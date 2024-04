Als je echt vernieuwende smart home-producten zoekt, dan moet je tegenwoordig toch vaak bij merken zoals Aqara zijn. Ze komen snel op de markt met allerlei nieuwe accessoires, die vervolgens alweer snel worden opgevolgd door een nog betere variant. Meross loopt wat minder voorop, maar is wel een nuttig merk als je op zoek bent naar HomeKit- en Matter-stekkers en soortgelijke accessoires. Nu komen ze met een wat meer geavanceerd accessoire: een mmWave aanwezigheidssensor die veel verder kijkt dan alleen beweging.

Matter komt met aanwezigheidssensor

Meross bracht anderhalf jaar geleden als een van de eerste fabrikanten een Matter-product uit: een slimme stekker met Matter-over-wifi. Informatie op de website van de CSA (de organisatie achter Matter) blijkt nu dat er ook nog een aanwezigheidssensor aan komt. Deze bevat een lichtsensor, bewegingssensor en een geavanceerde aanwezigheidssensor met mmWave Doppler-radartechnologie en PIR-sensor.

Meross Smart Presence Sensor

De drie sensoren (licht, beweging en aanwezigheid) zijn terug te vinden in Matter-geschikte smart home platforms, zoals Apple HomeKit. Het werkt ook met Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings en Home Assistant. De lichtsensor kan veranderingen in het omgevingslicht realtime detecteren, zonder dat de bewegingssensor te hulp moet schieten.

Het alternatief: de Aqara Presence Sensor FP2 aan de muur

Meross heeft tot nu toe vooral accessoires gemaakt die via wifi verbinding maken. Die gebruiken meestal meer stroom in vergelijking met Bluetooth en zullen daarom meestal een vaste stroomvoorziening hebben. De eerder besproken Aqara FP2-sensor (zie boven) werkt met Thread, maar heeft ook Bluetooth aan boord (waarschijnlijk voor toekomstige functies). Die sensor kan De FP2 kan tot wel 30 zones tegelijk in de gaten houden in een kamer van 40 m². Ook kan de sensor de locatie van 5 personen in de gaten houden en bijvoorbeeld lampen boven het fornuis inschakelen als iemand in een bepaalde zone staat.

De keuze uit echte aanwezigheidssensoren is nu nog wat beperkt, dus het is goed dat Meross nu het aanbod verder uitbreidt. Meer over HomeKit-bewegingssensoren lees je in onze round-up. We noemen daarin ook de Aqara Presence Sensor FP2, hoewel die veel meer kan dan beweging waarnemen.