Wat zijn de nieuwste geruchten over de Apple Watch Series 7? Deze aankomende Apple Watch verschijnt later dit jaar en onlangs zijn er meerdere geruchten voorbij gekomen.

Overzicht: Apple Watch Series 7 geruchten

De Apple Watch Series 7 is alweer de zevende generatie Apple Watch, als je de Apple Watch Series 1 en de Apple Watch SE niet meetelt. Ieder jaar verbetert Apple het horloge op een aantal punten. Het ene jaar zijn de verbeteringen groter dan het andere jaar, maar voor deze nieuwe aankomende Apple Watch heeft Apple weer een aantal veranderingen op de planning staan. Ten minste, als we de geruchten over de Apple Watch Series 7 mogen geloven. Met dit overzicht ben je in één keer bijgepraat.

#1 Vernieuwd plat design

Apple heeft eigenlijk maar één keer het design van de Apple Watch vernieuwd. Bij de komst van de Apple Watch Series 4 werden de hoeken een stuk ronder en kreeg de Apple Watch een groter scherm. Ook nu nog gebruikt Apple ditzelfde design, al zijn er wel meer kleuren en materialen bij gekomen. Tijd dus om de Apple Watch weer een nieuw design te geven, dat meer in lijn ligt met andere recente Apple-producten zoals de iPhone 12 en de iPad Air . Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 een plat design , waarbij de zijkanten dus vlakker zijn dan je nu gewend bent. Het verschil zal echter minder drastisch zijn dan bij de iPhone 12 . Concepten laten zien hoe het eindresultaat kan worden.

Al in september 2020 zei een bekende analist dat Apple op z’n vroegst in 2021 een nieuw design voor de Apple Watch zou introduceren.

#2 Nieuwe kleuren

Apple verkoopt momenteel diverse kleuren en varianten van de Apple Watch. In Nederland vind je het aluminium model in spacegrijs, zilver, goud, rood en blauw, terwijl daar in andere landen waar het 4G-model te koop is nog de roestvrij stalen en titanium versies in zilver en grijs. Volgens een gerucht komt daar in ieder geval een groene aluminium versie bij. Of de rode en blauwe kleuren behouden blijven, is nog niet duidelijk. Het groen zou overeenkomen met dat van de iPad Air en AirPods Max.

#3 Verbeterd en groter scherm

Naast het nieuwe design wordt volgens geruchten ook het scherm in de Apple Watch Series 7 een publiekstrekker. Apple zou een nieuwe schermtechniek gebruiken, zodat de schermranden nog dunner kunnen worden. Hierdoor kan het scherm dus weer een fractie groter, zonder dat het horloge zelf ook groter wordt. Door een nieuwe schermlaminatie ligt het bovenste glas ook dichter op het display zelf.

#4 Snellere chip (met nieuwe techniek)

De nieuwe S7-chip die Apple voor de Apple Watch gaat gebruiken, zou weer een stukje sneller zijn dan de vorige generatie. In hoeverre de prestaties in het dagelijks gebruik ook echt beter zijn, is niet bekend. Apple kan er ook voor kiezen om de Apple Watch een energiezuinigere chip te geven.

De chip zou in ieder geval een stuk kleiner worden, omdat Apple de nieuwe double-sided techniek gebruikt. Dat betekent dat de chip dus aan beide kanten bedrukt is, waardoor deze een stukje kleiner kan zijn.

#5 Grotere batterij voor langer gebruik

Een ander gerucht spreekt over de komst van een grotere batterij in de Apple Watch Series 7. Dit is mogelijk vanwege de kleinere chip, waardoor er dus meer ruimte is voor andere onderdelen. Bronnen speculeren dat Apple de extra ruimte dus gaat gebruiken voor een grotere batterij en niet voor meer sensoren. In het verleden gebruikte Apple de extra ruimte wel voor nieuwe sensoren in haar producten. Hoe lang de accuduur van het nieuwe model gaat worden, is niet bekend. Momenteel claimt Apple een accuduur van zo’n 18 uur.

#6 Verbeterde Ultra-Wideband

Er komt volgens een bron niet alleen een nieuwe snellere chip in, maar ook verbeterde Ultra-Wideband-functie. De Apple Watch Series 6 heeft al een U1-chip met Ultra-Wideband, maar dit wordt momenteel nog niet benut. Later dit jaar maakt Apple het mogelijk om Car Keys met U1-chip te gebruiken, zodat je de Apple Watch tot centimeters nauwkeurig bij het slot van je auto hoeft te houden. Wat Apple van plan is met een verbeterde Ultra-Wideband in de Apple Watch, is nog een raadsel.

#7 Nog geen glucosemeter

Eerder dit jaar was er een gerucht dat de Apple Watch Series 7 een glucosemeter zou krijgen, waarmee je zonder te prikken je bloedsuikerspiegel kan meten. Maar recentere geruchten voorspellen dat dit pas in 2022 aan bod komt. In de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 6 heeft Apple al allerlei gezondheidsfuncties toegevoegd, zoals de ECG en de saturatiemeter. Het lijkt er dus op dat Apple dit jaar meer wil focussen op design en scherm.

#8 4G-model? Reken er niet op

De grote vraag voor Nederlandse Apple Watch gebruikers is al jaren hetzelfde: wanneer komt de 4G Apple Watch naar Nederland? Er zijn de afgelopen jaren eigenlijk geen beloftes door providers gedaan en daar is de laatste tijd ook geen verandering in gekomen. Providers houden hun lippen op elkaar en concrete aanwijzingen zijn er ook niet geweest. Als verrassing kan het natuurlijk altijd zo zijn dat de 4G Apple Watch dit najaar eindelijk naar Nederland komt, maar wij zouden er niet op rekenen.

De Apple Watch Series 7 wordt dit najaar, vermoedelijk in september, aangekondigd. Wil je nu al een Apple Watch kopen, maar weet je niet welke Apple Watch bij jou past? Lees dan onze Apple Watch-vergelijking.