De Apple Watch krijgt op z'n vroegst in 2021 een nieuw design. Apple-analist Ming-Chi Kuo spreekt over een 'significante verandering in de vormfactor'.

Het aankomende Apple september 2020-event staat voor een groot deel in het teken van de Apple Watch, zo is tot dusver al bekend. Apple gaat hier de Apple Watch Series 6 én een nieuwe betaalbare Apple Watch aankondigen. De Apple Watch Series 6 gebruikt voor het derde jaar op rij nagenoeg hetzelfde design, maar in 2021 zou daar verandering in kunnen komen. Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple, op z’n vroegst, in 2021 kiest voor een totaal ander Apple Watch-design.



‘Nieuwe Apple Watch design in 2021’

Apple heeft tot nu toe één keer het design van de Apple Watch vernieuwd. Sinds de Apple Watch Series 4 loopt het scherm verder door tot aan de rand en is de behuizing ook wat ronder en minder hoekig. Maar er zijn nog altijd Apple-fans die graag een geheel ronde Apple Watch zien. Of Apple dit ooit gaat doen, is nog maar de vraag. Maar één analist verwacht in ieder geval dat Apple werkt aan een nieuw design.

Hij omschrijft het nieuwe design als een ‘significante verandering in de vormfactor van de Apple Watch’. Dit nieuwe ontwerp zou ‘op z’n vroegst in de tweede helft van 2021’ uitgebracht worden. Details over dit nieuwe ontwerp geeft hij niet.

Wij houden vooralsnog een slag om de arm. Dergelijke voorspellingen blijken niet altijd even accuraat, waardoor dergelijke grote veranderingen soms later komen dan oorspronkelijk voorspeld. Zo wordt er ook al een tijd gesproken over een microLED-display voor de Apple Watch, maar de komst daarvan wordt ieder jaar door analisten weer uitgesteld.

Eerder dit jaar schreven we over een concept van een ronde Apple Watch Series 6. Hoewel de Apple Watch Series 6 dus hetzelfde design behoudt, geeft het concept een beetje een indruk hoe een ronde versie eruit kan zien. Daarvoor moet Apple echter wel flink sleutelen aan het besturingssysteem, omdat de gehele interface gemaakt is voor een meer rechthoekig display.

Benieuwd wat Apple op het september 2020-event gaat aankondigen? In onze vooruitblik lees je onze verwachtingen van Apple’s september 2020-event, met daarin onder andere twee nieuwe Apple Watch-modellen.