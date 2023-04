Baandetectie (track detection) is een nieuwe functie die in 2022 werd ingevoerd in de Verengde Staten. Nu komt het ook naar Frankrijk en Nederland.

Baandetectie in Nederland

De functie werd ontdekt door de Franse site WatchGeneration. Met baandetectie is het mogelijk om met je Apple Watch te herkennen of je op een atletiekbaan bent. Door gebruik te maken van GPS en Apple Maps-data kan dan nauwkeuriger worden vastgelegd welke afstand je hebt gelopen. Je geeft aan in welke baan van de atletiekbaan je loopt en krijgt dan nauwkeurig de gelopen afstand op een duidelijke routekaart. Het is ook mogelijk om per rondje meldingen te krijgen van de afstand, verstreken tijd en het tempo. Je hebt hiervoor minimaal een Apple Watch Series 4 met watchOS 9.2 of nieuwer nodig. Apple heeft de supportpagina over regionale Apple Watch-functies nog niet bijgewerkt.



Apple heeft hiervoor de informatie van diverse atletiekbanen in een database vastgelegd. Track detection werd in september 2022 aangekondigd als een van de nieuwe Apple Watch-functies die pas later beschikbaar zouden komen. We dachten toen nog dat het “eeuwig zou duren” voordat de functie Nederland zou bereiken, maar dat blijkt bij nader inzien wel mee te vallen. De functie breidde in maart uit naar Duitsland, Italië, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk en nu zijn Nederland en Frankrijk al aan de beurt.

Zo werkt het:

Start de Workout-app op je Apple Watch. Kies Buiten hardlopen. Als de Apple Watch detecteert dat je je bij een atletiekbaan bevindt, krijg je de mogelijkheid om de baan te kiezen. Kies de baan met de plus- en minknoppen. Bevestig je keuze. Is het de eerste keer dat je de functie gebruikt, kies dan een eenheid (mijlen of meters) en bevestig opnieuw. Ga hardlopen.

Als je klaar bent stop je de workout. Ook kun je tijdens het hardlopen van baan wisselen en dit in de app aangeven. Verlaat je de atletiekbaan terwijl de workout nog actief is, dan krijg je een melding op de Apple Watch.