz, dus niet die van andere merken.

Je kunt de A3 Zigbee-hub bedraad aansluiten op je netwerk via de ethernetpoort in het apparaat. Er zit een speaker in, zodat er een alarmgeluid afgespeeld kan worden als een aangesloten accessoire daarom vraagt. Verder kun je de hub toevoegen aan de Woning-app van Apple, zodat je de accessoires via HomeKit kunt bedienen. Uiteraard geldt dit alleen voor productcategorieën die zijn toegestaan in HomeKit (en dus niet de draadloze stofzuiger van Ezviz).

In ieder geval staan dit soort merken garant voor grappige productfoto’s:

Naast de Ezviz A3-hub zal ook de aanstaande E6 camera met HomeKit gaan werken. Die zal grotendeels gebaseerd zijn op de bestaande C6 camera, met een 4 megapixel Sony Starlight-lens, de mogelijkheid om 4K video op te nemen, 360º pan & tilt en 8GB interne opslag voor videobeelden. Zoals wel vaker bij Chinese merken kan het nog wel even duren voordat er internationale versies van deze producten in de winkel liggen. Meestal wordt eerst de Chinese markt bediend met een versie die verbinding maakt met servers in China. Tot die tijd ben je beter af met het smart home-systeem van Aqara, waar de internationale Aqara M2 hub al is aangepast voor Matter (en al langer werkt met HomeKit).

