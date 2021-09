In 2016 startten Spotify en Apple Music een samenwerking met Dubset, een partij die gespecialiseerd is in dj-mixes. Sindsdien is het aanbod van dj-mixes, waarin dj’s bestaande nummers in een remix in elkaar over laten lopen, flink gegroeid. Maar het kan nog altijd beter. Daarom heeft Apple nu de techniek van Shazam gebruikt om de dj-mixes goed te labelen en ervoor te zorgen dat iedereen de juiste royalties krijgt. Dit opent deuren voor een breder aanbod van dj-mixes op de streamingdienst.



Meer dj-mixes in Apple Music

Dj-mixes zijn over het algemeen ondervertegenwoordigd in streaming muziekdiensten in vergelijking met andere genres. Dat komt met name doordat het vaak ingewikkeld is om alle rechthebbenden te belonen. Bij dj-mixes zijn veel mensen betrokken: originele artiesten, de dj, platenlabels en soms zelfs festivals. Het is daarom lang niet zo vanzelfsprekend dat dergelijke tracks en afspeellijsten eenvoudig te vinden zijn op diensten als Apple Music. Maar Apple heeft de afgelopen tijd nauw samengewerkt met labels en andere partijen om ervoor te zorgen dat iedere betrokkene bij dergelijke mixes krijgt wat hij of zij verdient. Shazam heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld.

Shazam herkent nummers door een paar seconden naar fragmenten te luisteren. De achterliggende techniek wordt nu gebruikt om ditzelfde te doen bij dergelijke dj-mixes. Een mix wordt dankzij Shazam vergeleken met de miljoenen nummers in de bibliotheek van Apple Music. Mixes kunnen daardoor goed herkent worden, zodat de individuele dj, de originele artiest en meer beloond wordt voor het werk. Door de inspanningen van Apple komen individuele tracks, verzamelingen en complete festivalsets in Apple Music te staan. Dj’s krijgen ook artiestenpagina’s zoals je dat al van gewone artiesten gewend bent.

In de Muziek-app vind je een categorie genaamd Dj-mixes waar al dit soort tracks te vinden zijn. Naast genre’s en artiesten vind je er ook een overzicht van curators en mixes in de thema’s van Black Music Month en Pride. De dj-mixes zijn ook beschikbaar in de lossless kwaliteit.