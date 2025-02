Er is een aantal gevallen gemeld van de Apple Watch Series 10 waarbij het volume van de speakers in het horloge naar verloop van tijd steeds lager wordt, waardoor muziek en telefoongesprekken niet gemakkelijk te voeren zijn.

Verschillende gebruikers van de Apple Watch Series 10 melden op Reddit en op de Apple Support Community dat zij wat problemen ervaren rondom de speaker van hun nieuwe Apple Watch, zelfs nadat zij het waterslot ze hebben in- en uitgeschakeld.

Problemen bij speaker Apple Watch Series 10

De problemen hebben vooral te maken met het volume van de speaker. Zelfs op het hardste volume, is een telefoongesprek nauwelijks te verstaan. Bij sommige gebruikers was dit meteen merkbaar, maar bij andere is het probleem in de loop van de tijd erger geworden. Al sinds afgelopen najaar duiken er op de verschillende fora af en toe berichten op over dit specifieke speakerprobleem van de Apple Watch Series 10, maar gelukkig heeft niet iedereen er last van.

Bekijk ook Muziek luisteren op de Apple Watch: zo werkt het (ook zonder hoofdtelefoon of oordopjes) Wil je muziek luisteren op de Apple Watch? Via draadloze oordopjes hoofdtelefoon of zelfs via de speaker luister je naar de muziek, zonder dat je de iPhone nodig hebt. In deze tip lees je alles over muziek op de Apple Watch zetten en afspelen en het streamen van muziek naar je Apple Watch.

Nieuw mechanisme

Sinds de introductie van de Apple Watch Series 10 is het voor het eerst mogelijk om daadwerkelijk muziek, podcasts of boeken af te spelen via de speaker zelf. Daarvoor maakte je Apple Watch ook al wel geluid, maar dan bleef het alleen bij de notificaties en werd het voornamelijk gebruikt voor het voeren van telefoongesprekken.

Om de nieuwe Apple Watch zo dun te krijgen is de hele binnenkant op de schop gegaan, zo ook de speakers. Wellicht ligt hierin een deel van het probleem waar gebruikers mee kampen. Het is op dit moment echter onduidelijk of het om een hardware- of softwareprobleem gaat. Mocht het om een softwarefout gaan, dan kan Apple het met een update oplossen. In het ergste geval moet Apple een reparatieprogramma opstarten om toestellen te vervangen.

Mocht jij hier nou ook last van hebben, laat het vooral even weten in de reacties hieronder. Wat mogelijk kan helpen als jij ook last hebt van dit probleem, is om het waterslot in te schakelen, de Apple Watch even onder te dompelen in water en vervolgens het waterslot weer ontgrendelen.