Arlo heeft diverse camera’s geschikt gemaakt voor HomeKit, maar heeft nooit gekozen voor HomeKit Secure Video. Daardoor was je aangewezen op diverse eigen camerafuncties van Arlo, wat op zich goed werkte… tot nu toe. De in Californië gevestigde fabrikant heeft een e-mail aan gebruikers gestuurd, waarin ze aankondigen dat diverse functies geschrapt gaan worden. Er gaan softwarefuncties verloren waaronder de 7 dagen opslag van videobeelden in de cloud. De camera’s worden door Arlo aangemerkt als ‘End of Life’ en dat betekent dat ze geen firmware- en beveiligingsupdates meer krijgen. Er zullen geen vervangende onderdelen en accessoires meer verkrijgbaar zijn en de clouddiensten worden sterk beperkt. Gebruikers krijgen één jaar de tijd om een andere camera te zoeken.



Arlo-camera’s uitgeschakeld

De genoemde camera’s zullen in twee stappen hun ‘End of Life’-status bereiken. Op 1 april 2023 zullen de volgende camera’s niet meer ondersteund worden:

Arlo Wire-Free Camera Gen 3 (VMC3030)

Arlo Pro Camera (VMC4030)

Op 1 januari 2024 geldt het ook voor de volgende zes camera’s:

Arlo Pro 2 (VMC4030P)

Arlo Q (VMC3040)

Arlo Q+ (VMC3040S)

Arlo Baby (ABC1000)

Arlo Security Light (ALS1101)

Arlo Audio Doorbell (AAD1001)

Niet in het lijstje staan de HomeKit-camera’s Arlo Ultra en Arlo Pro 3, die nog wel ondersteund zullen worden.



De Arlo Pro 3 buitencamera met floodlight wordt nog wel ondersteund.

Je krijgt niet langer de gratis 7-daagse cloudopslag en de e-mailnotificaties. Wel kun je nog kijken naar de livestream van de camera, videoclips lokaal opslaan op een geschikt Arlo-basisstation en meldingen ontvangen als er plotselinge beweging is gedetecteerd. Maar “andere gebundelde diensten en features” kunnen op termijn nog wel verdwijnen voor elke camera die al vier jaar of langer niet meer wordt geproduceerd. Onduidelijk is of het basisstation vereist is voor livestreams of alleen voor lokale opslag. Omdat de Arlo-camera’s zoals gezegd niet geschikt zijn voor HomeKit Secure Video kun je niet terugvallen op de opslag van camerabeelden via iCloud.

Op Reddit zijn gebruikers vooral boos over het feit dat de 7-dagen gratis cloudopslag gaat verdwijnen. Dit stond vermeld op de verpakking en is voor veel mensen reden geweest om er eentje te kopen. Het is logisch dat fabrikanten na verloop van tijd stoppen met updates voor smartphones en dergelijke, maar een beveiligingscamera vervang je niet zo vaak. Die laat je waarschijnlijk wel vijf jaar of langer hangen. Mogelijk zullen er gebruikers zijn die een rechtszaak gaan aanspannen. Andere bedrijven pakten het anders aan: zo gaf Amazon gebruikers een gratis vervanging en een jaarabonnement toen de Cloud Cam niet langer werd ondersteund.

Op zoek naar een andere HomeKit-camera? We hebben er meerdere in onze round-up!