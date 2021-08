De Apple Watch Series 7 wordt naar verwachting volgende maand aangekondigd. De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten over de Apple Watch Series 7 opgedoken, voornamelijk over het design en het scherm. Ook de nieuwe renders gebaseerd op CAD-tekeningen laten dit nieuwe design zien. De Apple Watch Series 7 lijkt platte zijkanten te krijgen, met een iets groter scherm.



‘Apple Watch Series 7 renders tonen groter scherm’

De nieuwe renders zijn gedeeld door 91Mobiles. De website heeft in het verleden vaker renders en CAD-tekeningen naar buiten gebracht, hoewel die lang niet altijd bleken te kloppen. Op de nieuwe renders zien we een Apple Watch met een groter platter scherm. In plaats van de afgeronde glazen randen, ligt het scherm nu plat op de behuizing.

Bronnen delen ook afmetingen van het horloge met de website. Volgens de bronnen komt de Apple Watch Series 7 weer in twee formaten, namelijk 44mm en 40mm. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de vorige generaties. Maar de 44mm Apple Watch Series 7 zou een scherm van 1,8-inch krijgen. De huidige 44mm Apple Watch Series 6 heeft een 1,78-inch scherm. Het verschil is dus erg klein, waardoor het in de praktijk mogelijk om hetzelfde schermformaat gaat.

Andere informatie die de site deelt, zijn de afmetingen van het 44-inch model. De Apple Watch Series 7 zou 44x38x9mm zijn, ten opzichte van 44x38x10,7mm in de vorige generatie. De Apple Watch zou dus wat platter worden. Specificaties van het 40mm-model zijn niet gedeeld.

Eerder zei Bloomberg al dat de Apple Watch Series 7 een nieuw scherm en snellere chip krijgt. Apple zou een nieuwe techniek gebruiken, waardoor het glas dichter op het scherm zit. Dat zou ook het plattere ontwerp kunnen verklaren. Voor meer geruchten check je ons overzicht van de Apple Watch Series 7 geruchten.