Aqara heeft een nieuwe bewegingssensor die werkt via Thread en ondersteuning biedt voor smart home-standaard Matter. De Motion and Light Sensor P2 heeft een grote kijkhoek.

Een bewegingssensor voor je smart home kan allerlei praktische voordelen hebben. Je kan bijvoorbeeld automatisch je lichten aan laten gaan als je een kamer binnen loopt, maar het kan ook gebruikt worden als een soort beveiligingssysteem. Heel veel verschillende merken hebben zo’n bewegingssensor, waaronder Philips Hue en Eve. Smart home-merk Aqara had al de Smart Home Motion Sensor, maar er is nu een opvolger: de Aqara Motion and Light Sensor P2. Deze nieuwe variant heeft meerdere voordelen.

Aqara Motion and Light Sensor P2 met Thread

Waar de eerdere bewegingssensor van Aqara nog werkte via Zigbee, maakt de nieuwe P2 verbinding via Thread. Net als bij Zigbee vergroten Thread-accessoires onderling elkaars bereik, maar er is wel een ander voordeel: je hebt geen aparte Zigbee-hub nodig om een Thread-accessoire te kunnen gebruiken. Wel heb je een HomePod of Apple TV met Thread-ondersteuning of een andere Thread Border Router nodig, maar als je HomeKit-gebruiker bent is de kans groot dat je deze al hebt.

De P2-bewegingssensor heeft geen eigen ondersteuning voor HomeKit, maar maakt wel verbinding met de Woning-app dankzij de Matter-standaard. Matter zorgt ervoor dat een accessoire meteen verbinding kan maken met alle smart home-platformen, waaronder dus Apple Home (HomeKit), maar ook Google Home en Samsung SmartThings. Ook hiervoor heb je de HomePod of Apple TV als hub nodig.

De Motion and Light Sensor P2 heeft een ultra-groothoeksensor met een kijkhoek van 170 graden horizontaal. De sensor kan beweging tot 7 meter afstand zien. De sensor meet daarnaast ook nog los de lichtsterkte. Daarmee kun je bijvoorbeeld automatiseringen inschakelen, zoals het licht aan doen of de gordijnen laten sluiten.

De Motion and Light Sensor P2 heeft een batterijduur van zo’n twee jaar. Hij werkt op een CR2450-knoopcelbatterij. Qua design ziet de nieuwe P2 er hetzelfde uit als zijn voorganger: een cilindervormige sensor op een voetje, die je kan kantelen en aan een muur of plafond kan monteren.

De Aqara Motion and Light Sensor P2 is verkrijgbaar bij Amazon Duitsland voor zo’n €34,-. Met de kortingscode MLSP2EU1 krijg je tijdelijk 15% korting. Lees ook ons overzicht van HomeKit-bewegingssensoren voor alle andere opties en prijzen.