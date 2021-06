De Apple Watch Series 7 krijgt mogelijk een kleinere chip, vanwege een nieuwe technologie. Hierdoor is er binnen de Apple Watch ruimte voor andere onderdelen of bijvoorbeeld een grotere batterij.

De Apple Watch is een behoorlijk klein apparaatje, waardoor er binnenin maar weinig ruimte is voor alle onderdelen zoals de batterij, het scherm, de Taptic Engine en de sensoren zoals de hartslagmeter. Elke stap om de onderdelen kleiner te maken is dus winst, omdat je daarmee ruimte schept voor andere onderdelen. Volgens Digitimes krijgt de Apple Watch Series 7 een kleinere chip. In potentie geeft dit Apple daardoor ruimte voor extra onderdelen, maar welke dat zijn is nog de vraag.



‘Kleinere chip in Apple Watch Series 7’

De volgende generatie Apple Watch gaat volgens Digitimes gebruikmaken van een techniek genaamd double-sided System in Package (SiP). SiP is de alles-in-één chip die Apple al jaren gebruikt, maar in de Apple Watch Series 7 zou deze dus tweezijdig zijn. Hierdoor kan de chip een stukje kleiner worden en dat schept weer ruimte voor andere onderdelen. Dat levert meteen ook weer de nodige speculatie op.

Het verleden heeft aangetoond dat Apple extra ruimte die in een toestel vrijkomt vaak gebruikt voor verbeterde of nieuwe onderdelen. Zo verwijderde Apple bij de iPhone 7 de hoofdtelefoonaansluiting zodat er meer plek was voor de Taptic Engine. In de Apple Watch Series 7 zou Apple bijvoorbeeld de extra ruimte kunnen gebruiken voor nieuwe of verbeterde sensoren. Er gaan al een tijdje geruchten over een glucosemeter, hoewel de meest recente geruchten voorspellen dat dat pas in 2022 komt. Een andere optie is dat Apple een grotere batterij in de volgende Apple Watch stopt, al zijn er nog geen bronnen geweest die dat beweren.

Recente geruchten spraken over een beter scherm en snellere processor in de Apple Watch Series 7. Ook zou Apple een nieuw plat design voor de Apple Watch Series 7 gepland hebben.