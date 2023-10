Aqara FP2 krijgt slaapmonitoring

De firmware die Aqara heeft uitgebracht voor de FP2-sensor trekt vooral de aandacht vanwege de mogelijkheid om je slaap te tracken. Je kunt nu meer doen dan herkennen van aanwezigheid en beweging: je kunt er ook je slaap mee meten. De FP2 onderscheidt zich van normale bewegingssensoren omdat er mmWave-technologie in zit. Daardoor kan de sensor niet alleen beweging herkennen, maar kan ook mensen detecteren als ze niet bewegen. Dit kan handig zijn in situaties waarbij je nauwelijks beweegt, bijvoorbeeld als je op de bank naar muziek aan het luisteren bent, zonder daarbij heftig mee te bewegen. Een normale bewegingssensor zou dan denken dat er niemand in de kamer is en de lampen na verloop van tijd uitschakelen. De Aqara-sensor weet echter dat er nog steeds iemand aanwezig is.

De sensor kan maximaal dertig zones onderscheiden, die elk als aparte sensor in HomeKit gebruikt kunnen worden. Op die manier kun je heel nauwkeurig alles controleren en bepaalde automatiseringen mogelijk maken. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat de bureaulamp aan gaat zodra er iemand aan het bureau gaat zitten. Ga je op de bank zitten, dan gaat de sfeerverlichting aan. We hebben de Aqara Presence Sensor FP2 eerder besproken en waren er redelijk enthousiast over. Wel zijn op Reddit veel meldingen te vinden van mensen die het maar een verwarrend product vinden. En niet iedereen weet er een goede toepassing voor. Hopelijk komt daar verandering in met deze aanstaande functie.

Nieuwe functie: slaaptracking

Met de nieuwste firmware-update 1.2.3 voegt Aqara de mogelijkheid toe om slaap te tracken met de FP2-sensor. Op die manier kun je 24 uur per dag contactloos de slaapstatus en vitale functies van personen in de kamer in de gaten houden. Je krijgt realtime hartslag- en ademhalingsfrequentie te zien en een rapport van de slaapfasen. Ook zijn er geautomatiseerde slaapscenario’s. Zo’n functie kan handig zijn als je bijvoorbeeld een zieke huisgenoot in de gaten wilt houden. Je weet dan meteen wanneer de patiënt slaapt en al dan niet rustig ademt.

Interessant hierbij is dat Aqara de functie gratis aanbiedt, met de vermelding ‘Beperkt gratis’. Mogelijk houdt dit in dat er in de toekomst wel kosten aan verbonden zijn. Om de slaapmonitoring te gebruiken moet de FP2 aanwezigheidssensor boven het bed geplaatst worden, met de sensor op de borst gericht. Je kunt op deze manier maar één persoon in de gaten houden; het is niet mogelijk om metingen te doen als er tegelijkertijd meerdere personen in bed liggen. De nieuwe firmware is beschikbaar gesteld in China en wordt de komende dagen ook in Europa en de VS verwacht.

De Aqara Presence Sensor FP2 is met 10% korting bij Amazon Duitsland verkrijgbaar (vergeet niet de coupon aan te vinken), maar je kunt ook bij Nederlandse winkels terecht zoals Bol.com.