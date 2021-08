Volgens Chinese bronnen komt de Apple Watch in twee nieuwe formaten: 41mm en 45mm. Hierdoor is het scherm ietsjes groter.

We verwachten de nieuwe Apple Watch Series 7 in september. Lees ook ons overzicht met de belangrijkste Apple Watch Series 7 geruchten .

Het goede nieuws is dat volgens dezelfde bron de bestaande bandjes bruikbaar blijven. Bandjes die gemaakt zijn voor de 38mm en 40mm Apple Watch, passen dus ook bij de 41mm Apple Watch Series 7. Datzelfde geldt ook voor de grotere variant: bandjes voor de 42mm en 44m modellen, zijn geschikt voor de nieuwe 45mm Apple Watch. Bij de overstap naar het huidige formaat in 2018 zorgde Apple er ook voor dat bestaande bandjes geschikt bleven. Gelukkig maar, aangezien veel Apple Watch-gebruikers al een behoorlijke verzameling aan bandjes opgebouwd hebben.

De Apple Watch Series 7 is de toekomstige versie van de Apple Watch van 2021. We verwachten daarin nagenoeg hetzelfde design, maar met nieuwe gezondheidsfuncties, een betere chip en meer. Apple zou dit jaar wel kunnen kiezen voor een micro-LED-display, al is deze techniek mogelijk nog niet in 2021 gereed. Eén van de hardnekkigste geruchten is de komst van een glucosemeter.