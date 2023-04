Is je HomeKit-verzameling inmiddels zo groot geworden dat je overspoeld wordt door HomeKit-codes? Of wil je de digitale Matter-codes vastleggen? Met de HomePass-app verzamel je deze codes allemaal overzichtelijk bij elkaar, zodat je ze niet kwijt kunt raken.

Update 20 april 2023: Omdat je in de toekomst ook te maken krijgt met Matter-codes is de HomePass-app hiervoor aangepast. Je kunt nu zowel HomeKit- als Matter-codes vastleggen. Deze app is wat ons betreft dé oplossing om alles overzichtelijk te houden.

Om HomeKit-accessoires aan je eigen huis toe te voegen, heb je de bijbehorende HomeKit-code nodig. Na het scannen of invoeren van de code verschijnen de lampen, thermostaat, camera en andere accessoires in de Woning-app. Heb je maar een paar HomeKit-accessoires, dan is het bewaren van deze code niet het grootste probleem. maar als je inmiddels tientallen HomeKit-spullen in huis hebt, stapelen de verschillende codes zich in rap tempo op. Zeker als je ook nog rekening moet houden met Matter-codes. Je zou alle codes in de gratis Notities-app kunnen zetten, maar wie een mooi verzorgde oplossing zoekt is beter af met HomePass.



Het bewaren van codes wordt de komende jaren steeds belangrijker. Als je bijvoorbeeld je Eve-accessoires overzet naar Matter , krijg je een digitale Matter-code in de app te zien. De HomeKit-code vervalt daarbij. Juist daarom is het extra belangrijk om goed te weten welke code je nu eigenlijk moet gebruiken, om later je accessoires opnieuw te kunnen toevoegen. Verkoop je je accessoire tweedehands aan iemand anders, dan moet deze persoon ook weten welke code geldig is: de HomeKit-sticker op het product zelf, of de digitale Matter-code die door de Eve-app is gegenereerd.

Het bewaren van al die codes op een centrale plaats, kan met de HomePass-app. Hiermee vul je een database met voorgedefinieerde velden. Je kunt ook zelf velden naar eigen voorkeur toevoegen. Ontwikkelaar Aaron Pearce maakte eerder de Homecam-app.

HomePass-app: voor al je HomeKit- én Matter-codes

HomePass is anders dan andere HomeKit-apps. De meeste apps voor HomeKit zijn bedoeld om accessoires te bedienen en dienen als alternatief voor de Woning-app. HomePass heeft een heel andere insteek: het gaat hier alleen om het opslaan van codes voor HomeKit en Matter. Deze codes heb je niet alleen nodig voor de eerste installatie, maar ook als je bijvoorbeeld gaat verhuizen. Deze codes vind je normaal gesproken in de doos, maar in sommige gevallen ook op het accessoire zelf. Je kunt ze gemakkelijk kwijtraken.

Het toevoegen van codes aan HomePass is een fluitje van een cent. Je kan op twee manieren producten toevoegen: handmatig of op basis van je reeds gebruikte HomeKit-accessoires. Je moet daarvoor toestemming geven tot je woning, maar daarna herkent HomePass automatisch alle accessoires waar een code voor nodig is. Dat geldt dus voor slimme stekkers, maar niet voor elke Hue-lamp. Voor bijvoorbeeld Philips Hue heb je alleen een code nodig voor de bridge en niet voor elke lamp.

Nadat je een accessoire toegevoegd hebt, moet je de bijbehorende code nog wel zelf invoeren. Dit kan door de code over te tikken, maar ook door deze te scannen. Eventueel kan je nog een extra notitie toevoegen, bijvoorbeeld waar in huis je de originele code bewaard hebt. Om de app extra veilig te maken, kun je hem vergrendelen met Touch ID of Face ID, waardoor alleen jij je HomeKit-codes kan bekijken. De app laat je verder nog een CSV-bestand aanmaken met daarin een overzicht van al je codes, zodat je dit op je computer kan bewaren. Tot slot ondersteunt de app een donkere modus die wisselt op basis van tijdstip of schermhelderheid.

HomePass kost €3,49 en is de moeite waard voor fanatieke HomeKit-gebruikers en voor mensen die de overstap naar Matter probleemloos willen laten verlopen. De app werkt op de iPhone en iPad en synchroniseert je gegevens via iCloud.

