Dit weten we over het Apple Watch Series 7 design

In het zesjarig bestaan van de Apple Watch, is het design één keer grondig aangepakt. Bij de Apple Watch Series 4 kreeg de smartwatch een groter scherm met een wat ronder gevormde kast, waardoor de Apple Watch een stuk minder hoekig uiterlijk kreeg. Volgens geruchten is het deze keer weer tijd voor een nieuw design. Maar wat weten we al over dit nieuwe design en hoe zit het met de kleuren en materialen? Alles over het design van de Apple Watch Series 7 lees je hier.

Ontwerp Apple Watch Series 7: platte zijkanten

De Apple Watch Series 7 gaat hoogstwaarschijnlijk de iPhone en iPad achterna. De ronde zijkanten gaan plaatsmaken voor een plattere behuizing. Dat betekent dat de Apple Watch Series 7 een stuk vlakker wordt, hoewel de hoeken van het scherm nog altijd rond zijn. Er waren eerder al renders van de Apple Watch Series 7 opgedoken en een paar maanden geleden werd al gesproken over een nieuw design.

PhoneArena heeft op basis van de eerder gelekte renders nieuwe concepten van de Apple Watch Series 7 gemaakt. Deze laten een goed beeld zien van hoe de Apple Watch er uiteindelijk uit gaat zien. Kenmerkend zijn daarbij de platte zijkanten en de dunnere schermranden.

Twee nieuwe formaten: 41mm en 45mm

Het nieuwe design zou ook gevolgen hebben voor de formaten. In plaats van 40mm en 44mm, kiest Apple dit jaar vermoedelijk voor 41mm en 45mm. Dat betekent dat de kast ietsjes groter geworden is, maar ook het scherm zou een stukje groter zijn. Dat komt voornamelijk door de eerder genoemde dunnere schermranden. Apple zou een nieuwe schermtechniek gebruiken voor de Apple Watch Series 7, waardoor het scherm dichter bij de behuizing komt.

Het goede nieuws is dat de nieuwe formaten vermoedelijk geen gevolgen hebben voor de bandjes. Bestaande bandjes voor de eerdere 38mm en 40mm Apple Watch, passen op de 41mm Apple Watch. En de bandjes die gemaakt zijn voor de 42mm en 44mm kasten, kun je ook gewoon dragen met het nieuwe 45mm model.

Bekijk ook 'Apple Watch Series 7 krijgt groter formaat: 41 mm en 45 mm' Volgens Chinese bronnen komt de Apple Watch in twee nieuwe formaten: 41mm en 45mm. Hierdoor is het scherm ietsjes groter. Een nieuwe foto bevestigt dit nog eens extra.

Materialen Apple Watch Series 7

Apple gebruikt nu voor de Apple Watch diverse materialen. De Apple Watch Series 6 wordt gemaakt met kasten van aluminium, roestvrij staal en titanium. Vermoedelijk blijft dat bij de Apple Watch Series 7 gelijk. Maar hou er rekening mee dat niet elk materiaal in elke uitvoering beschikbaar is. De roestvrij stalen en titanium versies zijn alleen beschikbaar voor het 4G-model en het is nog onzeker of deze spoedig naar Nederland komt.

GPS GPS + Cellular (4G) Aluminium ✅ ✅ Roestvrij staal ❌ ✅ Titanium ❌ ✅

Materialen en modellen Apple Watch Series 7 zijn nog onder voorbehoud en op basis van geruchten.

In het verleden heeft Apple nog een keramieken Apple Watch uitgebracht, maar het is nog onduidelijk of dit materiaal terugkeert voor de Apple Watch Series 7. Hou er dus ook rekening mee dat de GPS + Cellular (4G) uitvoeringen tot op heden nog niet in Nederland uitgebracht zijn en dat dat dus ook gevolgen kan hebben voor de beschikbare materialen.

Kleuren Apple Watch Series 7

Over de kleuren zijn nog niet zo heel veel geruchten geweest. Volgens een bron komt de Apple Watch Series 7 in aluminium ook in het groen. Daarnaast is de verwachting dat blauw en rood ook behouden blijven, al weten we nog niet zeker of de tint iets anders wordt. Apple zou bijvoorbeeld voor iets lichter blauw kunnen kiezen, al zal dit ook enigszins afhangen van de kleuren van de iPhone 13.

GPS GPS + Cellular (4G) Aluminium • Spacegrijs

• Zilver

• Goud

• Blauw

• Rood

• Groen • Spacegrijs

• Zilver

• Goud

• Blauw

• Rood

• Groen Roestvrij staal ❌ • Grafiet

• Zilver

• Goud Titanium ❌ • Spacezwart

• Titanium

Kleuren en modellen Apple Watch Series 7 zijn nog onder voorbehoud en op basis van geruchten.

Wil je meer weten over de Apple Watch Series 7? Lees dan onze overzichtspagina. We hebben ook een apart artikel met daarin de belangrijkste Apple Watch Series 7 geruchten.

Bekijk ook Overzicht: Dit zijn de 8 belangrijkste geruchten over de Apple Watch Series 7 Wat zijn de nieuwste geruchten over de Apple Watch Series 7? Deze aankomende Apple Watch verschijnt dit najaar en onlangs zijn er meerdere geruchten voorbij gekomen.